Зависимость от внешней оценки: техника избавления

Если вы социофоб, невротик или просто человек, который зависит от мнения окружающих – этот метод для вас...

Если вы социофоб, невротик или просто человек, который зависит от мнения окружающих – этот метод для вас. Правда, он для вас в том случае, если вы что-то реально хотите поменять в своей жизни

Как убрать зависимость от внешней (социальной) оценки

Как вообще понять, что у Вас есть какая-либо зависимость от мнения окружающих?

Вам страшно высказывать свое мнение/выступать перед публикой

Вы боитесь обидеть других людей

Чтобы принять решение, вам нужно посоветоваться

Вы избегаете открытых конфликтов

Вы просчитываете реакцию окружающих на свои слова и свое поведение

Вам сложно делегировать полномочия

Вам сложно поддерживать отношения, особенно долгосрочные

Вы легко разрешаете «сесть себе на шею»

Вам сложно отказывать

Вам сложно о чем-либо просить

Вам тяжело настаивать на своем

Вы страдаете от критики, если она звучит от кого-то

Это далеко не полный перечень, но, думаю, общий лейтмотив понятен.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Что означает наличие описанной выше картины?

Такая картина – это привычка думать об окружающих БОЛЬШЕ, чем О СЕБЕ.

Откуда берется все это «счастье»? Всё достаточно очевидно. Весь этот багаж вы тащите из своей прошлой жизни. Из детства, юности, просто из прошлого.

Все описанные стратегии поведения всегда упираются в те или иные огры (ограничивающие убеждения), которые вы подхватили, следуя по своему жизненному пути. Какие-то из огров были вам внушены. Какие-то вбивались в голову последовательно и настойчиво. Какие-то прижигались в мозг каленым железом волей людей, что были старше и сильней, чем вы. Но!

Зависимость от мнения окружающих – это не рок и не карма. Это привычка. И ее можно изменить.

Что делать, чтобы уменьшить зависимость от внешней оценки

Шаг 1. Подводите резюме мнению/оценке окружающих каждый раз, когда вы осознаете, что эти явления направляются в вашу сторону.

Приведу примеры.

Ваша мама заявляет, что вы не должны тратить деньги на автомобиль (квартиру/бизнес и т.п.), так как вы слишком плохо водите (квартиры дешевеют, слишком рискованное время для старта своего дела и т.п.). На ваши контраргументы она начинает повышать голос, ругаться с вами, обижается, хлопает дверью и уходит (уезжает) к себе.

Резюме: мама хочет любым доступным ей способом убедить меня в том, что мне не нужно вкладывать деньги в…

Обратите внимание на то, что в таком резюме важно следовать следующим принципам:

а) сводить все в одно предложение

б) исключить из резюме эмоции как класс

в ответить на 3 вопроса. Кто делает? Что делает? Как делает?

Еще пример.

Ваш начальник пообещал отправить вас очередной отпуск в середине октября. Но в начале месяца он уволил двух сотрудников. И теперь заявил вам, что не может отправить вас в отпуск в этом месяце. На ваше возражение на тему того, что вы уже распланировали свой отпуск, начальник раздраженно вам ответил, что в стране сейчас кризис и сотрудникам нужно держаться за свое место. А также сообщил, что все уже решено. И ему некогда слушать жалобы, ему нужно заботиться о компании.

Резюме: начальник отменил обещанный отпуск, используя эмоциональное давление.

Ваш партнер выдал вам следующий текст. Ты меня не понимаешь. Ты думаешь только о себе и своем удовольствии. Ты не думаешь о своей семье. Обо мне. Ты обычный эгоист. Который сидит и игнорирует реальные потребности близких людей. Ты не проявляешь инициативы. Ты не предлагаешь варианты совместного отпуска. Ты не интересуешься моей жизнью. Не спрашиваешь первым о том, как прошел мой день. Я же всегда так делаю. И я уже устал(а) ждать, что когда-нибудь поменяется в наших отношениях. С меня хватит!

Резюме: мой партнер озвучил набор своих потребностей, который я не реализую.

Шаг 2. Связывайте мнение окружающих с той потребностью, что мотивирует их поведение.

Возьмем указанные примеры.

Пример 1. Власть. Безопасность.

Пример 2. Власть. Достаток. Комфорт.

Пример 3. Власть. Признание. Одобрение. Внимание. Понимание. Общение.

Обратите свое внимание на следующие моменты:

а) Потребности другого человека нужно оценивать не из прямого текста его сообщения, а исходя из резюме, что вы сделали в первом шаге.

б) Если в самом тексте потребность не прослеживается, задайте себе следующие вопрос – «какую выгоду получит человек, если я поступлю так, как он хочет/предлагает/настаивает?».

в) любые наставления, увещевания, критика, советы, по определению, подразумевают желание влиять на вас. То есть властвовать над вами. Это естественно.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Что вы получите в итоге.

Вы получите выбор. Открытый и очевидный. Между конкретными истинными побуждениями другого человека и своими собственными. Наличие такого выбора отрезвляет. И начинает менять ваше поведение.

Если же регулярное выполнение этого приема не уменьшает вашей зависимости, значит, вам нужна уже сторонняя помощь. То есть вы либо измените свое поведение, либо проведете полноценную полевую диагностику.опубликовано econet.ru

Автор Кузьмичев Александр

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet