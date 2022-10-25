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Учитесь отпускать

Источник: historytime.ru 25 октября 2022 5938
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Иногда стоит отпустить что-то, даже если в какой-то момент жизни оно было особенно тебе дорого. Ведь золото порой

Учитесь отпускать

Однажды жители поселка, который был расположен на берегу широкой реки, увидели на главной улице странное зрелище: по дороге шли четверо, надев на головы большую тяжелую лодку и придерживая ее на плечах руками. Шагали эти странные люди вразнобой, явно мешая друг друга и постоянно наступая друг другу на ноги. Кроме того, из-за того, что лодка не позволяла видеть дорогу даже впереди идущему, они постоянно врезались в столбы, деревья, заборы и даже стены домов.

Притча о тяжелой лодке

— Что это вы делаете? – спросил у четверки один из старожилов деревни – Куда и зачем вы тащите эту лодку?

О, она спасла нас, — сказал один из путников, приостановившись и приподняв лодку со своих плеч. Из-под нее посыпались согласные реплики остальных несущих. – Буквально несколько дней назад наш корабль затонул и нас выбросило штормом на остров: мы посчитали, что он необитаем. Но диких животных там очень много! Нам непросто было спастись от пантеры, однако в итоге она нас оставила: мы оказались проворнее. Мы решили, что нужно срочно убираться из этого места, и после непродолжительных поисков нам повезло: мы нашли эту прекрасную лодку.

Теперь мы не можем оставить ее, — вступил в разговор второй. – Ведь если бы не она, мы были бы мертвы. С этого дня мы поклялись, что всегда будем беречь ее и носить с собой.

Старожил деревни разочаровано вздохнул.

Иногда стоит отпустить что-то, даже если в какой-то момент жизни оно было особенно тебе дорого.

Учитесь отпускать

Ведь золото порой превращается в балласт, который тянет нас ко дну.опубликовано econet.ru 

Автор Настасья Бетева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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