Человек, разрешивший себе, особо не вступает в диалоги на эту тему и не тратит нервы. Он изгибает бровь, роняет пару слов и делает как ему надо. И весь остальной фон выравнивается под него.

Многие понимают такое довольно рано, жаль не я

Все эти мучительные ситуации, когда тебе хотелось бы делать то-то и то-то, а вот то и то не делать, но ты не даешь себе воли, потому что партнер или семья не поймут, и делаешь так как им понятно, или устраиваешься так, чтобы они не знали - всё это лишь потому что ты сам себе не разрешаешь это.

Главное не то, что они не одобрят, главное в том, что ты сам себе никак это не разрешишь, не разрешишь настолько, чтобы у других даже мысли не возникало тебе препятствовать или навязывать свое.

Само их противостояние - предполагаемое или реальное - существует ради упражнения в оттачивании своих желаний и намерений, и ради наращивания внутренней силы.

Люди прекрасно чувствуют кому они могут внушать свои правила, и если иногда допускают оплошность, то быстро соображают, или жестко обламываются.

Но ориентируются они не на реальный вес человека, не на его достоинства, а на его внутреннюю стабильность. Они чуют, что это человек себе разрешает, а что нет, насколько далеко можно зайти в нарушении его границ, где есть незащищенные участки для проникновения.

И если тебе чего-то очень хочется, или не хочется, но ты знаешь что встретишь сопротивление ближних, и считаешься с ним заранее, моделируя в уме диалоги, прикидывая нервные траты, и в результате отказываешься, то лишь потому что ты сам себе не разрешаешь. Стоит разрешить - ближние моментально это почуют, и подберут щупальца.

Человек, разрешивший себе, особо не вступает в диалоги на эту тему и не тратит нервы. Он изгибает бровь, роняет пару слов и делает как ему надо. И весь остальной фон выравнивается под него. Со временем. Но и это время куда чувствительнее для другой стороны, не для него.

Он свой срок отбыл, пока мучился сомнениями.

Словом, имеет право тот, кто ни у кого не спрашивает. опубликовано econet

©Лара Галль

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