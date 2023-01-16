Обет с препятствиями: Что мешает нам найти партнера на всю жизнь?   

Согласно исследованиям, женатые люди более счастливы, чем одинокие. Однако если разделить семейные пары по признаку качества их брака, оказывается, что низкое качество отношений делает женатых людей гораздо несчастнее, чем одиноких. Все исследования показывают, что качество брака в огромной степени зависит от партнера, которого вы выбираете.

Согласно исследованиям, женатые люди более счастливы, чем одинокие. Однако если разделить семейные пары по признаку качества их брака, оказывается, что низкое качество отношений делает женатых людей гораздо несчастнее, чем одиноких. Все исследования показывают, что качество брака в огромной степени зависит от партнера, которого вы выбираете.

Отношения, одиночество и то, что стоит между ними

Как выяснили ученые из Университета Кларка, до 86% молодых людей считают, что выбирают пару на всю жизнь, и с возрастом это убеждение мало меняется. С партнером за свою жизнь вы разделите множество моментов – воспитание детей, на которых он может сильно повлиять, 20 тысяч завтраков, обедов и ужинов, около 100 отпусков, которые вы проведете в путешествиях, ваш досуг и пенсию, а также походы к терапевту и зубному. Так почему же мы выбираем не того человека? В этом есть несколько факторов, работающих против нас.

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Люди плохо понимают, чего они хотят от отношений

Исследования показывают, что одинокие люди не могут предугадать, что станет их приоритетом в отношениях, когда они завяжутся. В этом сказывается недостаток практики: немногие имели серьезные отношения до того, как сделать то самое важное решение в жизни. Чаще всего случается так, что будучи в отношениях человек показывает себя по-другому, чем в статусе «без пары».

Общество сбивает нас с пути и дает неверные советы

Общество поощряет нас оставаться невеждами в отношениях и делает романтику главной. Если вы руководите компанией, то ни у кого не возникает возражений, если вы оканчиваете бизнес-школу, составляете бизнес-план и анализируете эффективность работы. Но если вы хотите пойти в школу, чтобы научиться, как выбирать партнера на всю жизнь, в ответ общество считает вас: а) слишком рациональным роботом; б) слишком беспокоящимся об этом человеком; в) чудаком из чудаков. В отношении свиданий общество приветствует удачу и надеется на все лучшее. Если вы примените эти установки в бизнесе, то, скорее всего, провалитесь.

Общество осуждает осознанный поиск партнера. Исследования свиданий показывают, что 98% выбора зависят от «рыночного предложения» и только 2% — от наших собственных желаний. Люди выбирают из того, что есть, неважно, насколько они подходят друг другу. Очевидно, было бы логично расширять это рыночное предложение, проводя онлайн- и быстрые свидания. Однако общество этого не одобряет, и люди часто стыдятся признать, что нашли пару на сайте знакомств, и вместо этого указывают на слепую удачу в выборе партнера.

Общество нас подгоняет. Главное правило в нашем мире – выйти замуж, пока вы совсем не состарились, и это «состарились» включает 25-35 лет, в зависимости от региона проживания. Главным правилом должно быть «выбирайте только правильного человека», но для социума быть 37-летней одинокой женщиной намного хуже, чем чувствовать себя несчастной в эти же 37 лет, но в браке и с двумя детьми.

Биология человека не дает нам поблажек

Наша физиология сформировалась очень давно и не понимает концепции отношений длиной в 50 лет. Когда мы видим кого-то, кто вызывает у нас хоть малейшее чувство, организм говорит: «Отлично, давай же сделаем это!» и бомбардирует нас химическими элементами, заставляющими нас чувствовать желание, влюбляться (фаза медового месяца) и потом привязываться к человеку на долгое время. Наш мозг обычно фиксирует, если выбранный человек не подходит, но вместо того, чтобы искать кого-то лучше, мы поддаемся гормональным «американским горкам» и обручаемся с тем, кто есть.

Биологические часы – зло. Для женщины, которая хочет собственных детей с ее партнером, есть серьезное ограничение – нужно делать это до сорока лет, и точка, ведь «часики тикают». Этот ужасный факт делает процесс поисков еще более стрессовым.

Все эти факторы влияют на очень важные решения, и если не понимать их силу, то люди становятся жертвами общественных установок, собственной физиологии и заканчивают свою жизнь в несчастном браке. Рассмотрим некоторые распространенные типы личностей:

Слишком романтичный Рональд

Поражение Рональда в том, что он считает любовь достаточным условием для брака. Романтика может быть важной частью отношений и ключевым элементом счастливого брака, однако в нем есть и масса других важных вещей, и одной любви просто недостаточно. Слишком романтичная персона постоянно игнорирует тонкий голосок, пытающийся заговорить во время постоянных ссор и намекающий, что чувства со временем сильно ухудшились. Однако он заглушает этот голос мыслями о том, что «любое событие имеет смысл, и мы не могли встретиться просто случайно».

Фрида, которой движет страх

Страх – один из наихудших помощников в решениях, касающихся партнера на всю жизнь. К несчастью, общество взращивает в нас страх – остаться одной, стать матерью слишком поздно, иногда даже страх обсуждения и осуждения другими людьми. Ирония заключается в том, что единственным рациональным страхом должно быть то, что вы проведете две трети своей жизни с неправильным человеком.

Эд, на которого влияет окружение

Эд позволяет другим людям играть слишком большую роль в принятии решений. Выбор партнера на всю жизнь – это глубоко личное, слишком сложное и разное для каждого решение, которое со стороны практически невозможно понять, вне зависимости от того, насколько хорошо вы знаете человека. И мнение других в этом случае не должно играть вообще никакой роли, исключая разве что случаи насилия.

Самый печальный случай – разрыв с партнером, потому что его не одобряют ваши друзья и семья, или из-за религиозных установок. Бывают и противоположные случаи – все вокруг настолько восхищены вашим партнером, со стороны ваши отношения кажутся настолько великолепными, что никакие проблемы между партнерами не способны затмить это одобрение окружающих.

Поверхностная Шарон

Шарон гораздо больше заботиться о внешних «характеристиках» партнера, чем о его внутреннем мире. Она должна проверить немалое количество информации – рост, престижность работы, уровень благосостояния и достижения. Да, есть вещи, которые нам важно выяснить, но для людей, которыми движет эго, резюме партнера важнее даже самих отношений.

Эгоистичный Стэнли

Есть три кое в чем пересекающиеся типа эгоистичных людей:

Тип «мое сверху». Такие люди не знают, что такое жертвенность и компромисс. Они верят, что их нужды и желания самые важные, и при принятии решений мнением партнера они не интересуются. В итоге такие люди хотят не сотрудничества, а жить своей жизнью и иметь кого-то рядом для компании.

Главный герой. Трагедия «главного героя» в том, что он поглощен лишь собой. Партнер ему нужен как терапевт и поклонник, который ответных услуг не дождется. Проблема в том, что «главный герой» неспособен выйти за рамки своего личного мира, а партнер ему служит все эти годы только как друг, вполне утомительный.

Удовлетворяющий свои нужды. У каждого есть потребности, и все хотят, чтобы их удовлетворяли, но проблема возникает в тот момент, когда партнера выбирают лишь по этому признаку – потому что он готовит или будет хорошим мужем/женой, или заставляет организовать себя, или хорош в постели. Вышеперечисленное – отличный бонус, но и только. И после года брака, когда все нужды такого человека удовлетворены и это больше не восхищает, он не видит всего остального в отношениях, и они рушатся.

Причина того, что эти типы личностей несчастны в браке, — их зацикливание на мотивациях, не учитывающих реальные вещи в длительных отношениях, которые делают их счастливыми.опубликовано econet

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