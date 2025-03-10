Удвительно полезная безглютеновая амарантовая каша

Давайте сегодня приготовим необычную, питательную, полезную и невероятно вкусную кашу БЕЗ глютена! О необычайной пользе амаранта говорить и не приходится. Кашу готовить можно из дробленных или цельных семян амаранта. Украсить перед подачей амарантовую кашу можно бананом. Такая чудная амарантовая каша привнесет разнообразие в ваше меню. Давайте готовить.
Давайте сегодня приготовим необычную, питательную, полезную и невероятно вкусную кашу. О необычайной пользе амаранта говорить и не приходится. Кашу готовить можно из дробленных или цельных семян амаранта. Украсить перед подачей амарантовую кашу можно бананом. Такая чудная амарантовая каша привнесет разнообразие в ваше меню. Давайте готовить.
Ингредиенты:
Как приготовить:
1. Варим в воде амарант. Сразу необходимо добавить сахар и соль.
2. А варить нужно так - довести до кипения, потом уменьшаем огонь почти до минимума. Так, чтобы каша слегка "побулькивала". Далее еще 15-20 минут варить. Если использовать цельные семена, то варить необходимо немного дольше - 25-30 минут.
3. Далее добавить масло.
4. Каша готова. Можно подавать.
Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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