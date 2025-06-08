Закон Повторений

Все, сделанное хотя бы раз, имеет тенден­цию повторяться. У этого закона есть два следствия...

Все, сделанное хотя бы раз, имеет тенден­цию повторяться

У этого закона есть два след­ствия.

Следствие первое

Можно прогнозировать со­бытия. Если человек однажды позволил себе несдержан­ность, значит, он в принципе склонен ее себе позволять. Если кто-то начал курить, то ему сложнее будет отказать­ся от сигареты, чем в тот первый раз, когда она была ему предложена. Если кто-то однажды не смог отказать, то, скорее всего, он будет делать то, что ему не нравится, еще не раз.

Люди увиливают от разговоров, от ответственнос­ти. Они надеются, что ситуация не повторится. А еще про­ще — вовсе не думать, пока не «приперло». Потом пожи­нают... Знакомо?

Следствие второе

Если не хотите дурных пос­ледствий, то нужно запрещать себе даже пробо­вать все Дрянное.

Пока действие есть только в мыслях, это занесенная над бумагой рука с пером.

Воплощенное же действие есть надпись на страницах нашей памяти. Эта надпись делается частью сознания. Она закрепляется мо­лекулами анатомически. Наша память — наша анатомия.

Интересна такая последовательность:

Желание наводит на мысль. Мысль толкает к действиям. Регулярно повторяемые действия порождают привычку. Привычка — это вторая натура; она формирует характер человека. Характер человека — это его судьба.

На этапах от одного к шести влиять все сложнее. Начни раньше — сэкономишь силы. опубликовано econet

©Наталья Грэйс

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