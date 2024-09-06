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Ароматный пирог-перевёртыш со сливами

Источник: Econet 06 сентября 2024 6512
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Сочный, вкусный и несомненно невероятно красивый пирог-перевёртыш со сливами будет украшением любого праздничного стола. Он очень аппетитно смотрится, а на вкус просто невероятно вкусный.

Ароматный пирог-перевёртыш со сливами

Сливовый пирог

Сочный, вкусный и несомненно невероятно красивый пирог-перевёртыш со сливами будет украшением любого праздничного стола. Он очень аппетитно смотрится, а на вкус просто невероятно вкусный.

Такой потрясающий десерт не отставит никого равнодушным. Порадуйте своих близких и обязательно приготовьте вот такой пирог-перевёртыш со сливами на выходные. Он обязательно всем понравится.

Давайте готовить!

Ингредиенты на 8 порций:

Сливовый слой

  • кокосовое масло - 1 ст.л.
  • сливы - 4-5 штук, порезать на дольки полукруглые
  • кокосовый сахар - 1/4 стакана 
  • малина - 1/4 стакана (по желанию)
  • цедра лимона - по желанию

Тесто для пирога

  • безглютеновая смесь для выпечки - 1-1/2 стакана 
  • пекарский порошок - 1 ч.л. 
  • сода пищевая - 1/2 ч.л. 
  • соль - 1/2 ч.л. 
  • неподслащённого заменителя молока -  1 стакан (должно быть комнатной температуры)
  • уксус - 1 ст.л. 
  • кокосовый сахар - 1/2 стакана 
  • растопленного кокосового масла и сливочного топленного масла - 1/4 стакана
  • экстракт ванили - 2 ч.л.

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Ароматный пирог-перевёртыш со сливами

Как приготовить:

1. Нагреваем духовку до 175 градусов Цельсия. Форму для пирога смазываем маслом и застилаем пергаментом.

2. На небольшом огне на сковородке нужно растопить 1 ст. л. кокосового масла (или топлёного сливочного). В нее выкладываем малину, цедру лимона и конечно сливы (предварительно порезанные на дольки), а также 1/4 стакана сахара. Держим на огне пока не растопился сахар, а сок станет в сиропом. Все это займет 4-5 минут. Потом дать остыть.

3. В заранее подготовленную форму для пирога, выкладываем сливы по кругу сливы, начиная с её краёв и постепенно заполняя середину. Равномерно поливаем сливы, оставшимся в сковороде ягодно-цитрусовым сиропом.

4. В миске смешиваем пекарский порошок, смесь для выпечки, соль и соду.

5. Отдельно в емкости смешиваем кокосовое молоко (или его заменитель) и уксус. Даем 5 минут постоять.  Затем добавляем в смесь сахар и масло, а также экстракт ванили. Хорошенько перемешиваем, а затем очень аккуратно соединяем с сухими ингредиентами.

6. Далее выливаем, получившееся тесто, на уже приготовленные сливы. Их необходимо покрыть тестом равномерно. Выпекаем 40 — 45 минут.

7. Уже приготовленному пирогу необходимо дать остыть. Это займет  примерно около часа. А теперь самый интересный момент - накрываем пирог сверху блюдом и осторожно переворачиваем.

Наш потрясающий пирог готов! Приятного аппетита! Готовьте с любовью!econet

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Источник: https://econet.ua/

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