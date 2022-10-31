Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Вдохновение
  4. Молодость — она никуда не уходит

Молодость — она никуда не уходит

Источник: facebook.com 31 октября 2022 6380
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Молодость - она никуда не уходит. Она в потертой пижаме сидит напротив, обнимает чашку, потягивается, жует, а потом встает

Молодость — она никуда не уходит

У нее улыбка шире, чем кот в Чешире

Молодость - она никуда не уходит.
Она в потертой пижаме сидит напротив, 
обнимает чашку, потягивается, жует,
а потом встает. 
Рассыпает веснушки, рассказывает анекдоты, 
пахнет печеньем, ванилью, шампунем, потом, 
держит шире карман 
и говорит «Ну мам!».

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Молодость никого никуда не водит. 
Ни замуж, ни за нос, она просто стоит в проходе, 
мурлычет песенку, плачет, несет ерунду, 
а ты спотыкаешься об нее на ходу.
Каждый день она мелькает в осенней дымке,
на руках у нее рисунки, на джинсах дырки, 
из-под фуфайки майка, 
на майке — зайка.

У нее улыбка шире, чем кот в Чешире, 
и друзья в Бат-Яме, Майями и на Кашире,
ей за десять минут доверишь любой секрет - 
даже тот, которого нет. 
У нее на коленке след от карандаша, 
опять экзамен, бронхит и болит душа, 
Ты ей: «сходи к врачу!», 
а она — не хочу!

Молодость — она никуда не уходит

С ней бесполезно бороться, но сладко мириться, 
ее трудно вечером уложить, а с утра добудиться, 
ей сегодня кажется, что мир дурак и урод, 
а завтра наоборот. 
Своего здоровья и опыта ей не дашь, 
она лежит в темноте и грызет карандаш, 
мы для нее невидимки, заколки, фон,
а она для нас — телефон.
Позвони себе в бессонницу той ночи 
и промолчи.  опубликовано econet.ru

Автор: Виктория Райхер

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

Виктория Райхер молодость стихотворение вдохновение жизнь

Еще от facebook.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Человек живет не тем, что съеда­ет, а тем, что переваривает. Это оди­наково справедливо для ума и для тела. Бенджамин Франклин
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.