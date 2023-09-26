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Любовь, о которой вы всегда мечтали

Источник: advaitaworld.com 26 сентября 2023 6214
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Любовь — это не то, что кто-то может вам дать. Это не то, что вы должны выпрашивать, зарабатывать или заслуживать. 

Любовь, о которой вы всегда мечтали

Любить — это быть живым

Нет необходимости быть достойным, почитаемым человеком. 
На хрен все почитание. 

Если вы успешны, если ваш результат с плюсом, если вы продвигаетесь по службе, если выигрываете гонку, вас не будут любить больше. Вы должны избавиться от этой иллюзии.

Любовь — это не то, что кто-то может вам дать. Это не то, что вы должны выпрашивать, зарабатывать или заслуживать. 

Вы не должны быть достойным человеком. Вам нужно только быть живым, и вы достойны.

Потому что вы неотделимы от звезд, гор, шелестящих деревьев на лугу.

И вы следите за дыханием, как оно поднимается и опадает. Вы создаете в себе пространство для давно забытых чувств стыда, страха, никчемности, печали. Вы учитесь доверять телу, его ритмам, тому, как оно пытается защитить себя, учитесь доверять его непредсказуемости и чувству опасности. Вы дышите внутрь болезненных мест своего тела, давая им безопасность. (Безопасно даже не чувствовать себя в безопасности — это свобода). 

Любовь, о которой вы всегда мечтали

Вы должны любить те части себя, которые чувствуют себя нелюбимыми. Это и есть любовь, о которой вы всегда мечтали, любовь, которую вам никогда не надо заслуживать. опубликовано econet

©Джефф Фостер

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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Джефф Фостер любовь жизнь

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