Женский страх не оправдать ожиданий

Отношения с мужчинами занимают центральное место в жизни практически каждой женщины. Почему счастье женщины настолько зависит от отношений с мужчиной?

Женщина с детства должна «соответствовать ожиданиям»…

«Важней всего погода в доме»… Именно это фраза чаще всего вспоминается тогда, когда разговор заходит о «женском счастье»…

Не знаю, насколько это хорошо или плохо, насколько это правильно или не правильно, но факт остается фактом. Счастье женщины во многом зависит от того, насколько сложилась ее личная жизнь.

О чем мечтает большинство женщин? Об удачном замужестве…

О чем бОльшая часть женских разговоров? Об отношениях с мужчинами…

О чем чаще всего плачет женщина? О несчастной любви и трагичных отношениях…

Так или иначе, отношения с мужчинами занимают центральное место в жизни практически каждой женщины.

Даже большая часть сказок с детства нам рассказывает о том, что «отправной точкой» и главной составляющей «женского счастья» является замужество: «И жили они долго и счастливо и умерли в один день»…

Почему счастье женщины настолько зависит от отношений с мужчиной?

Причина биологическая — инстинкт продолжения рода.

Причина психофизиологическая — особое строение гормональной системы женщины.

Причина социальная – патриархальное устройство современного общества…

Какие бы ни были причины, жизнь современной женщины очень «мужчино-ориентированная». «Привлечение» и «удержание» мужчины становится нередко «делом всей жизни» женщины.

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Мы с самого раннего детства «включаемся» в борьбу за «самца». Мы осваиваем великое множество способов соблазнения, разжигания «любовной страсти» в мужчине, «ублажения» и пр. Для чего? Для того, чтобы «быть при мужике»… По сути, мы осваиваем «науку манипулирования», а не «науку раскрытия» себя, как женщины.

Разве нас учат тому, как раскрыть свою собственную красоту? Нет, нас, скорее, обучают тому, как максимально соответствовать неким эталонам красоты, которые навязаны современной модой и которые якобы наиболее привлекательны для мужчин…

Разве нас учат строить гармоничные партнерские отношения с супругом? Нет, нас учат тому, как «управлять мужчиной по-женски», т.е. некоторой хитрости, которую выдают за «мудрость». Но мудрость формируется из знания. В первую очередь, из знания самого себя, своей природы… А навыки незаметной «подстройки и ведения» мужчины – это не мудрость, это обыкновенное завуалированное манипулирование…

Разве нас учат счастливой жизни? Нет, нас учат «подстилать соломки», а не жить полноценно и открыто.

Нас учат выбирать профессию, которая может принести максимальный доход, а не удовольствие. Нас учат выбирать такого партнера, который, как минимум, не испортил бы жизнь, а не такого, с которым легко и приятно идти по жизни, с которым возможно развитие и взаимообогащение, а не только «страховка» от трудностей.

Нас учат, что для того, чтобы быть полноценной женщиной, надо обязательно родить. «Для себя», для «мужа», «для здоровья»… Мы «заводим детей» по каким угодно причинам, кроме главной: поделиться радостью жизни с новым человеком, которому ты помог прийти в этот прекрасный мир!

Т.о. женщина ориентирована совсем не на раскрытие и развитие себя, как женщины. Она, скорее, вынуждена в совершенстве осваивать «игру в женственность» с целью «получше устроиться в жизни»…

Сейчас много пишут и говорят о том, что главная причина «неженственности» современных женщин кроется в чрезмерной самостоятельности и независимости женщины. Да, в какой-то степени это верно. (Правда, мне кажется, что опасна не сама независимость, как таковая. Опасна глобальная обида на мужчин и на весь мир в целом, которая чаще всего стоит за многими из таких «независимостей»).

Гораздо более серьезная причина «перегрузки» кроется в другом. Женщина с детства должна «соответствовать ожиданиям»… (Впрочем, мужчина тоже живет под гнетом «ожиданий». Но для мужчины они немного другие, и о них, наверное, лучше рассказали бы сами мужчины).

Самую огромную, непрерывную «перегрузку» создает страх не соответствовать этим ожиданиям. Не будешь такой, какой ПОЛОЖЕНО быть женщине, не будет тебе счастья. Если ты не будешь ласковой, заботливой, покладистой, хозяйственной и пр., то кому ты такая будешь нужна? А раз «не нужна» мужчине, значит, счастья не видать…

Т.е. женщина может стать счастливой, только если добросовестно выполняет требования к ней, как к существу, умеющему рожать и выстраивать отношения с мужчиной.

Ситуация неоднозначная. С одной стороны, люди — существа «парные». Для нас отношения на основе взаимной любви, заботы и преданности являются важной составляющей «счастливой жизни».

С другой стороны, простое человеческое счастье состоит не только из гармоничных отношений с представителем противоположного пола. Но представления о женском счастье, как правило, ограничиваются только областью этих отношений. Другими словами, счастье женщины «сосредоточено» только на области женских социально-биологических программ:

Счастье быть красивой (чтобы нравиться мужчинам).

Счастье удачного замужества (ну, на худой конец, просто «быть при мужчине»).

Счастье рожать и воспитывать.

Счастье быть хорошей хозяйкой.

Вне этих «программ» женщина своего счастья и своей реализации, как правило, не видит и не знает.

Более того, женщина искренне чувствует себя несчастной, если какая-либо из этих программ ею не выполняется.

Пример. Все женщины хотят всеобщего восхищения их красотой. Недостаток восхищения (любования ею, признавания и подтверждения того факта, что она красива) делает женщину… скажем так, не очень счастливой… Ведь красота — это своего рода «пропуск» в «счастливое замужество».

Другой пример. Все женщины хотят замуж. Желательно, «удачно замуж». «Незамужность» женщины, особенно после определенного возраста – это просто личная трагедия. Я слышала, как одна пожилая женщина советовала молодой: «Обязательно сходи замуж. Поживется или нет – дело десятое… Зато никто потом не будет говорить, что ты никому не нужна и замуж тебя никто не брал»…

Сколько молодых девушек, не вышедших замуж до 25, начинают паниковать, чувствовать себя неудачницами, в общем, искренне страдать по этому поводу?

Конечно, это повод для паники. Ведь даже если женщина успешна и знаменита, но одинока, она все равно не считается у нас «полноценной женщиной». Всем нам знакомо много высказываний, подобных этому: «Да, она сделала карьеру в искусстве… Ну, а что ей еще оставалось делать, если у нее семьи не было»… Это не единичное высказывание. Это тенденция, иллюстрирующая, насколько мы все подвержены влиянию социальных программ.

Про женщин, не имеющих детей, я, вообще, молчу. Сколько слез проливают женщины, страдающие бесплодием, одному Богу известно. А всё дело лишь только в том, что мы вырастаем в убежденности, что женское счастье без материнства невозможно. Между тем, история знает немало женщин, решивших не рожать сознательно, и которых подобное решение несчастными не сделало.

К сожалению, у женщины, по — сути, нет выбора. Она вырастает в глубокой убежденности, что только выполнение функций жены и матери может принести женщине истинное счастье.

Да, быть женой и мамой — это здорово, но, мне кажется, что «счастье» — это более широкое понятие…

Многие из нас знают, что счастье – это максимальное раскрытие и реализация талантов, задатков, способностей, которыми наградил тебя Бог (которые у тебя есть от природы) и свобода не «насиловать себя» тем, к чему «душа не лежит».

Но мало кто из нас задумывается о том, что возможности для этого очень и очень ограничены. Для женщины, например, они ограничены теми самыми «обязательными программами», вне которых женщина даже представить себе не может своего счастья.

Каждая ли из нас хозяйка от Бога? Нет. Но каждая должна вести хозяйство, ибо этого требует семья.

Каждая ли из нас педагог от Бога? Нет. Но каждая обязана уметь воспитать своего ребенка.

Каждая ли из нас повар от Бога? Нет. Но каждая обязана варить еду для домочадцев.

Мы живем стереотипами, которые создают в жизни женщины огромное количество напряжения и перманентную тревогу.

…Ты – женщина, значит должна готовить. Более того, ты должна полюбить это занятие. Иначе твой мужчина может уйти к более «талантливой кулинарке», ведь путь к сердцу мужчины лежит, сами знаете, через что… Так вот, он уйдет, а ты останешься у «разбитого корыта»…

…Ты – женщина, значит, ты должна быть ласковой, покорной и терпеливой. Более того, ты должна научиться получать удовольствие от этого ложного смирения. Иначе, муж уйдет к более «женственной», а ты останешься одинокой и несчастной…

И таких примеров – множество…

Рассуждая о «женском» и «мужском», мы забываем одну важную вещь.

Мир для всех одинаков. И место реализации для каждого человека на земле – это весь мир.

И каждый человек счастлив тогда, когда он живет, ориентируясь на себя, как на значимую и очень нужную часть этого мира.

Недаром же говорят, что человек становится счастливым тогда, когда «находит себя».

Женщина является женщиной не потому, что она стала женой, мамой хранительницей очага. Женщина является женщиной потому, что она ею родилась. Продолжение рода – это всего лишь биологическая программа. Очень мощная и «архиважная», но это еще не вся жизнь.

Общество живет по своим определенным законам. У него есть свои важные задачи. Например, упорядочить жизнь огромной группы людей.

Социум дает некие ориентиры и гарантии. Законы, по которым живет общество, созданы людьми, а не природой. Поэтому, вполне естественно, что они не могут быть совершенными и абсолютно правильными.

Отмахнуться от них совсем нельзя. Но каждый человек вправе выбрать для себя, какую жизнь хочет прожить он сам. Общество этого не может сделать за человека.

Сейчас наше государство озадачено демографической проблемой. Поэтому большой упор делается на поддержание института семьи и брака и материнства и детства. В масштабах государства – это объяснимый и закономерный процесс.

Но в масштабе своей собственной жизни каждый человек делает свой выбор сам.

Сейчас многие женщины детородного возраста «решаются» на третьего ребенка. Ребенок становится «средством» для улучшения материального положения семьи. Правильно ли это для самого ребенка – вопрос спорный. Правильно ли это для женщины, решившейся родить «по необходимости» — тоже открытый вопрос.

«Женщина – это прежде всего мать» — говорит нам общество, и оно право. «Женщина – это прежде всего жена и хозяйка» — говорит общество, и опять оно право.

Но нельзя сбросить со счетов и то, что женщина – это, прежде всего, человек. И счастье женщины – это простое человеческое счастье. Счастье быть собой. Счастье свободы выбора. Счастье максимального самовыражения. Счастье построения близких отношений. Счастье жить в гармонии со своей природой. Счастье реализовывать биологические программы. Счастье творить. Счастье звучать своей собственной, неповторимой мелодией. Счастье следовать тому, к чему «лежит душа». Счастье понимать, что единственная «абсолютная ценность» в жизни – это твоя собственная жизнь. И счастье слышать голос своих собственных «хочу», среди тревожного набата бесконечных «надо».

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Какими бы ни были социальные требования и ожидания к женщине, есть очевидные вещи, с которыми не поспоришь. Женщина является женщиной просто по факту рождения человеком женского пола. Для того, чтобы быть женщиной, ничего делать специально не надо. Ты – женщина, что бы ты ни делала и какие бы решения в своей жизни не принимала. Ты – женщина, потому что родилась женщиной. А все рассуждения о том, что ты должна сделать, для того, чтобы ею стать – это спекуляции.

Женское счастье зависит от умения выстраивать гармоничные отношения с самой собой и окружающим миром. Удачное замужество, любимые дети, «дом – полная чаша» – это все очень важно для любой женщины. Но все это – лишь следствие своей собственной внутренней гармонии, основанной на глубоком осознавании истинной ценности своей жизни, искреннем принятии себя и ответственности за свою жизнь. опубликовано econet

Автор Ольга Акимова

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