Про влюбленность, чаепитие и штаны

Была я как-то влюблена. Не сильно, но с планами. С простыми, незамысловатыми. В них мы закидывали головы назад, чтобы задорно смеяться, набивали карманы деньгами из тумбочки, чтобы не работать, а по вечерам у нас обнимки на закатном балконе и чтобы никогда не надоесть.
Была я как-то влюблена. Не сильно, но с планами. С простыми, незамысловатыми. В них мы закидывали головы назад, чтобы задорно смеяться, набивали карманы деньгами из тумбочки, чтобы не работать, а по вечерам у нас обнимки на закатном балконе и чтобы никогда не надоесть. В доме на одиноком и красивом берегу холодного океана. Потому что мы интроверты и не любим видеть много людей. А любим смеяться по расписанию и бесцельно теребить купюры.
Мы расстались на том, что посмотрим, как оно пойдёт. У меня хорошо пошло вино в первые пару дней, а потом я забылась работой и какими-то другими обидами.
А когда я уже окончательно отпустила и забыла, и вино стала пить по иным поводам, в скайп постучались. Задорно так, словно за хлебом выходили на неделю. Типа пошли чай пить, я тут здесь приехал.
Ну у меня, конечно, легкая паника и я сразу думаю, какие надеть колготки и где их срочно взять, ведь я их не ношу. И не стоит ли мне сказать, что я давно не пью чай, мне голоса в голове запретили. Но потом соглашаюсь. Не коня ж теряю. А головы всё равно давно нет. Ну и вообще на бывших интересно смотреть. Почти как на звезд без макияжа и баннеры про целлюлит.
И, в общем, надеваю я на чаепитие (не будем называть это свиданием, оно им не было) маечку, пиджак и треники адидас. Есть у меня одни прелестные, чёрные с золотыми полосками. На мой вкус – отпад и сливочный пломбир. И в таком нарядном виде прихожу. И говорю здрасьте. И он говорит здрасьте и улыбается вежливо. И косится на треники. И мы идем, а он всё косится. Я спрашиваю, что не так, а он говорит:
- ну, как-то…ты раньше дизель там любила, джистар там, и вообще… а тут чуть не элитные войска маргиналов…
Я говорю:
- так это, джистар никуда не делся. Ну просто треники – это прикольно, смешно же. На стиле, на стёбе. Дурака повалять. Понимаешь?!
- Не понимаю, - говорит.
А он умный, он очень умный, он про электричество знает, про горы, море, силу трения-качения и почему люди падают, а не взлетают. А штаны мои не понимает.
И я тогда подумала, что если когда человек не понимает твои штаны, он и остальное твоё не поймёт. И пусть умный, хороший, но просто не поймёт. А если ты эти чертовые штаны переоденешь и выкинешь, сам себя через год-другой не поймешь.
Так что лучше не менять штаны. Лучше менять планы. опубликовано econet
Автор: Ирина Зверева
фото ©Brooke Didonato
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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