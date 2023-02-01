Неотправленное письмо моим приятельницам постарше

Вы считаете, с возрастом женщина теряет красоту физической свежести и сочности? Я отвечу: с возрастом женщина приобретает внутреннюю красоту и гармонию...

СВОЙ возраст

Вы считаете, с возрастом женщина теряет красоту физической свежести и сочности? Я отвечу: с возрастом женщина приобретает внутреннюю красоту и гармонию — они ярко светят изнутри нее.

Таков закон. Такова природа.

Старые листья умирают и опадают осенью, возрождаясь весной — а мы теряем физическую красоту и свежесть, чтобы увидеть прекрасные бутоны мудрости и красоты изнутри.

Молодое вино превращается в выдержанное, дающее истинное наслаждение. Опытное и мудрое вино стоит и ценится намного дороже, чем юное, пряное, резко ударяющее в голову.

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Я все яснее понимаю, как важно любить и ценить свой возраст. С нетерпением ждать каждый день рождения, нанизывая годы, как прекрасную нитку белого жемчуга.

Жемчуг сверкает чистотой и светом, становится длиннее, дарит ощущение изысканности, оборачиваясь новыми красивыми кольцами вокруг высокой, хоть и стареющей шеи. Когда я вижу женщину постарше, где-то за пятьдесят, я так многого от неё жду!

Я надеюсь, что она с улыбкой будет смотреть на все мои ошибки и промахи, всё понимать и говорить: «У меня тоже такое бывало. Знаешь, что бы я посоветовала себе в твоем возрасте?». О такой приятельнице я мечтаю.

Но не тут-то было! Я встречаю совсем другое. Их зовут: «Так делать нельзя!», «Это возмутительно!», «Я нервная, у меня климакс», «Куда ушла моя былая красота?» и «Это неуместно».

— Это вы в моей жизни неуместны! — кричу я в глубине себя.

А вслух вежливо интересуюсь, не могли бы они заняться собой и своей семьей? А я и сама прекрасно справлюсь. Я же знаю, к чему иду.

Когда женщина в возрасте гонится за ускользающей красотой и верит, что может оставаться ровно такой же магично-сексуальной, как в былые тридцать — нет для меня печальней картины!

Эта женщина живет и ведет себя не по возрасту. Ведь подразумеваешь опыт и невольно ищешь во взгляде мудрость, понимание и доброту. Ищешь и ждешь другого, более ценного, чем земная красота.

А вместо этого, увы, глаза капризной старухи, не желающей признать естественное положение вещей, сочатся завистью к молодому телу. Она не растит свой дух, предпочитая оставаться в песочнице — и дерется за яркие куличики, манипулятивно напоминая об уважении к возрасту, когда игра идет не так, как ей хочется.

О каком уважении к возрасту мы можем говорить? За стареющим лицом я вижу пустоту.

Погоня за физической красотой несуразно смешна. В ней женщина теряет зерно, могущее дать новый прекрасный бутон, а затем — и саму розу.

Нет, я не против красоты! Я против погони за тем, чего не найдешь.

Я уважаю женщин постарше в спортзале или салоне красоты, заботящихся о своей физической форме. Мне безразлично, увлекается ли кто-то ботэксом или филлерами. Это право каждой.

Я против ботэкса в душе и против филлеров по отношению к другим людям. Я говорю о принятии себя и окружающих такими, какие они есть, и об отсутствии зависти к молодым.

Когда женщина постарше ведет себя, как двадцатилетняя девочка — критикуя, сплетничая, выражая недовольство — она теряет связь с собой и окружающими. Отказываясь принять правду, она отказывается трансформировать силу в мудрость: принять всё, как есть, пусть даже совсем не идеальное.

Кто может быть прекраснее зрелой женщины с глазами, полными любви и понимания? С глазами, в которых можно раствориться, утонуть, напиться и охмелеть от сладкого целебного нектара, в составе которого ингредиенты «доброта, терпимость и справедливость»?

От такой женщины не сбежит партнер: она предлагает ему что-то гораздо более ценное, чем временная земная красота. Она дарит ему целый мир, где он царствует, он уверен в троне, на котором восседает. Он знает — она не предаст. Его встречают понимание и настоящая любовь на пороге, а не милая пустышка, у которой каждый день меняются ценности и которая сама еще растет.

Исключением будут мужчины, которые сами не доросли до взрослости. Такие бросают жен своего возраста и убегают к малолеткам. Все верно. Они честны с собой: ищут компанию себе по возрасту, по интересам. Так им веселей. На серьезное отношение к партнеру и к себе они не готовы.

Мудрая женщина такое разглядит и не будет посыпать себе волосы пеплом от того, что он бриллиант на стразы поменял. Она останется Королевой до конца. Сама или с достойным ее внимания мужчиной.

На этой женщине вуаль возраста. Ну и что? Она — Королева. В этом ее секрет. Королева прекрасна и в семьдесят лет. От Королев не уходят. Их следы целуют. Может они совсем не готовят и не моют шваброй пол, но они так любят и видят мир, что только за это к ним весь мир тянется, как магнит.

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Мне хочется подбежать к ней, обнять, сесть рядом и наслаждаться исходящей от нее тишиной и покоем. И спрашивать, как маленький ребенок, сбиваясь и путаясь в своих глупых вопросах. А она будет улыбаться, утешать: «Ничего страшного, деточка, все пройдет. Со временем ты все поймешь».

Ее мудрость, как прекрасный бутон, цветет и раскрывается изнутри. Ее терпимость, как капли росы, дарит ощущение радости и свежести. Своим пониманием и принятием людей такими, какие они есть, она обнимает весь мир и мир рукоплещет ее вслед. В этом ее красота и сила.

Милые женщины, пожалуйста, цените и обожайте свой возраст! Не смотрите с завистью на молодых. Разве у них есть всё это? Им предстоит долгий и мучительный путь страданий и горького опыта, чтобы наконец обрести то, что зовется пониманием и внутренней красотой.

А вы с каждым годом становитесь всё сильнее, добрее, мудрее и красивее.опубликовано econet

Автор Анна Гариб

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