Судьба не оставляет начатых и незавершенных дел

Невидимой красной нитью соединены те, кому суждено встретиться, несмотря на Время, Место и Обстоятельства. Нить может растянуться или спутаться, но никогда не порвется.

Неисповедимы пути Господни!

Это рассказ о том, что если чему-то суждено случиться, то оно случится, и рука судьбы направит человека в нужное русло. Как ни сопротивляйся.

Когда-то я прочитала китайскую легенду:

Молодой человек увидел старика на пороге храма, старик при свете луны читал Книгу Судеб. У него была котомка с красными нитями.

Старик доставал эти нити и связывал ими судьбы людей. Парень попросил показать его судьбу, и старик подарил ему видение. А надо сказать, что парень был знатного рода. Он увидел грязную девчонку, которую вела за руку на рынок одноглазая торговка рыбой. Парень разгневался, старик исчез, а парень попросил слугу прикончить девчонку и ей запустили камнем в лоб – она упала, слуга убежал. Прошло 15 лет и парень решил жениться, ему сосватали красавицу знатного рода, у той была странная прическа с челкой. Оказалось, там шрам. Жена рассказала, когда ее род впал в немилость, мать попросила кормилицу спрятать ребенка в бедном квартале, чтобы ее не нашли слуги правителя, и вот, в детстве на нее кто-то напал и чуть не убил…. Надо ли говорить, что это был очень счастливый брак!



А вот другая история:



"Найденный кошелёк привел к совершенно неожиданной развязке. Несколько лет назад, в один из морозных дней, я случайно увидел бумажник, лежавший на дороге. Внутри не было никаких документов, только три доллара, и письмо, выглядевшее так, как будто его перечитывали по несколько раз в день в течение многих лет.

На порванном конверте, кроме обратного адреса, ничего разобрать нельзя было. Я открыл письмо и увидел, что оно написано в 1954 году, т.е. больше 60 лет назад. Я очень внимательно его прочитал, надеясь узнать что-нибудь о владельце портмоне.

«Дорогой Майкл! Моя мать запретила мне встречаться с тобой. Прости меня, и знай, что я тебя люблю и всегда буду любить. Твоя Анна».

Это было так трогательно, что я решил найти адресата, чего бы мне это не стоило, и вернуть ему пропажу. Но как? Ведь кроме имени, у меня ничего не было… И тогда я обратился к оператору телефонной станции, чтобы по адресу на конверте попробовать узнать номер телефона.

«Девушка, у меня к вам необычная просьба. Я нашел бумажник и теперь разыскиваю владельца. Может, вы мне подскажете номер телефона по этому адресу?»

Однако девушка отказалась помочь, так как не имела права разглашать такие сведения. Но когда я ей рассказал про необыкновенное письмо, она предложила самой связаться с абонентом и, если он согласится поговорить со мной, то она нас соединит. Я ждал минуту, которая показалась мне вечностью.

И вот, наконец, я услышал женский голос и спросил, знакома ли она с некой Анной? Да, ответила женщина, тридцать лет назад мы купили этот дом у её матери. Но уже несколько лет мать Анны живет в доме престарелых. Я дам вам телефон и адрес, и может вам там смогут помочь?

Я поблагодарил добрую женщину и попросил координаты дома престарелых. Сразу же набрал номер и узнал, что мать Анны, к сожалению, уже умерла, но сама Анна жива и находится в другом доме престарелых.

Когда я туда позвонил и объяснил, зачем мне нужна Анна, мне ответили, что, учитывая позднее время, скорей всего она меня не примет. Но я чувствовал, что вплотную приблизился к разгадке таинственного письма и поэтому проявил настойчивость.

Вскоре я уже был на месте. Вместе с директором мы поднялись на третий этаж и вошли в комнату отдыха, где я наконец-то увидел Анну.

Она оказалась очень милой пожилой дамой, с теплой улыбкой и добрыми глазами. Я рассказал ей о своей находке и показал письмо. Когда Анна увидела его, она отвела взгляд, глубоко вздохнула и произнесла: «Я очень его любила. Его звали Майкл Голдстайн. Но мне было только шестнадцать лет, и моя мать считала, что я слишком молода, к тому же Майкл был очень красивым парнем, знаете, как Шон Коннери, актер». Она глубоко вдохнула и, сквозь слезы, чуть слышно произнесла: «Если вы найдете его, передайте, что Анна всё ещё любит его и так и не вышла замуж. Никто для неё не смог стать таким как он».

Я попрощался с пожилой леди и спустился на первый этаж. Дежуривший там охранник спросил, помог ли мне визит к леди Анне. «По крайней мере, я знаю фамилию владельца. Но я и так потратил почти день, поэтому начну поиски, когда у меня будет свободное время».

Произнося эти слова, я машинально вытащил из кармана бумажник — коричневый кожаный с переплетением красного шнурка.

И вдруг охранник закричал: «Я знаю, кто владелец! Это господин Голдстайн! Он живет в соседнем корпусе и когда выходит на прогулку, постоянно его теряет. По крайней мере, три раза уже точно!».

Услышав такое, я практически бегом вернулся к директору. Вместе мы прошли в соседний корпус и спросили у медсестры, где сейчас находится Майкл Голдстайн. Она провела нас в комнату, в которой, сидя в большом, уютном кресле, наслаждался чтением приятный пожилой джентльмен.

Директор спросил его, не терял ли он сегодня бумажник. Пожилой господин с достоинством поднялся, осмотрел свои карманы и, виновато разведя руки, произнёс: «Вы совершенно правы, он отсутствует». На что директор ответил: «Вот этот добрый человек нашёл его и возвращает вам».

Старик с видимым облегчением обратился ко мне: «Чем я могу отблагодарить вас, молодой человек? Какое вознаграждение вас устроит?»

«Мне ничего не надо. Но я должен сказать вам кое-что. Я очень сожалею, но мне пришлось прочитать письмо. Я же должен был как-то разыскать хозяина портмоне».



Улыбка на лице старика исчезла. «Вы читали ТО письмо?!»

«Я не только прочитал, но я думаю, что знаю, где ваша Анна».

Он вздрогнул и побледнел. «Анна? Вы знаете, где она? Как она? У неё всё в порядке? Пожалуйста, скажите мне, я очень хочу её увидеть!». Схватив мою руку, пожилой господин сказал, «Вы знаете, когда я получил это письмо, моя жизнь закончилась. Я так никогда и не женился. Я всегда любил только мою Анну. Пожалуйста, проведите меня к ней!».



И мы пошли.



Анна всё ещё сидела в комнате отдыха, ведь с нашего визита к ней не прошло и часа. «Анна», мягко сказал директор, «Вы знаете этого человека?» Майкл и я застыли в немом ожидании в дверном проеме.



Она посмотрела на мгновение, но не сказала ни слова. «Анна, это — Майкл. Майкл Голдстайн. Вы его помните?»

«Майкл? Майкл? Это — ты!»



А пожилой, выдержанный джентльмен, не скрывая слёз, протянув руки, медленно шел в ее сторону. Она бросилась ему навстречу и они крепко обнялись. Мы оставили их наедине, а сами вышли в коридор.

«Да, неисповедимы пути господние!», сказал я философски. А директор ответил: «Если это должно случиться, оно обязательно будет. Неважно, когда, но будет!».







Три недели спустя я получил приглашение на свадьбу.

Замечательная и чудесная свадьба стала настоящим праздником для всех обитателей дома престарелых и персонала — Майкл в темно-синем костюме выглядел очень импозантно, а Анна в бежевом платье была просто красавицей.

После свадьбы Анна и Майк поселились в собственной комнате, и если бы вы когда-нибудь хотели бы увидеть 76-летнюю жену и 78-летнего мужа, ведущих себя как два подростка, то вы должны обязательно увидеть эту пару".

Так история и легенда разных времен и с разных концов света подтверждают простую истину: Невидимой красной нитью соединены те, кому суждено встретиться, несмотря на Время, Место и Обстоятельства. Нить может растянуться или спутаться, но никогда не порвется. Старинная китайская пословица. опубликовано econet

Автор Татьяна Андрющенко

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