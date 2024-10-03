Севиче: готовим рыбу по-новому

Это блюдо яркое и очень легкое в приготовлении. Мы использовали лосось, но вы можете попробовать приготовить севиче из морского окуня. Восхитительное сочетание перца чили и имбиря: прекрасные и свежие ароматы!
Это блюдо яркое и очень легкое в приготовлении. Мы использовали лосось, но вы можете попробовать приготовить севиче из морского окуня. Восхитительное сочетание перца чили и имбиря: прекрасные и свежие ароматы! Помните о качестве рыбы, покупайте дикий лосось — он гораздо полезнее фермерского.
Время приготовления 20 минут | 4 порции
Соедините все ингредиенты для маринада в миске.
Разрежьте лосось на очень тонкие полупрозрачные ломтики острым ножом.
Разложите ломтики на тарелках и замочите с помощью маринада, поставьте в холодильник на 10 минут.
Тонко нарежьте фенхень.
Достаньте рыбу из холодильника.
Посыпать семенами граната, кориандром и черными семенами кунжута.
Наслаждайтесь!
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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