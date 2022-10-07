Способность чувствовать ненависть открывает возможность отвергать. Отвергать отношения или людей, которые не устраивают, отвергать работу, которая высасывает слишком многое, отвергать то, что токсично, неприемлемо, разрушительно.

Переживание ненависти, наверное, занимает лидирующее место в списке, так называемых, "порочных" эмоций. Откажитесь от ненависти, откройтесь для живительной любви, доброты и принятия — такие призывы можно услышать регулярно. Но, так или иначе, любое чувство возникло не просто так, и, конечно же, ненависть — как одно из базовых чувств — выполняет очень важные задачи.

Ненависть осознаваемая и проживаемая - ключ к жизненной силе

В ненависти происходит мобилизация, собирание всех сил — в условиях зашкаливающей опасности. Голова холодная, лицо бледнеет, губы сжимаются в ниточку, глаза хищно прищуриваются. Все прочие чувства словно заморожены, внутри как будто ком льда и холодный расчет — есть только цель — выделить варианты и устранить, уничтожить опасность. В отличие от ярости, которая кипит и бушует, разбрызгивается и разлетается — ненависть — свернутое в себя, сжатое чувство. И проявляет себя очень дозировано и расчетливо — строго на результат.

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База для появления ненависти — присутствие рядом с очень страшным уничтожающим объектом — и желание защитить себя, дать отпор. Ну а поскольку угроза воспринимается, как смертельная, убивающая (не обязательно в реальном физическом смысле, возможно убивающая что-то в душе, во внутреннем мире) — то и желание дать отпор настолько сильное, что считаться с тем, насколько сильный урон может быть причинен — невозможно. Суть ненависти — желание уничтожить объект опасности — любой ценой.

И, как законная часть ненависти, в этом чувстве есть еще и предвкушение наслаждения и облегчения, которое возникнет, когда опасность будет устранена. И переживание своего триумфа — от того, что смог защитить себя, свое пространство. Победа на энергии ненависти несет в себе колоссальный заряд уверенности и силы, но одновременно с этим, возникают переживания горечи и скорби, связанные с принятием цены, которую пришлось за эту победу заплатить.

Способность чувствовать, а не подавлять ненависть — во многом связана как раз со способностью выдерживать и принимать эту цену, выдерживать и принимать скорбь, переживания утраты, окончательного расставания, невозвратимости, утерянности.

И восстанавливаться после этого, и обретать себя.

Способность чувствовать ненависть открывает возможность отвергать. Отвергать отношения или людей, которые не устраивают, отвергать работу, которая высасывает слишком многое, отвергать то, что токсично, неприемлемо, разрушительно.

Способность чувствовать ненависть — и действовать на ее энергии — важнейшее витальное умение — и от него во многом зависит психологическая сохранность личности.

В норме ненависть — это колоссальная отодвигающая сила, позволяющая отгородиться, выделить себя, свое "я" из разрушающей ситуации. И в этом проявляется ее исцеляющий, лечебный потенциал.

Но извращаясь — под влиянием самых разных обстоятельств — ненависть начинает работать иначе. Не как отодвигающая, а, наоборот, как скрепляющая, привязывающая сила.

В основе этого "переворота" ненависти, как мне кажется, лежит как раз невозможность либо нежелание заплатить цену скорби и горя. Невозможность отказаться от опасного разрушающего объекта, который одновременно воспринимается и как необходимый для выживания, очень желанный. Либо, другой вариант, когда ненавидимый объект начинает казаться настолько огромным и могущественным, что собственная борьба против него видится безнадежной, а отдача ответа и мести — уничтожительной. Тогда ненависть воспринимается, как очень опасное чувство. Угрожающее уничтожить собственное "я" наряду с ненавидимым объектом. И подавляется.

Степени этого подавления могут быть разные. Возможно, человек сдерживает лишь самые опасные свои порывы — чтобы все же не разрушить жизненно необходимый для него объект ненависти — и сохраняет его для отыгрывания садистических желаний, дающих желанные переживания своей силы и могущества. В таком случае, ненависть может сочетаться со своебразной заботой об объекте ненависти. Возможно, вместе с ненавистью утрамбовываются вообще все агрессивные желания — и это один из путей формирования мазохистической личности. И тогда источником удовлетворения, самоуважения и гордости становится чувство морального превосходства над объектом ненависти, который опять же становится необходимым для обретения этого переживания.

В обоих этих случаях переживание ненависти (как правило неосознанное) — становится необходимым для "полноценного" существования, словно бы встраивается в личность, становится сложным, комплексным образованием характера, частью идентичности. И тогда, парадоксальным образом, отказ от отношений, заряженных ненавистью — внутренне воспринимается, как своеобразная психическая смерть, утрата части своего "я". А потребность выплескивать эту ненависть преобразуется в потребность разрушать — себя или тех, кто рядом.

Сама ненависть с ее огромной энергией становится силой удерживающей в патологической ситуации. Непроявленная, подавленная, искаженная — она прорывается в те моменты, когда уровень напряжения зашкаливает, и следом за ней шлейфом тянутся тяжелые переживания вины, собственной токсичности и разрушительности. Отчаяние бессилия и безнадежности крепко сцеплены со внутренней невозможностью изменить ситуацию, отказаться от пропитанных ненавистью отношений, и принять и пережить утрату и потерю того ценного, что в них было.

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Работать с этим долго и сложно. Но вполне реально. Решающую роль здесь играет готовность терапевта принять на себя удар ненависти клиента, выдержать его — не отодвигаясь, и не отстраняясь. Изучить и распаковать подавленное. Принять на себя яд многолетних залежей ненависти — и не отравиться. Дать законный, легальный статус подавляемым чувствам, позволить им течь свободно, вывести клиента на осознавание того триумфа и радости, которые он испытывает, прямо или косвенно эту ненависть отыгрывая.

Ну а затем — начинается следующий этап — работа с возможностью пережить потерю. Столкновение с утратой и горем. Отказом.

И, если это получается, если через энергию ненависти удается развязать узел патологических связей, если клиент решается на проживание скорби и того ощущения психической смерти, которое внутри скорби живет, то открываются возможности для перестройки личности и характера. И открывается выход из тупика. И ненависть — осознаваемая и проживаемая — становится одним из проводников к этому выходу. опубликовано econet.ru

Автор Этель Голланд

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