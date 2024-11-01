Шрирача: восхитительный острый тайский соус

Соус Шрирача – это очень острый соус из Таиланда. Этот соус получил своё название в честь небольшого города Si Racha, в котором, как говорит история, он впервые был приготовлен тайской хозяйкой. Этот соус универсальный и подходит практически к любому блюду. Его можно использовать при приготовлении рыбы, а также можно использовать как маринад или соус. Давайте приготовим!
Соус Шрирача – это очень острый соус из Таиланда. Этот соус получил своё название в честь небольшого города Si Racha, в котором, как говорит история, он впервые был приготовлен тайской хозяйкой. Этот соус универсальный и подходит практически к любому блюду. Его можно использовать при приготовлении рыбы, а также можно использовать как маринад или соус. Давайте приготовим!
Ингредиенты:
Как приготовить:
С перцев срезать кончики, шляпки можно оставить, а потом крупно порезать. Засыпать в блендер ингредиенты: перец, чеснок, соль, сахар. Размельчить до состояния совсем небольших кусочков.
Получившуюся смесь выкладываем в баночку и прикрываем марлей и оставляем, пускай заквашивается.
Заквашивать необходимо 3-5 дней, а перемешивать один раз в день.
Уже заквашенную смесь, помещаем в блендер, добавляем уксус и доводим до максимально возможного однородного состояния. Далее процеживаем, чтобы удалить зернышки и кожуру от перцев.
Смесь, которая уже процежена, перекладываем в емкость, доводим до кипения и оставляем на медленном огне минут на 10. Потом дать остыть, поместить в банку и оставить в холодильнике. Такой соус может храниться как минимум 6 месяцев только в холодильнике.
Готовьте с любовью! econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий