Севиче: готовим рыбу по-новому

Это блюдо яркое и очень легкое в приготовлении. Мы использовали лосось, но вы можете попробовать приготовить севиче из морского окуня. Восхитительное сочетание перца чили и имбиря: прекрасные и свежие ароматы!

Отличная закуска из сырой рыбы с восточными нотками

Это блюдо яркое и очень легкое в приготовлении. Мы использовали лосось, но вы можете попробовать приготовить севиче из морского окуня. Восхитительное сочетание перца чили и имбиря: прекрасные и свежие ароматы! Помните о качестве рыбы, покупайте дикий лосось — он гораздо полезнее фермерского.

Время приготовления 20 минут | 4 порции

Ингредиенты

400 г свежего лосося

1 фенхель

Маринад

сок из 1 лайма

6 луковиц мелко нарезанных, мелко нарезанный зубчик чеснока

1 красный перец чили, мелко нарезанный

1 чайная ложка тертого имбиря

50 мл оливкового масла

1 столовая ложка соевого соуса

черный перец

Для сервировки

семена граната

1 столовая ложка черного семени кунжута

4 столовые ложки нарезанной кинзы

Как готовить

Соедините все ингредиенты для маринада в миске.

Разрежьте лосось на очень тонкие полупрозрачные ломтики острым ножом.

Разложите ломтики на тарелках и замочите с помощью маринада, поставьте в холодильник на 10 минут.

Тонко нарежьте фенхень.

Достаньте рыбу из холодильника.

Посыпать семенами граната, кориандром и черными семенами кунжута.

Наслаждайтесь!

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