Часто людям кажется, что отстаивание своего мнения и самоутверждение влечет за собой неизбежный конфликт. Многие отказываются от честного и открытого, я бы сказала, бескровного и без жертвенного провозглашения своей позиции, подавляют все свое недовольство внутрь себя, и уходят обсуждать «несправедливую» и «жестокую» жизнь с подругой на кухне/по телефону/в переписке или просто срывают подавленную агрессию на том, кто под руку попадется

Загородил полнеба гений,

Не по тебе его ступени,

Но даже под его стопой

Ты должен стать самим собой...

Часто людям кажется, что отстаивание своего мнения и самоутверждение влечет за собой неизбежный конфликт. Многие отказываются от честного и открытого, я бы сказала, бескровного и без жертвенного провозглашения своей позиции, подавляют все свое недовольство внутрь себя, и уходят обсуждать «несправедливую» и «жестокую» жизнь с подругой на кухне/по телефону/в переписке или просто срывают подавленную агрессию на том, кто под руку попадется.

Высший пилотаж уверенности в себе, скажу я вам, в такой ситуации, и самоутвердиться, и овец «не пострадать», и волков не оголодать. Как, спросите вы, и что сделать, добавите второй вопрос через минуту.

Очень интересные вопросы, в свете данной полезной и эффективной статьи. Непосредственно сейчас займемся практикой.

В сущности, данная схема алгоритмически раскладывает сущность уверенности в себе. Первый блок схемы нам дает понимание, что уверенность в себе формируется на основании самооценки: говорим самооценка подразумеваем уверенность в себе, говорим уверенность в себе - подразумеваем самооценку.

Непосредственно самооценка формируется в том числе на основании способности к ассертивному самоутверждению. Ключевое слово здесь Ассертивному. Это не просто слово-ключ. Это слово-код, при помощи которого открываются практически любые двери, оставляются в здравии многие овцы и насыщаются кровожадные и чревоугодливые волки.

Ассертивность - это чудодейственная способность человека отстаивать свои права (и границы) без ущемления прав (границ) других людей. Чтобы развить в себе ассертивность, главным образом необходимо осознать, обозначить и уважить свои собственные границы.



Предлагаю определиться с самоутверждением. Составьте табличку и пропишите в ней ваше представление о самоутверждении. Я вам помогу:

Проложите список, далее пронумеруйте по значимости для вас, что наиболее важно, где самое важное это №1, и так далее. Теперь у вас есть ваше собственное понимание того, что значит для вас самоутвердиться. К тому же, у вас есть приоритетное понимание, с чего начинать и к чему идти, а это ценно.

Помните, что ваше умение может вырасти только из осознания вашего неумения.

Второй блок схемы приоткрывает завесу того, что может мешать вам утвердить свою уверенность в себе: это парализующие мысли. Откуда они берутся? Согласно нашей схеме, из собственных неудовлетворенных потребностей – стремлений, желаний, мечтаний. Если жизнь не приносит вам радости, это означает, что у вас есть неудовлетворенные потребности, часто и не полностью осознанные.

Составьте табличку, и впишите туда четыре суждения о какой-то часто повторяющейся у вас в жизни ситуации или развитии ситуаций. Например, вы не можете устроиться на работу или выйти замуж или познакомиться с парнем.

Анализ своих парализующих мыслей способствует развитию вашей ассертивности. Как только вы осознаете страхи, которые живут только в ваших мыслях, вы сможете проработать эти страхи, разложив их на три элемента: ощущения, потребности, действия. Это подоткнёт вас к снятию блокировок – трансформации парализующих мыслей.

Вернемся к нашему примеру.

Я не могу подходить и знакомиться с парнями, у меня ничего не выйдет.

Ощущения: беспокойство, нерешительность.

Неудовлетворённые потребности: уверенность в способности найти подходящие слова, чтобы заинтересовать парня, вера в положительный исход.

Это бессмысленно, он не будет со мной разговаривать, или примет за легкомысленную, доступную

Ощущения: страх, сомнение в своей порядочности.

Неудовлетворённые потребности: признание женской привлекательности, внимание со стороны мужского пола, способность нравиться и быть интересной.

Воспользуется ситуацией и бросит.

Ощущения: раздражение, бессилие.

Неудовлетворённые потребности: вера в собственную способность управлять ситуацией.

В наше время не осталось нормальных, честных мужчин, одни алкоголики и бессовестные обманщики.

Ощущения: гнев и тяжесть.

Неудовлетворённые потребности: встретить и познакомиться с интересным, порядочным парнем и заинтересовать его собой.

Таким образом, вы сможете трансформировать парализующие, черные мысли в ощущения и потребности, тем самым меняя отношение к ситуации. Поставьте себя на место девушки в моем примере и произнесите: Я намерена встретить и познакомиться с интересным, порядочным парнем, заинтересовать его собой. Чувствуете разницу между «У меня ничего не выйдет» и «Я намерена встретить и познакомиться…». Старание этой девушки заинтересовать собой приведет ее неизбежно к развитию себя, к расширению ее собственных интересов и увлечений.

Помните о том, что мысли материализуются!

Хотите изменить свои реакции на других людей, стать увереннее, научиться самоутверждению и ассертивности - знайте, что всё это зависит напрямую от качества и уровня вашего отношения к самому себе: знакомясь и сближаясь со собой, вы становитесь решительнее и сильнее, что проецирует ваше отношение к окружающим. опубликовано econet

Автор Марика Бения