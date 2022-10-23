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Картофель по-бомбейски

Автор: Econet 23 октября 2022 6284
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Попробуйте приготовить этот очень вкусный рецепт из обычного картофеля с томатами. Этот овощ есть в каждом доме и все его безусловно любят. А так как этот рецепт распространен в Бомбее и поэтому называется "картофель по-бомбейски". 

Картофель по-бомбейски

Попробуйте приготовить этот очень вкусный рецепт из обычного картофеля с томатами. Этот овощ есть в каждом доме и все его безусловно любят. А так как этот рецепт распространен в Бомбее и поэтому называется "картофель по-бомбейски". 

Картофель по-бомбейски с томатами

В приготовлении - очень легкий! А в результате - восхитительный картофель с насыщенными ароматами восточных специй.

Ингредиенты: 

  • картофель - 1 кг.

  • томаты - 2 шт.

  • масло оливковое - 2 ст.л.

  • масло гхи - 100 г.

  • тмин - 1 ч. л. 

  • кориандр - 1 ч. л.

  • черного молотого перца - 0,5 ч. л.

  • перец чили – по вкусу

  • петрушка – по вкусу

  • куркума – по вкусу

  • свежий имбирь – по вкусу

Картофель по-бомбейски

Как приготовить:

Картофель отварить, нарезать кусочками достаточно крупными.

Помидоры нарезать кусочками тоже крупными, имбирь натереть, петрушку мелко нарезать.

На разогретую сковороду налить оливковое масло, затем добавить перец чили, тмин, кориандр и куркуму . Слегка прогреть все специи на небольшом огне.

Добавьте масло гхи и потом имбирь. Имбирь слегка обжарить, потом добавить томаты и несколько минут их протомить.

Далее добавляем картофель, петрушку, жарим почти 5 минут до золотистой корочки. По вкусу посолить. Перемешать. Картофель по-бомбейски готов.

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Источник: https://econet.ua/

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еда рецепты как приготовить картофель специи томаты

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