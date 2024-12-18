Взять реванш: зачем мы продолжаем отношения, в которых ранимся

...Отношения, смыслом которых становится взять реванш, отыграться, не спасовать на этот раз - а вы бывали в таких? Мне случалось. Сейчас реже, но время от времени попадаю в этот паттерн. Иногда это связано с тем, что другой и правда колет иголками, иногда - с тем, что случайно обычным движением задевает мои больные места.

Зачем мы остаемся там, где плохо?

"Когда я оставила попытки побить Филлис на ее поле и сосредоточилась на собственных чувствах, я обнаружила, насколько я уязвима. Теперь я понимала, что незачем мне становиться в боевую стойку. Я четко осознала, насколько сильно она обижает меня, как часто говорит злобные вещи, то и дело стыдит. Мне пора перестать с ней общаться. После каждого обеда с Филлис я уходила как оплеванная, но, только проговорив вслух слова «подлая фраза», «она меня задела», я догадалась, что пора прекратить эти отношения, и нашла время подумать о своей роли в этом маленьком бедламе".

Брене Браун "Все из-за меня (но это не так)"

Продолжаю читать книгу Брене Браун о стыде, уязвимости, силе эмпатии и других важных вещах.

Пример, который описан в приведенной выше цитате, - это часть зарисовки автора о ее неудачном опыте построить отношения с новой приятельницей - коллегой по имени Филлис, такой же молодой матерью, как и на тот момент она.

В ответ на попытки Брене поделиться своими трудностями новоиспеченного материнства (постоянной усталостью, невозможностью спокойно и расслабленно принять душ, побыть наедине с собой и т.п.), Филлис выдавала резкие оценочные и очень ранящие Брене суждения, например:

«Да? А я вот никогда не жалею о том, что родила малыша»

...Отношения, смыслом которых становится взять реванш, отыграться, не спасовать на этот раз - а вы бывали в таких? Мне случалось. Сейчас реже, но время от времени попадаю в этот паттерн. Иногда это связано с тем, что другой и правда колет иголками, иногда - с тем, что случайно обычным движением задевает мои больные места.

Чаще всего увязание в таких конфликтах случается, если в момент укола мы впадаем в ступор и не находим адекватного ответа в защиту себе. И вот мы уже на крючке незавершенного действия: включается сила заднего ума и начинается бесконечное прокручивание в голове удачных реплик, остроумных ответов, ловких приемов, опрокидывающих оппонента на лопатки... Вотще, вотще, вотще: новая встреча, новый ступор, новый круг.

Зачем мы остаемся там, где плохо?

И никогда не скажет "да",

Не понадеется на чудо,

Не подарит капли света,

Никому не даст тепла.

И я люблю ее за это,

Я люблю ее за это,

Но моя звезда мне безответна.

(Наутилус Помпилиус. Моя звезда)

Мучительные отношения (давящие родители; любовный треугольник; отношения с абьюзером; с зависимым; просто с неподходящим партнером...). Саморазрушительное поведение (химические зависимости, экстремальные развлечения на грани самоубийства...). Депрессия. Череда психосоматических болезней…

Что заставляет нас фиксироваться в тех формах, способах жить, в тех ситуациях, которые явно нам вредят?

Я собрала здесь несколько распространенных объяснений.

1. Переиграть сценарий: бесплодные попытки исправить другого, добиться от козла молока, от осинки получить апельсинки. Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу. «Я этого достойна, значит, ты должен мне это дать», – но основная суть при этом в перевертыше: «Если ты дашь мне это – значит, я этого достойна».

2. Стяжать мученический венец. Получить признание, похвалу, восхищение, награду за свое терпение, за страдания, за преодоление.

3. Ждать чуда. Жизнь на черновик иногда имеет большой смысл – ею движет надежда на светлое будущее, и это мощный двигатель. Сейчас все плохо, сейчас никак, но вот когда-нибудь… Когда он бросит пить, когда я похудею, когда он меня оценит… Вот тогда начнется новая прекрасная жизнь и мы отдохнем и увидим небо в алмазах.

4. Экономить силы. Приведу аналогию: голод сопровождается потерей энергии, но чтобы добыть пищу, надо потерять еще немного энергии. Если голод длительный и уровень энергии уже экстремально низок, то любая небольшая ее потеря – критична, и тогда лежать и не двигаться становится единственным способом продлить жизнь. Здесь из двух зол приходится выбирать меньшее – когда добро недоступно или кажется таким.

5. Держаться вместе, чтобы выжить. Если воля ребенка была подавлена слишком жесткими рамками, если в детстве имело место ограничение контактов, способов взаимодействия с миром, то впоследствии формируется такое представление об отношениях: я накрепко связан, но отвязаться – значит погибнуть; свобода – это смерть; я никому (кроме…) не нужен.

На первый взгляд эти пункты – больше про «почему», чем про «зачем»: про причины оставаться там, где плохо, а не про цели. И общей причиной во всех случаях выступает дефицит поддержки и самоподдержки.

Но если вдуматься, то это и о «зачем» тоже – о потребностях, которые, тем не менее, косвенным образом удовлетворяются в плохих условиях. Это потребности:

1. Иметь власть, силу, влиять.

2. Быть признанным.

3. Достигать цели.

4. Отдыхать и заботиться о себе.

5. Быть неодиноким, быть вместе с кем-то.

И есть шанс поискать более здоровые и эффективные способы удовлетворять эти потребности, чем оставаться там, где плохо.опубликовано econet

Автор Ирина Рёбрушкина

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