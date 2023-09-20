Когда ребенок убегает от вас — это не смешно!

У детей есть три здоровые потребности ребенка: привязанность, опыт и сила. И что бы они ни делали в любой момент времени – это всего лишь способ удовлетворить одну из этих потребностей.

Почему дети убегают

Действительно страшно, когда дети на прогулке убегают от нас, не понимая, какая в этом может быть опасность. Почему они это делают?



Я выделяю три здоровые потребности ребенка: привязанность, опыт и сила. И что бы дети ни делали в любой момент времени – это всего лишь способ удовлетворить одну из этих потребностей.



Иногда дети удовлетворяют одновременно три потребности.

Например, малыш ненадолго останавливается, чтобы мельком взглянуть на вас и убедиться, что вы на месте. Так реализуется привязанность. Он хочет быстро двигаться – такова его потребность в опыте. Возможно, он знает правильный путь туда, куда вы идете, поэтому ведет вас, что отвечает его потребности в силе.

По этой же причине он не слушается. Вы лучше всего знаете своего ребенка, а значит, поняв его потребности, сможете справиться со многими сложными ситуациями.



Но когда ребенок убегает и вокруг небезопасно, вам необходимо немедленно его остановить. Действия говорят громче слов, поэтому...



﻿Остановитесь

Вы можете присесть и развести руки в стороны для объятия. Позовите: "Где (имя ребенка)" Это хорошо работает, если уже делали так раньше и это нравится вашему малышу.

Вы также можете крикнуть "Сюда!", сопровождая призыв жестом руки – иди ко мне. Оставайтесь на месте, часто детям этого достаточно, чтобы прекратить бежать вперед.

Ребенка также можно вернуть, если вы превратите все в игру: "Ого, какой ты быстрый! Хорошо, а теперь беги ко мне!"

Когда ребенок к вам вернется, вы, скорее всего, почувствуете одновременно и облегчение, и возмущение. Сосредоточьтесь на фактах: "Ты играл в игру. Ты дразнил меня, убегая. Но это было слишком далеко и опасно".

Этот прием называется "Скажи, что ты видишь". Это важный шаг к тому, чтобы уважительно относиться к индивидуальности вашего ребенка, и одновременно с этим – возможность установить границы без лекций и наказания.

Найдите возможность удовлетворить потребности ребенка приемлемым для вас и для него способом



Первый шаг. Что могло бы вас устроить?



Может быть, ребенок может проходить определенную дистанцию, а потом вернуться? Или вы предложите ему дойти до того места, которое он хочет вам показать, а затем должен вернуться назад. Еще вариант: ребенку можно делать все, что он хочет, пока он не услышит от вас слово "стоп!"



Второй шаг. Предложите альтернативу

"Ты хочешь побегать, но ты должен быть рядом со мной, чтобы оставаться на тротуаре – здесь безопасно". Осмотритесь и покажите: "Видишь тот столб с желтым знаком Можешь пробежаться до него и обратно".

"Ты хочешь участвовать в соревнованиях, а я сейчас не могу бежать. Давай пойдем вместе на цыпочках – но очень быстро!"

"Ты хочешь быть впереди. Человек, идущий впереди, является лидером. Лидер ведет. Ты лидер, и я пойду за тобой".

Используйте эти варианты, ведь вы понимаете, что ребенок в процессе развития не может спокойно ходить рядом с вами, ни разу не убегая и не пробуя нарушить границы.

Третий шаг. Озвучьте его силу

"Ты идешь рядом со мной. Ты знаешь, как оставаться в безопасности".

"Ты побежишь прямо к этому месту, а потом вернешься. Ты несешь ответственность!"

"Ты держишь мою руку, когда мы переходим дорогу. Ты следуешь нашим правилам во время прогулок".

Посыл здесь заключается в том, что дети действуют в соответствии с тем, кем они себя считают. У них есть внутренний стержень, и мы можем развивать их уверенность в себе, обозначая эти сильные стороны и указывая на них.

Но что, если ребенок часто убегает от вас во время прогулок? Для того, чтобы с этой проблемой справиться, нужно поэтапное решение вопроса.



Признание успехов является довольно эффективным способом для обучения малышей (и, вероятно, всех нас тоже). Суть в том, что надо ставить вашего ребенка в ситуации, когда он может почувствовать успех снова и снова. Вы можете начать, как только выйдете из дома: пусть он расскажет вам правила прогулок.







"Мы идем в парк. Как мы гуляем? Мы ... ходим при помощи наших рук? Нееет. Мы ... бежим вперед далеко от мамы? Нееет. Ты понял. Ты показываешь мне, что мы делаем. Мы идем вместе. А если ты захочешь побежать вперед? Да, ты выбираешь место и спрашиваешь меня. Ты знаешь, что делать на прогулке!"

Чем больше вы тревожитесь по поводу поведения ребенка на прогулке, тем чаще вам надо признавать его успехи. Постепенно будете делать это реже.

Иногда родителям советуют демонстративно развернуться и идти домой, чтобы ребенок никогда не убегал во время прогулки. И делать это рекомендуют всякий раз, когда ребенок не слушается. Я не считаю, что это хорошая идея.

Во-первых, вы вышли на прогулку с определенной целью (подышать свежим воздухом, сходить в магазин, навестить друзей и т. п.), поэтому менять планы как минимум странно. Кроме того, этот способ не позволяет ребенку получить опыт, который он приобретает, когда совершает ошибки, и не дает возможности повторить попытку.

Вы можете, прежде чем выйти на улицу, дома проиграть различные сценарии. Детям это нравится, особенно когда вы меняетесь ролями: вы – ребенок, а он – один из родителей. Но если все приведенные выше способы не работают, возможно, ребенок голоден, устал или перенапряжен, поэтому он не вовлекается в игру, на слушает ваши просьбы, капризничает. Если это так, то скажите об этом ребенку и идите домой.



Опять же старайтесь выбирать такие фразы, чтобы ребенок с удовольствием последовал вашему совету: "О! Мы с тобой забыли перекусить! Сложно держаться вместе, когда хочется есть. Мы должны раздобыть немного еды".



Ну и наконец, если вы все же перепробовали все способы, и ничего не действует, то скажите ребенку строго: "Мое терпение кончилось. Если ты решишь снова убежать, я отведу тебя домой". И тогда, без дальнейших церемоний, сделайте это. Иногда это действительно – единственный способ. опубликовано econet

@ Трейси Катчлоу

Перевела: Марина Польская

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