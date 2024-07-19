Мужчины, которых нельзя любить

Мужчины, разбивающие женские сердца всегда обворожительны, обаятельны и ведут себя, как истинные джентльмены. Их нельзя не любить.





Многие женщины хотя бы один раз в жизни встречали мужчину, которого нельзя любить, разбивающего женские сердца. Более того - попадали под его влияние и сами страдали из-за рухнувших надежд и разбитого сердца.

Мужчины, разбивающие женские сердца всегда обворожительны, обаятельны и ведут себя, как истинные джентльмены. Их нельзя не любить. Они прекрасно понимают женскую психологию, поэтому с легкостью угадывают мысли и желания. Поэтому им интересны яркие, смелые, красивые женщины.

Они любят добиваться интересных и умных дам. Как только женщина влюбляется в мужчину, он резко исчезает из ее жизни, даже не потрудившись объясниться. А женщине остается недоумевать, как вчерашний пылко влюбленный Дон Жуан, без сожаления оставляет даму своего сердца.

Если же красивая и знающая себе цену женщина не поддалась на уловки ловеласа - начинается самый интересный этап. Мужчина пускает в ход все свои таланты, подбирает тактику, чтобы “расколоть крепкий орешек”. В первую очередь он изучает слабости своей избранницы. Со стороны это немного напоминает подготовку охотника - он изучает поведение и привычки своей жертвы. Если слабостью женщины является ее ребенок, он постарается подружиться с ним, получить детскую любовь. Если это мама, которая нуждается во внимании и помощи - он постарается сыграть роль хорошего сына. Если для женщины главнее всего ее работа - он будет помогать ей в этом всеми силами.

Рассказы моих клиенток, которые встречались с мужчинами, которых нельзя любить.

“Я не хотела встречаться с ним, но он пришел ко мне домой в гости. В тот момент у меня в гостях была подруга, с которой мы пили чай и общались. Я решила не обращать на него внимания и продолжала общение с подругой. Он сказал, что подождет меня в другой комнате.

В спальне спал мой маленький сын. Он был немного болен и плохо себя чувствовал.

Где-то через полчаса я решила посмотреть, как себя чувствует мой ребенок. Я застала непрошенного гостя рядом с его кроваткой, рассказывающего ему сказки. Эта картина меня очень тронула, задев самые тонкие струны моей души.”

“На работе у меня начался новый проект. И мой мужчина практически полностью посвятил себя моей работе: тратил деньги на специальное оборудование, искал и устанавливал связи с важными людьми, искал любую ценную информацию для моего проекта.”

Если цель мужчины - влюбить вас в себя, он сможет угадать любое ваше желание, будет понимать вас с полуслова, с полувзгляда. Интересно то, что цель является неосознанной. Почему? А потому, что он вовсе не стремится разочаровать в себе как можно больше женщин, не строит коварных планов по “захвату цели”. Он действительно влюбляется в женщину, и стремится быть с ней как можно больше времени… но в определенный момент желание иссякает. Он посвятит свою энергию на убеждение вас в своих искренних и серьезных чувствах, утверждать, что он устал от несерьезных и несчастливых отношений, что он стремится создать свою семью с любимой женщиной.

И когда он поймет, что вы без остатка, полностью принадлежите ему одному, наступит конец игры одного актера. Он остынет, его чувства пройдут, вы станете неинтересны ему, скучны и невзрачны.

И это произойдет именно тогда, когда вы влюбитесь в него!

Самое печальное, что он и сам не понимает, почему так происходит. Сейчас он влюблен, говорит вам об этом, и вдруг теплые чувства остыли.

В глубине души мужчин, которые разбивают женские сердца, живет страх перед любовью и серьезными отношениями.

Мужчина боится любви. Да, он ее чувствует, но ответное чувство его пугает. Поэтому он старается проводить как можно больше времени с большим количеством женщин, чтобы не остаться с одной и не приближаться к ответственным отношениям. Он прекрасно знает и чувствует, как завоевать женщину. Но что делать дальше, он совершенно не представляет. В его подсознании все происходит как в сказке про спящую красавицу - после поцелуя принцесса пробуждается, а что нужно делать дальше принц не знает.

Он будет рядом с женщиной ровно до тех пор, пока не почувствует угрозу ответных чувств и зарождения серьезных отношений.

Как защитить себя от любви к мужчине-сердцееду

Ни одна женщина не мечтает о том, чтобы ей разбили сердце. Как же не поддаться на обаяние, чуткость и внимание?

Ответ прост - не влюбляться!

Если вам нравится получать внимание (а это не нравится редкой женщине) - получайте, но не забывайте о недолговечности этой сказки.

Можно, конечно, и влюбиться. Но при этом нельзя открывать ему свое сердце на полную, иначе после будете сильно страдать. Воспринимайте это как недолговечное приключение

Относитесь с осторожностью к чересчур галантным и внимательным мужчинам. Подумайте, какой может быть причина такого поведения по отношению к вам? При знакомстве с таким мужчиной не стоит спешить открываться ему, рассказывать о себе и своей жизни.

Меньше рассказывайте, больше слушайте.

Мужчина будет много рассказывать вам о своей прошлой жизни. Вам стоит только прислушаться, чтобы понять, какой перед вами человек и к чему может привести общение с ним. Особенное внимание уделяйте его отношению к другим женщинам - как он смотрит на них, как разговаривает с ними? Какие у него отношения с близкими ему людьми? Чем он занимается в своей жизни? Какие у него отношения на работе? Какие у него жизненные принципы и в целом отношение к людям?

Зачастую мужчины, которые разбивают женские сердца, с самого начала отношений пытаются надавить на женскую жалость и вызвать чувство сострадания. Он рассказывает о несчастных отношениях в прошлом или настоящем, о своих мечтах иметь большую дружную семью. Если при общении с ним у вас появляется желание пожалеть, посочувствовать, ведь он такой несчастный, с детскими травмами, неудачами в отношениях, и вы думаете о том, что уж с вами он будет счастлив. Ведь я другая, не такая, как его бывшие.

СТОП!!!

В этот момент нужно остановить себя! Вы взрослая женщина, и должны знать, что чудес не бывает. Конечно, иногда некоторые события в жизни меняют человека. Но внутренний характер, жизненные убеждения сидят глубоко внутри и не способны измениться. И если он несчастлив по жизни, значит он сам делает свою жизнь такой.опубликовано econet

Автор Ирина Гаврилова Демпси

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