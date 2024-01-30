2 серьезные ошибки в отношениях с деньгами

Почему нет денег? Мы все совершаем две самых больших ошибки в отношениях с финансами и таким образом отталкиваем их от себя. Почему мы топчемся на одном месте? Что мешает нам поправить свое материальное положение? Давайте разбираться.
Людям страшно позволить себе что-то большее. Страшно больше вкладывать в себя. Из-за этого возникает какое-то чувство вины. Но, если финансы не вложить в цель, для которой они пришли, деньги потратятся абсолютно без пользы. А, может, просто позволить больше радости? Вот как можно научиться впускать деньги в собственную жизнь.
Есть две самые большие ошибки, которые не дают нам притягивать их в свою жизнь.
Деньги не делают нас счастливыми. Но их тотальное отсутствие не позволяет нам реализовать себя в полной мере, создает ненужные проблемы и портит настроение.
Деньги возникают на потребности. «Зажатые» потребности предполагают такие же доходы. Если хотеть денег абстрактно, они не придут в вашу жизнь.
Вообще не существует цели под названием «деньги». Смысл в том, чтобы ясно понимать, на что требуется определенная сумма. И не стоит строить планы по средствам. Создавайте в мечтах то, что вам действительно хочется, а не то, что по средствам.
Но главное - начать выполнять то, на что требуются деньги.
Выбор №1. Поддаться внутреннему сопротивлению, когда внутри родится раздражение, одолеет лень, пассивность.
Выбор №2. Задать себе два вопроса:
Чтобы пришли деньги, должна быть оформившаяся цель. Берем карандаш, блокнот и пишем список, на что сегодня мне требуются финансы. Отмечаем, зачем именно они нужны (компьютер, автомобиль, отдых и проч.). Потом перечитываем этот перечень и замечаем, с какими эмоциями он связан? Радость? Подъем? Приятное ожидание? Цели непременно должны рождать позитивные эмоции, в таком случае деньги точно появятся.
Итог: важно непременно знать, на что именно требуются деньги.
Не обязательно понимать, как и откуда поступят средства. Ставим цель и начинаем маленькие шаги в эту сторону. А судьба обязательно вспомнит о вас.
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Мы обманываем себя, когда поступают ресурсы, деньги. Мы отказываемся позволить себе желаемое. Продолжаем вести привычный, устоявшийся образ жизни.
Почему? Срабатывает все, что угодно: испуг, трусость, неверие. Мы не верим в удачу, благоприятные обстоятельства, позитивные события. И тем самым блокируем денежный поток, который может влиться в нашу жизнь.
Поэтому главный совет: давайте избавимся от ощущения вины, когда мы себе что-то разрешаем. Пересмотрите свои взаимоотношения с деньгами. Относитесь к ним проще, не бойтесь расставаться с финансами. Планируйте свою жизнь, не бойтесь ее менять, и тогда деньги обязательно придут к вам.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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