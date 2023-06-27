Как стать лысой женщиной: Психосоматика женской алопеции

Алопеция — патологическое выпадение волос, приводящее к их поредению или полному исчезновению в определенных областях головы. Женская алопеция – явление многогранное.

Как вернуть здоровье волосам

Обычно в силу культурных норм женщине сложнее смириться с потерей волос. Лысая женщина в обществе имеет гораздо меньше шансов на принятие, чем мужчина в той же ситуации. Потому тема это трудная, часто порождающая у пострадавших женщин страх и стыд, усугубляющий ситуацию.

Как и почему можно стать лысой женщиной

Очень просто. Примерно за год до облысения нужно чего-то сильно испугаться. Потом нужно испугаться самого этого страха. И потом нужно начать контролировать все, что с этим страхом связано. Ну, и заодно все вокруг, до чего внимание дотянется. Скорее всего, ваши волосы на этом этапе начнут покидать голову в ускоренном режиме.

Взаимосвязь тут простая:

Страх без проживания с поддержкой порождает контроль. Контроль своей слабости, контроль себя напуганной порождает напряжение от противоположных тенденций в организме. В итоге это дает спазм, и волосы выпадают от потери питания в результате сильного спазма. Никакие массажи или питательные маски сами по себе проблемы не решат. Тут нужно расслабление на том же уровне, где возникло напряжение – на эмоциональном. Т.е. с чьей-то безопасной помощью справиться с первичным страхом и принять себя слабую.

В этом случае лучше всего найти профессионального психолога, который работает с психосоматикой, которому вы сможете доверять. Не торопитесь, выберите специалиста по отзывам и по душе. Вам должно быть настолько безопасно с этим человеком, насколько вообще может быть безопасно с незнакомым.

Возможно, вы будете работать над тем, чего вы испугались до проявления проблемы. В каком месте проявилась ваша слабость, чем вам это угрожало, как вы справились с этим, а с чем не смогли справиться.

Как принять себя слабую, как может измениться ваша жизнь, если вы сможете проявлять слабость в свое удовольствие. Кому вы можете доверять и как сможете себя защитить в случае чего.

Если вы читаете это и понимаете, что это ваш случай, и первичная травма имела место, не ходите туда в одиночестве.

Возможна ретравматизация, и тогда ваши и так небесконечные ресурсы будут потрачены на возведение дополнительных защит.

Если же вы понимаете, что ничего особенного не происходило, но вся ваша жизнь научила вас опираться на силу и выживать, попробуйте понемногу и в безопасном пространстве проявлять свою слабость – хотя бы с самой собой дома на диване. Делайте для себя бессмысленные и приятные вещи, валяйтесь в подушках, покупайте чудесные глупости. Возможно, для здоровья ваших волос этого будет достаточно.

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Если же при чтении этих советов вы чувствуете только раздражение и возмущение, значит, это просто не ваш случай.

Тогда или ищите своего специалиста-психолога, или читайте далее.

В женской алопеции (потере волос) есть разные аспекты:

Вышесказанное имеет отношение в первую очередь к обильному выпадению волос по всей поверхности головы.

1. Если же имеет место очаговая алопеция, можно смотреть на локализацию этих очагов, чтобы точнее понять смысл симптома.

Например, потеря волос по мужскому типу, с залысинами по краям лба, скорее сигнал вынужденной и травматичной конкуренции с мужчинами. В таком случае женщина часто становится таким бойцом в юбке, опираясь на ум и игнорируя чувства, двигаясь к деньгам и власти напролом. Ясное дело, что от хорошей жизни такого не происходит. Потому и перестроиться бывает трудно, ведь если женственность ассоциируется со слабостью, а слабость с угрозой для жизни, то возвращать себе свое женское очень страшно.

В этом случае найдите в истории, в кино или литературе примеры женщин, которые сохраняли женственность по вашему мнению, но при этом добились своего или просто нравятся вам.

Попробуйте впустить в сознание мысль, что настоящую слабость могут позволить себе только сильные женщины. Попробуйте иногда дышать на вдох – это женский тип дыхания. Ну и все женские практики, йоги и тренинги вам в помощь.

Если же вы поняли, что проблема глубже, и вы просто не в состоянии позволить себе эту самую женственность, приходите к психологу. По понятным причинам, лучше выбрать специалиста-женщину. Она должна вас хотя бы не раздражать. Если выдержите первые 5 встреч, успех близок, и вы имеете реальные шансы вернуть свою густую гриву.

2. Если волосы у женщины выпадают в основном на верхней части головы, на макушке, а на затылке сохраняют густоту, это может означать, что связь такой женщины с высшими силами – что бы они для нее не значили, утеряна.

Это не зависит от религии, это зависит от ощущения взаимосвязи с самой жизнью внутри себя, от переживания единения с потоком, от веры в божественное и что-то большее, чем бытовая повседневность. Это может быть вера в конкретного бога, но это должно быть тем, что поддерживает и питает, примиряет и успокаивает, но не пугает или ограничивает.

Для того, чтобы помочь себе в этом вопросе, обратите внимание на все, что проиходит в природе вокруг вас. Если кругом зима, постарайтесь поехать туда, где есть зеленые деревья или море. Купаться и загорать необязательно, а вот трогать деревья или смотреть на воду очень рекомендую. Встречайте рассветы, плачьте на закатах, нюхайте ветер, трогайте цветы и листья, ходите босиком, здоровайтесь с небом и разговаривайте с травой. Пугать окружающих необязательно, можно позволять себе все это частями или про себя.

Также полезно рисовать себя в детстве – например, в том возрасте, когда вы еще не утратили ощущения того, что чудеса случаются. Чем хуже вы рисуете, тем лучше. Чувства тут важнее, чем техника.

Итак, ясно, что стать лысой женщиной в современном мире довольно просто, но очевидно, что и вернуть здоровье волос возможно.

Помните об этом, если будете расстраиваться по поводу своей шевелюры, и пусть эта статья поможет вам вернуть не только густые волосы, но и расслабленную жизнь в удовольствие. опубликовано econet

Автор Арина Покровская

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