Опасные отношения

Есть такие люди, в отношения с которыми вступать не только не желательно, но и опасно. Это как завести в хрущевке тигренка - поначалу мило и забавно, а потом больно и страшно.

Эпиграф. Давно твержу: «За качество и развитие отношений ВСЕГДА ответственны ОБА участника». Но, надо бы еще и транспарант на эту тему вывесить.

Если долго питать иллюзии, они растолстеют и вытеснят реальность

Есть такие люди, в отношения с которыми вступать не только не желательно, но и опасно. Столкнуться с ними легко, и можно где угодно - на свидании, на работе, в семье. А вот строить отношения – очень не советую. Это как завести в хрущевке тигренка. Поначалу мило и забавно, а потом больно и страшно.

ПСИХОПАТЫ

Не ставьте это клеймо на всех, кто однажды дал волю своим эмоциям. Психопат – это медицинское общее понятие, которое обозначает человека с патологиями в психике. Это постоянное свойство и личности, и психики, как таковой. Выявить его сложно. В некоторых случаях это происходит уже после того, как вы связали с человеком свою жизнь.

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ПРЕКРАСНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ОБАЯНИЕ

Авторитетный исследователь Hervey Cleckley в книге «Маска здравомыслия» обращает особое внимание, что на первый взгляд, из-за дара ораторства, они кажутся образованными, хорошо осведомленными людьми с широким кругозором.

Большой словарный запас позволяет им долго поддерживать разговор на любую тему. Но внимательный слушатель быстро заметит готовые, шаблонные, поверхностные и противоречивые фразы, специфические «умные слова» и незаконченные предложения. Психопаты «часто перескакивают с одной темы на другую, а их ВЫСКАЗЫВАНИЯ зачастую ПУСТЫ и не содержат ничего реально значимого». («Говорили мы с ним долго и увлеченно, а о чем именно – сказать сложно»)

Они приятны в общении, могут оказывать знаки внимания и демонстрировать заботу об окружающих, умело симулируют глубокие чувства, но истинная теплота им недоступна. От того у них слабая связь с семьями, нет долгосрочных здоровых отношений и близких друзей. Они могут напомнить вам несчастного Кая с замороженным сердцем, но не надейтесь, что именно вам удастся растопить этот лед. ЭГОИЗМ и неспособность любить других людей или проявлять к ним привязанность в данном случае не поддаются изменению. Не верите? Попросите пригласить вас в гости или познакомить с друзьями.

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЛОЖЬ И МАНИПУЛЯЦИИ

Лучше всего на свете они умеют интуитивно распознавать наши сомнения, «пунктики» и слабые места. НЛП-практики подмастерья, по сравнению с психопатами. И, да, они не испытывают искренней вины. Попытайтесь указать человеку на нарушение договоренностей, предательство или другой вред, причиненный вам, и бумерангом получите безупречное обоснование, что виноваты во всем именно вы. Что если бы не ваши неправильные действия, то он никогда не совершил этого. («Ты была холодна со мной всю неделю, поэтому я искал тепла в чужих объятиях». И не важно, что у вас годовой отчет на работе или горят сроки заказа. )

Вступая в такие отношения, вы медленно теряете соприкосновение с реальностью, забываете, какие вы есть на самом деле. Это как контрастный душ, где чужая рука внезапно и кардинально меняет температуру. Вы все время чувствуете, что «что-то не так», но не можете сказать, что именно. В самых крайних вариантах вы можете чувствовать отчаянье и страх, оказаться в ситуациях физического и эмоционального насилия при кажущейся полной невозможности запросить поддержку и защиту у окружения. Ведь, как известно, если долго питать иллюзии, они растолстеют и вытеснят реальность.

НАРЦИССИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЛИЧНОСТИ

Здоровый нарциссизм позволяет нам реализовывать амбиции, добиваться успехов в жизни, чувствовать себя красивыми и талантливыми. Патологический нарциссизм является расстройством личности. В нем много сходств с психопатией, но есть и еще кое что.

УБЕЖДЕННОСТЬ В СОБСТВЕННОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ. Творческие и яркие или тихие и застенчивые. Но все равно – исключительные, особенные, необыкновенные. С чего бы вы ни начали разговор, они все равно сведут его к собственной персоне. Обычные возложенные на них обязанности преподнесут как реальные достижения. И будут требовать похвалы и восхищения. (Кто молодец? Я – молодец!) А если вы или кто-то другой не удержится от критики и усомнится в их гениальности – будет отправлен «в сад», потому как черств, глуп или еще как-нибудь ущербен.

СТЫД И ЗАВИСТЬ. Реальное «Я» нарцисса – маленькое и ничтожное, потому что всю свою жизнь он «раздувал» фасад собственной личности. Он хронически страдает от нестабильности чувства собственной ценности и больше всего на свете боится увидеть себя реального и испытать стыд. Поэтому стыд рядом с ним будете испытывать вы. Вам не за что? Он поможет найти повод. Располнели, похудели, поглупели, купили дурацкое пальто, не разбираетесь в классической музыке, много, мало или не там работаете…

Ощутив недостаток в чем-либо, нарцисс будет завидовать и разрушать то, что имеют другие через критику, обесценивание. Его способ - это пассивно-агрессивное поведение: обвинения, завуалированные под вопросы (так ты признаешь, что такой борщ варят только неумехи?), ласковые слова, унижающие ваше достоинство («ох, что бы ты без меня делала, криворученька моя»), подарки и помощь, от которых становится очень неловко (курс липосакции и дорогие джинсы на два размера меньше, чем нужно) и пр.

ИДЕАЛИЗАЦИЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОБЕСЦЕНИВАНИЕМ. Они живут в фантазиях о богатстве, успешности и внимании противоположного пола. Поэтому, если вы оказались в зоне его интереса, вас объявят «ангелом во плоти», гением в своем деле, единственным порядочным человеком во всей Вселенной… А спустя время сурово обесценят. От вашего поведения этот процесс не зависит, поэтому взлетая на построенный нарциссом пьедестал, захватите парашют. Падать все равно придется, так позаботьтесь о том, чтобы было не так больно.

В основной своей массе нарциссы не знают о том, что с ними такое. Они часто ощущают внутреннюю пустоту, холод, скуку, говорят от желании построить теплые близкие отношения. Но это невозможно. Даже когда они обращаются за помощью к психотерапевту (что редкость, ибо велик стыд) то говорят не о том, что происходит на самом деле, симулируя ложный диагноз (например, ипохондрию, депрессию), уводя в сторону от своей реальной проблемы. А потом обесценивают и психотерапевта.

В общем, находиться в дружеских, деловых и любовных отношениях с нарциссами ярко и рискованно. Будет красиво, но холодно.

ХИМИЧЕСКИ ЗАВИСИМЫЕ (алкоголь и наркотики)

1. НЕСПОСОБНОСТЬ АДЕКВАТНО ПЛАНИРОВАТЬ И ПРОГНОЗИРОВАТЬ СВОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПОСТУПКИ.

Они не знают чего хотят. Их поведение и слова расходятся друг с другом. Действия для достижения цели однотипны и часто не логичны.

2. НЕТЕРПИМОСТЬ И МАКСИМАЛИЗМ В СОЧЕТАНИИ С РИГИДНОСТЬЮ.

Все проблемы желательно решить быстро, без усилий и задержек. А если этого не происходит – ждите бурных эмоциональных вспышек. Из крайности в крайность. То же самое проявляется и в суждениях. Ригидность представляет собой тугоподвижность всей психической деятельности.

3. АЛЕКСИТИМИЯ – сильные трудности в описании своих чувств, отделения эмоций от ощущений. Как следствие – сложность в понимании собственных состояний, желаний и состояния и причин поведения других людей.

Обнаружив себя в отношениях с зависимым, присвойте себе статус «созависимые». И отправляйтесь бодрым шагом к психотерапевту.

Что делать, если тигр уже в доме?

1. Ничего, если вы счастливы и принимаете человека со всеми его тараканами. Как говорится в расхожем нынче выражении, все самое прекрасное в мире сделано нарциссами, самое интересное – шизоидами, самое доброе – депрессивными, невозможное – психопатами. Здоровые почти не вносят вклад в историю.

2. Но, если вы постоянно ранитесь, задайте себе простые вопросы: «Счастлив ли я в этих отношениях?», «Удовлетворены ли мои потребности в них?», «Какие РЕАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ и поступки совершает мой партнер для поддержания и развития отношений?» Если ответы не радуют, есть смысл подумать о завершении или трансформации отношений. Нарцисса и психопата предоставьте самим себе. Не мечите туда бисер. Найдутся те, кто действительно искренне оценит ваши достоинства и примет их вместе с недостатками.

3. Учитесь опираться на себя, выстраивать личностные границы, ориентировать в своих чувствах.

4. Опирайтесь не только на чувства, но и на разум, на реальность (которая дана нам в ощущениях, и фактах, а не в фантазиях). Гоните прочь магическое мышление.

5. Помните, что здоровые отношения не требуют, чтобы вы жертвовали собой.

P.S. Повторюсь, пожалуй: «За качество и развитие отношений ВСЕГДА ответственны ОБА участника». И транспарант тоже закажу. опубликовано econet.ru

Автор Наталья Емшанова

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