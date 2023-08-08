Люди, которые вас не принимают

Есть люди, которые никогда вас не примут, что бы вы ни делали. Даже если вы вывернетесь наизнанку и принесёте им на тарелочке своё сердце, они все равно отвернутся и займутся своими делами.

К сожалению, часто таким людьми являются родители

Есть люди, которые никогда вас не примут, что бы вы ни делали. Ни в ваших достижениях, ни в вашей любви, ни тем более в ваших провалах. Даже если вы вывернетесь наизнанку и принесёте им на тарелочке своё сердце, они все равно отвернутся и займутся своими делами.

Не потому, что вы не достаточно хороши, а потому что они не способны принять. Не могут так растянуть своё представление о жизни. Не могут стать мягче. Не могут увидеть. Просто не могут и все тут. Это их личные сложности.

К сожалению, часто таким людьми являются родители. Вроде бы их не выбирают. По крайней мере сознательно. И со временем родители все менее гибки в своих суждениях. А потом, после родителей следующими негибкими людьми оказываются супруги. Причем в тех же местах. Их вы их уже сами выбираете, чтобы все-таки дожать обьяснить, заслужить, согнуть, убедить, понравиться. Если на одном любимом человеке не получилось, на другом обязательно надо отыграться!

Вот так и сходится гора с горой. Находит один негнущийся фрагмент души на другой и срастается в кровопролитной схватке мнений.

Если можно объяснить что, то, конечно, хорошо бы объяснить. Если возможно смягчиться, не теряя себя, можно и смягчиться.

Но, чаще всего, придётся оплакать невозможность контакта с этим человеком, в этом месте и таким образом.

Вот реально оплакать горючими слезами. Без шуток, без притворного понимания, без масок просветления, а по-человечески с соплями, криками и скрежетом зубов.

А ещё хорошо бы понять, что если ваши решения, мысли и черты характера кого-то не устраивают, значит, вы точно идёте по своей дороге. И точно вы - это вы. Вы отличаетесь, занимаете отдельное место и транслируете своё мнение. И рано или поздно можно перестать ломиться в закрытую дверь, открыв соседнюю, за которой, может быть и нет такого накала борьбы, но зато можно жить спокойно.

Мирная жизнь, которая зачастую является не меньшим испытанием. Потому что там не надо стучать, гнуть и доказывать. Там все так, как вам надо. А можно просто жить, дышать и развиваться не через борьбу, а через диалог. И это настоящий вызов.

А там, глядишь, проще будет принимать чужое неприятие себя. опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

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