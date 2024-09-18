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Гречневые мешочки с грибами

Источник: Econet 18 сентября 2024 6768
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Блины популярны во многих кухнях мира. Классическое приготовление блинов знакомо всем. Это аппетитное блюдо - частый гость на нашем столе. Сегодня хочется приготовить блины по-особенному. Это будут гречневые блинные мешочки с начинкой из грибов. Подача смотрится очень нарядно и прекрасно подойдет для праздничного стола. Давайте попробуем приготовить это изумительное блюдо. 

Гречневые мешочки с грибами

Мешочки из блинов с грибами

Блины популярны во многих кухнях мира. Классическое приготовление блинов знакомо всем. Это аппетитное блюдо - частый гость на нашем столе. 

Сегодня хочется приготовить блины по-особенному. Это будут гречневые блинные мешочки с начинкой из грибов. Подача смотрится очень нарядно и прекрасно подойдет для праздничного стола. 

Давайте попробуем приготовить это изумительное блюдо. 

Ингредиенты:

для блинов:

  • пшеничная мука - 100 г 
  • гречневая мука - 125 г 
  • яйца - 2 шт
  • мед - 1 ст. л.
  • соль - ½ ч. л. 
  • вода - 250 мл 
  • молоко - 250 мл 
  • оливковое масло - 2 ст. л. 

для начинки:

  • лесные грибы на выбор или шампиньоны - 200 г 
  • половинка лука репчатого - ½ лука
  • растительное масло - 1 ст. л. 
  • соль
  • свежемолотый черный перец
  • свежая зелень петрушки

Гречневые мешочки с грибами

Как приготовить:

Готовим блины:

В емкости соединяем гречневую и пшеничную муку. В отдельной емкости смешиваем воду, яйца и молоко. Добавляем мед и соль. В сухую смесь добавляем жидкие ингредиенты и тщательно и аккуратно размешиваем до однородной массы. Добавляем оливковое масло. Выпекать нужно сразу на разогретой сковороде с двух сторон до румяности.

Готовим начинку:

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем репчатый лук (предварительно мелко порезанный) до мягкости. Добавляем грибы и обжариваем до готовности. Добавляем свежемолотый чёрный перец и соль по вкусу. Зелень петрушки мелко режем и соединяем и грибами. Пускай начинка немного остынет.

Собираем мешочки:

1–2 столовые ложки свежайшей начинки выкладываем на блин, собираем сверху мешочком и перевязываем стрелочкой зеленого лука.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью!опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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