Самоуничижающийся человек

"Человек с "комплексом самоуничижения" всегда старается держаться в тени — так ему спокойнее. Он уже давно убежден: что бы он ни делал, это обязательно получится плохо, он просто не способен оправдать ожидания других людей, ему не дано достигать успеха, лучший способ не вызывать раздражения окружающих — это поменьше путаться у них под ногами.

"Человек с "комплексом самоуничижения" всегда старается держаться в тени — так ему спокойнее. Он уже давно убежден: что бы он ни делал, это обязательно получится плохо, он просто не способен оправдать ожидания других людей, ему не дано достигать успеха, лучший способ не вызывать раздражения окружающих — это поменьше путаться у них под ногами. Его одежда и прическа как будто просят: «Не обращайте на меня внимания. Я просто не стою этого».

Портрет человека с "комплексом самоуничижения"

Иногда такие люди могут погрязать в нищете и разрушать себя алкоголем и наркотиками. В ряде случаев они могут вести вполне достойный образ жизни, много трудиться и даже достигать определенных успехов. Но больших достижений они боятся. Однажды достигнутые результаты влекут за собой соответствующие ожидания окружающих, а это пугает. Такой человек вовсе не считает успехи собственной заслугой. И он старательно убеждает всех, кто отмечает его достижения, в том, что от него практически ничего не зависело.

Поскольку такой человек не уверен в себе, своих силах и способностях, он не решается самостоятельно принимать решения и предпринимать что-либо важное без подсказки со стороны какого-либо авторитетного лица. Избегая ответственности, он избегает и свободы выбора, тем самым часто вынуждая себя жить не в соответствии с собственными потребностями.

Такое отношение к себе и своим делам не проходит бесследно. Потребности человека с комплексом самоуничижения не перестают существовать, они только подавляются и глубоко скрываются от собственного сознания. И хроническая неудовлетворенность жизнью — естественное следствие подобного вытеснения. Неверие в свои силы и самоограничения, вызванные этим, глубоко огорчают.

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Не удивительно, что у таких людей развивается депрессивный стиль мышления: ведь вспоминая прошлое, они видят одни промахи и неудачи; думая о будущем, они предсказывают себе одни провалы.

Оценивая себя, они навешивают на себя самые уничижительные ярлыки. Он глубоко переживает любой, даже незаметный глазу постороннего изъян, а уж тем более явные отклонения от... эталона красоты. И это —одно из проявлений внутреннего конфликта.

На самом деле, при всей своей внешней скромности и демонстрируемой непритязательности такие люди имеют высокий уровень претензий к тому, каким должен быть «нормальный» человек.

Именно разница между образом Идеального Я и восприятием себя реального является причиной столь печального комплекса. Человек с комплексом самоуничижения выглядит скромным и готовым угождать всем, кто его окружает.

Но в действительности он полностью сконцентрирован на самом себе. Его голова постоянно занята мыслями о том, как он выглядит в глазах других людей, что он сделал неправильно, в чем виноват. А ведь в соответствии с идеальным образом он должен быть лучше них!

Он предпочитает предупредить людей о собственной несостоятельности, чем переживать впоследствии их разочарование. Самоуничижающийся человек чрезвычайно зависим от мнения окружающих людей.

Слишком убедителен он бывает, доказывая свою ничтожность. И в результате многие начинают относиться к нему в соответствии с его поведением. А это обидно. Но обида и враждебность тут же сливаются в жуткой какофонии с чувством стыда и вины.

Внутренний конфликт состоит в том, что в глубине души он уверен, что заслуживает презрения, и одновременно он хочет быть лучше других. Не в состоянии принимать самого себя таким, каков он есть, он не способен поверить, что другие, узнавшие все его недостатки, могут отнестись к нему с дружбой и принятием.

Он перестает воспринимать любые положительные чувства других людей. Если кто-то хочет его видеть — это потому, что он от него что-нибудь хочет. При этом сам человек не осознает происходящие в нем искажения: он уверен, что полностью прав.

Что же служит причиной для развития такого комплекса?

Прежде всего — требования со стороны родителей, оправдать которые ребенок явно не способен. Следующая причина — постоянные сравнения с другими детьми, которые делают родители и которые оказываются не в пользу ребенка.

Понятно, что мама и папа, вероятно, желали таким образом стимулировать у своего чада стремление совершенствоваться и достигать успехов. Но получили они как раз обратное: ребенок понял, что он просто не может соответствовать столь высоким требованиям.

В дальнейшем он сам к себе начинает предъявлять подобные требования, сам себя критикует и сравнивает с другими людьми не в свою пользу. Но ему жизненно важно получить любовь. Поэтому свою неловкость и неумелость ребенок старается компенсировать ласковостью, послушанием и/или незаметностью.

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Однако низкое самомнение ребенка вовсе не означает, что он действительно никуда не годится.

Часто самоуничижение разъедает душу весьма талантливых людей.

Поэтому успехи все-таки периодически достигаются, несмотря на все блокирующие обстоятельства. Но любое достижение ребенка вызывает только одну реакцию его родителей: «Ну вот, можешь, когда хочешь!».

Теперь от него ожидают еще большего.

По существу, от него хотят безупречности и совершенства. Планка требований поднимается. Угроза провала увеличивается. Так в ребенке развивается страх успеха.

Постоянное подавление собственной энергии и стремление быть незаметным постепенно сказывается на всем облике человека, а затем и на всей его судьбе.

Родительские посылы:

«Ты должен соответствовать нашим ожиданиям»

«Ты должен быть лучше других»

«Если ты не соответствуешь нашим ожиданиям, ты расстраиваешь нас»

«Не высовывайся»

«Ты не достоин уважительного отношения»

Выводы ребенка:

«Раз я не могу выполнять то, что они от меня требуют, значит, я неполноценный»

«Любят только умных, умелых, хороших, успешных людей»

«Мне очень нужна любовь, и я постараюсь, по крайней мере, поменьше раздражать родителей. Для этого я буду милым и предупредительным. И я постараюсь предупреждать их заранее о возможности моих неудач, чтобы они меньше раздражались»

«Нужно тщательно следить, чтобы мои успехи не были слишком заметными. Все равно, это —дело случая. Но потом я обязательно еще больше разочарую и расстрою»

Результаты:

Эгоцентризм («зацикленность» на себе)

Неуверенность в себе

Высокий уровень требований к себе

Стремление привлечь симпатию окружающих посредством жалости к себе

Постоянное чувство вины и стыда

Страх неудачи

Страх успеха

Обидчивость

Тайная мстительность

Избегание конфликтных ситуаций, даже в ущерб себе

Невозможность выразить свое мнение, постоять за себя

Хроническая неудовлетворенность жизнью

Стремление передать ответственность за важные решения и свою судьбу другим людям

Склонность выбирать критикующих и унижающих его партнеров (выполняется модель родительской семьи) Склонность к депрессии.



В реальной жизни взаимодействие с таким партнером предполагает длительный период дискомфорта и тревожности. Так что каждый день самоуничижающийся человек будет стремиться подтвердить свою ничтожность, что, в свою очередь, невыносимо для зрелой личности, привыкшей разделять ответственность, уважать свободу решений и стремление к развитию. Такие люди настолько неудобны друг для друга, что их длительный союз практически невозможен без психотерапевтической проработки.опубликовано econet

По материалам книги Е. В. Емельяновой "Кризис в созависимых отношениях"

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