Как грамотно смешать себя с пылью и загнать веничком под плинтус

Это инструкция для тех, кто любит говорить: “если я себя не буду пинать, то ничего не добьюсь”. Для тех, кому кажется, что говорить о себе хорошее – стыдно. Для всех, кому думается, что они ничего не добились, не добиваются и не добьются.

Наверняка, вы уже пробовали себя обесценивать, но — если все еще думаете, что в вас есть что-нибудь хорошее, – значит, делали это недостаточно профессионально. Ну ничего, сейчас мы все поправим, и вы-таки бесповоротно разрушите свою самооценку.

Прибедняться, дорогая, тоже надо уметь!

В умных текстах гештальтистов есть два типа таких процессов — отрицание себя и девалидизация. Всегда же важно, как по-научному называется процесс, которым занимаешься? Ну вот, теперь вы знаете.

Отрицание эго. То есть собственного я.

Это все была не я. Вообще не я. Меня там даже близко не было.

Это важно понимать — при обесценивании все хорошее надо приписывать другим, а все плохое — себе. Разбилась ваза? Я уронила.

Выиграли конкурс? Это была не я.

Как не ты, твоя ж фамилия?

Очень просто. Не сдаемся.

Во-первых, фамилия, конечно, моя. Но рядом с ней нужно написать фамилию преподавателя. Он лучший, это его работа, без него я бы и рядом не стояла.

Во-вторых, жюри было знакомое и сочувствующее. Доброе. Или глупое. Поставило мне незаслуженно высокие оценки.

В-третьих, что-то я была внезапно в голосе. Обычно я дура-дурой, двух слов связать не могу, в танцах падаю, в математике туплю. А тут вселенная как-то извернулась и на полчаса сделала из меня звезду. В другой раз так не будет.

В-четвертых, это вообще случайность. На конкурс должна была ехать Маша, но она сломала ногу, но вообще Маша круче меня в сто раз, и если бы была Маша, я бы никогда и ни за что.

В-пятых, это все мама с папой. Если бы они не водили меня в кружки, не били лопатой по голове, не целовали меня в пупок и не кричали, что я – бесталанная мразь, то сама бы я до кружков не дошла, не научилась так ловко пригибаться, не получила бы безусловной любви и не сформировала боевой характер.

И конкурс бы не выиграла.

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В-шестых, это все гены. Нет, не я. Гены. Это вот во мне, как в кино, бабушка Аграфена Аркадьевна взыграла. Вот она-то была ух. А я, конечно, нет. Но 5% Аграфены Аркадьевны раз в год творят чудеса. И вообще, мозг не мой, достался мне от обезьян. А ноги от каракатицы. Так что это все не я, конечно.

Не моя победа. И не предлагайте, не возьму.

Девалидизация

Тут другой коленкор, важно не запутаться. Тут нужно уничтожить всю ценность происходящего. Ты, конечно, в конкурсе поучаствовала. И даже выиграла. Но зря.

Во-первых, конкурс был говно. Для дебилов. Даже не так, для супердебилов. Победить в нем смог бы даже хромой чихуахуа, но он не пришел, поэтому выиграла ты.

Во-вторых, судьи были идиоты. Они не заметили гениального Васю, придрались, что он не подготовился и заснул пьяный под помостом, в общем, обидели талант, и дали приз тебе.

В-третьих, конечно, этот конкурс ты выиграла, но он же вообще региональный. А есть всероссийский. Всемирный. Всевселенный. На фоне этих конкурсов твой — просто жалкое ничего. А там ты, конечно, проиграешь, тут и думать нечего.

В-четвертых, ну выиграла ты — и что? Куда эту медаль вешать? Дома вон уже и стены оклеены, и с потолка свисает, денег от этого не прибавляется, продолжительность жизни не увеличивается, и вообще, непонятно, зачем ты этой дуростью маешься. Лучше бы кашу сварила, честное слово.

В-пятых, вот, кстати, да — про кашу. Пока ты в своих конкурсах там участвуешь, муж без обеда оголодал, ребенок описался, а любимая свекровь сама несла пакет молока из магазина. Это, во-первых, все из-за тебя (см. пункт первый, что все плохое — это ты виновата), а, во-вторых, вместо конкурсов для дебилов надо было кормить мужа, переодевать детей и нести пакет свекрови. Ну или вкручивать лампочки жене и опять-таки, переодевать детей и мыть полы теще. Мало ли, вдруг ты мальчик. Ну а девочка вообще, как Золушка, имеет право на конкурсы только после того, как выполнила список дел на пяти листах мелким почерком и превратилась в тыкву.

Ну что, дорогие ученицы, запомнили, записали? Вот, теперь вы все знаете, но практика, конечно, все равно важна. Не забывайте практиковать «это не я» и «это все фигня», что бы вы ни сделали. И тогда у вас гарантировано будет низкая самооценка, плохое самочувствие и полное, бесконечное чувство, что вы неудачница, а остальные либо уже это раскусили, либо вот-вот раскусят. Наслаждайтесь.опубликовано econet.ru

Автор: Адриана Имж

Иллюстрации: Amedeo Modigliani

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