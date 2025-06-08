Закон Повторений

Все, сделанное хотя бы раз, имеет тенденцию повторяться. У этого закона есть два следствия...
У этого закона есть два следствия.
Следствие первое
Можно прогнозировать события. Если человек однажды позволил себе несдержанность, значит, он в принципе склонен ее себе позволять. Если кто-то начал курить, то ему сложнее будет отказаться от сигареты, чем в тот первый раз, когда она была ему предложена. Если кто-то однажды не смог отказать, то, скорее всего, он будет делать то, что ему не нравится, еще не раз.
Люди увиливают от разговоров, от ответственности. Они надеются, что ситуация не повторится. А еще проще — вовсе не думать, пока не «приперло». Потом пожинают... Знакомо?
Следствие второе
Если не хотите дурных последствий, то нужно запрещать себе даже пробовать все Дрянное.
Пока действие есть только в мыслях, это занесенная над бумагой рука с пером.
Воплощенное же действие есть надпись на страницах нашей памяти. Эта надпись делается частью сознания. Она закрепляется молекулами анатомически. Наша память — наша анатомия.
Интересна такая последовательность:
Желание наводит на мысль. Мысль толкает к действиям. Регулярно повторяемые действия порождают привычку. Привычка — это вторая натура; она формирует характер человека. Характер человека — это его судьба.
На этапах от одного к шести влиять все сложнее. Начни раньше — сэкономишь силы. опубликовано econet
©Наталья Грэйс
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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