Найди того, кто делает тебя лучшей версией себя

Люди не остаются вместе только по причине физической привлекательности. Они остаются вместе из-за того, как они дополняют друг друга и насколько им становится лучше, когда они вдвоем, а не по-одиночке.

Когда ты начинаешь с кем-то встречаться, он становится твоим лучшим другом. По крайней мере, так должно быть. Это человек, которому ты можешь довериться. С кем ты проводишь больше всего времени. Твоя главная поддержка. Тот, кому ты больше всего доверяешь. Это никак не связано с сексом и физическими аспектами, которые имеют место в отношениях.

Найди того, кто понимает твое молчание



Ты же не начинаешь строить с кем-то жизнь, просто потому что он привлекательный и хорош в постели — это уже бонусы.

Да, физическая привлекательность и желание должны быть, но ведь люди не остаются вместе только по этой причине. Вы остаетесь вместе из-за того, какие вы люди. Из-за того, как вы дополняете друг друга, насколько вы становитесь лучше, когда вдвоем, а не по-одиночке.

Найди того, кто сделает тебя лучше

И это не значит — просто счастливее. Человек должен влиять на тебя так, чтобы ты становилась лучшей версией себя. Он должен поддерживать тебя, твои идеи, цели и амбиции, когда в тебя больше никто не верит.

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Найди того, кто будет твоим лучшим напарником.

Этот человек превратит ваши идеи в реальность, потому что когда вы вместе, вас не остановить. Найди того, кто хочет учиться у тебя. Кто ценит твое мнение. Кто слушает, даже когда ты говоришь шепотом.

Найди того, кто понимает твое молчание.

Того, кто понимает, что ты имеешь в виду. Кто так пристально за тобой наблюдает, что может сказать, когда что-то не так. Даже по твоему сообщению или какой-то нервной привычке.

Найди того, от кого ты не будешь уставать.

С кем ты можешь проводить целые дни и все равно скучать по нему при первой же минуте расставания. Найди того, кто будет мотивировать тебя меняться в лучшую сторону. И ты будешь замечать это в том, как ты говоришь, как думаешь.

Найди того, кто прощает тебя за твои ошибки.

Когда ты злишься, когда лажаешь, когда ненавидишь себя за какие-то ошибки. И когда ты думаешь, что он просто уйдет, он поворачивается к тебе и говорит, что все хорошо. Что он все равно любит тебя. Что он рядом и поможет со всем справиться.

Найди того, кто не сдается.

Даже когда ты хочешь сдаться, когда всех отталкиваешь. Когда ты делаешь то, чем не гордишься, найди того, кто остается. Кто не уходит, несмотря ни на что.

Найди того, кто заставит тебя снова поверить в людей.

Потому что может быть ты одиночка, может боишься подпустить кого-то к себе, может отталкиваешь его. Но когда ты встречаешь того, кто рушит все стереотипы, сформировавшиеся в твоей голове, не отпускай его. Потому что он докажет, что ты можешь ему доверять.

Найди того, кто прямолинеен.

Он не боится сказать то, что чувствует.

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Найди того, кто хочет создать с тобой что-то настоящее.

Твою жизнь. Твою любовь. Твою карьеру. Твои цели. Твое будущее. Он хочет принимать участие во всем этом.

Успех не приходит, когда один человек верит в себя. Нужен еще кто-то, кто верит в тебя, мотивирует тебя, заставляет добиваться большего. Когда ты добьешься всего, чего ты хочешь в жизни, приятно взять за руку человека, который был рядом с самого начала и в моменты неудач напоминал тебе, что нужно встать и попробовать снова.

Найди того, кто любит тебя безусловно.

Потому что мы живем в поколение, когда люди считают друг друга легко заменимыми. Когда каждый ищет чего-то и кого-то лучше. Жди того, кто поймет, что ты лучшее, и не будет искать другого.

Найди того, кто никуда не уйдет. Знать бы только это наверняка…опубликовано econet.ru

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