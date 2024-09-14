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Вада: Пикантные пончики без глютена по-индийски

Источник: Econet 14 сентября 2024 6618
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Безглютеновые восхитительные пончики! Мы любим эксперименты с разными кухнями мира. Сегодня попробуем приготовить удивительно вкусный завтрак - острые индийские пончики вада. Такие невероятно аппетитные пончики также можно подавать к столу в качестве закуски холодной или горячей с различными соусами или чанти. Давайте готовить!  

Вада: Пикантные пончики без глютена по-индийски

Как приготовить пончики БЕЗ муки

Мы любим эксперименты с разными кухнями мира. Сегодня попробуем приготовить удивительно вкусный завтрак - острые индийские пончики вада. Такие невероятно аппетитные пончики также можно подавать к столу в качестве закуски холодной или горячей с различными соусами или чатни. Давайте готовить!  

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 2 стакана маша
  • 1 ч ложка семян тмина
  • 1 ч ложка черного перца (горошек)
  • 1-2 веточки листьев карри
  • 1 луковица среднего размера (по желанию)
  • 2/3 стакана свежей мякоти кокоса 
  • 1-2 шт зеленого перца чили
  • 1 ч ложка имбиря
  • 1-2 веточки зелени листьев кориандра
  • 250 мл растительного масла (для жарки)

Вада: Пикантные пончики без глютена по-индийски

Как приготовить:

Делаем тесто:

Маш необходимо замочить воде на ночь или минимум на 4 часа. Далее сливаем воду, промываем маш под водой и опять сливаем воду. Бобы перемалываем в комбайне до консистенции теста. При необходимости можно добавить чуть-чуть воды.

Чили перец чистим и мелко режем. Лук также чистим и режем на мелки кусочки. Мелко нарезаем имбирь, листья карри, кориандр и мякоть кокоса. Дальше добавляем зелень, специи и остальные игредиенты в тесто. Кстати, кокос и лук можно и не добавлять. Данные ингредиенты используйте на ваш вкус. Тщательно все перемешиваем.

Делаем пончики:

Воду налить в небольшую емкость и смочить в ней ладони. Далее необходимо слепить из теста круглой формы что-то похожее на котлетку (диаметром 4-5 см). Потом сделать в ней по средине дырочку (это можно сделать большим пальцем руки). Так у нас получится форма похожая на пончик.

Далее наливаем масло в сковороду и разогреваем. Масло не должно быть горячим. Тесто пончиков должно прожариться не только снаружи, но и внутри. Опускаем пончики в масло и готовим до золотистой корочки.

Далее пончики на салфетку выкладываем, чтобы стекло лишнее масло.

Пончики вада готовы! 

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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