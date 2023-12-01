Мудрая притча: 5 правил счастья

Однажды у одного фермера провалился в колодец осел. Он страшно закричал, призывая на помощь. Прибежал фермер, всплеснул руками и задумался: “Как же его оттуда вытащить?”

Встряхнись и поднимайся наверх

Однажды у одного фермера провалился в колодец осел. Он страшно закричал, призывая на помощь. Прибежал фермер, всплеснул руками и задумался: “Как же его оттуда вытащить?”

Подумал-подумал хозяин ослика и рассудил так: “Осел мой – старый. Ему уже недолго осталось жить. Мне все равно нужно покупать нового молодого осла. А колодец,…а колодец – почти высохший. Я давно собирался его закопать и вырыть новый колодец в другом месте. Так почему бы не сделать это сейчас? Заодно и ослика закопаю, чтобы не было слышно запаха разложения”.

Он пригласил всех своих соседей помочь ему закопать колодец. Все дружно взялись за лопаты и принялись забрасывать землю в колодец. Осел сразу же понял к чему идет дело и начал издавать страшный визг. И вдруг, ко всеобщему удивлению, он притих. После нескольких бросков земли фермер решил посмотреть, что там внизу.

Он был изумлен от того, что он увидел там. Каждый кусок земли, падавший на его спину, ослик стряхивал и приминал ногами. Очень скоро, ко всеобщему изумлению, ослик показался наверху – и выпрыгнул из колодца!

В жизни вам будет встречаться много всякой грязи и каждый раз жизнь будет посылать вам все новую и новую порцию. Всякий раз, когда упадет ком земли, стряхни его и поднимайся наверх и только так ты сможешь выбраться из колодца.





Каждая из возникающих проблем – это как камень для перехода на ручье. Если не останавливаться и не сдаваться, то можно выбраться из любого самого глубокого колодца.

Встряхнись и поднимайся наверх.

Запомни пять простых правил:

1. Освободи сердце свое от ненависти – прости всех обидчиков и врагов.

2. Освободи свое сердце от волнений – большинство из них пустые и не сбываются.

3. Веди простую жизнь и цени то, что имеешь.

4. Отдавай больше.

5. Ожидай меньше.

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