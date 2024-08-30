Нимбу чавал — лимонный рис

Вегетарианское блюдо индийской кухни. Вы можете разнообразить меню гарниров этим ароматным рисом.
Нимбу чавал — вегетарианское блюдо индийской кухни. Золотистый цвет этому блюду придает королева специй куркума, а лимон дарит восхитительный аромат. Отличная альтернатива привычному плову. Быстрый и простой рецепт.
Ингредиенты (6-7 порций):
Как приготовить:
После того, как промоете рис в холодной воде, его необходимо замочить на 15-20 минут. Далее высыпаете его на дуршлаг и пускай стекает вода.
В казане или кастрюле на масле гхи слегка потомите семена кумина и горчицы, листья карри и корицу. Добавьте туда рис, когда кумин станет золотистым. Слегка поджарьте - это займет 2-3 минуты. Не забывайте постоянно помешивать.
Как только станет прозрачным рис - добавить в него воду соленую и обязательно куркуму. Довести до кипения и дать покипеть 1 минуту.
Уменьшаем огонь, закрываем крышкой и варим 20 минут. Крышку не снимать.
Через 20 минут вынимаем палочки корицы. Далее на рис сверху выливаем лимонную воду, а сверху выкладываем масло гхи кусочками.
Варить без крышки еще 2-3 минуты. Далее очень аккуратно перемешайте рис, чтобы не раздавить зерна риса.
Каждую порцию по желанию украшаем лимоном и зеленью.
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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