Мышечные зажимы и полумеры: 9 халтурных попыток снятия зажимов

Прежде чем прорабатывать мышечные зажимы, их следует отыскать.С одной стороны, это просто – расслабляешь всё тело. И там, где не расслабилось – вот тебе и зажим! С другой стороны, кое-что мешает их находить...
Часто спрашивают: «Как почувствовать себя лучше? Вот прямо здесь и сейчас. Без долгих танцев под буден или под бубненье психолога».
Отвечаю – просто расслабьтесь, и вам тут же похорошеет!
Увы, не все могут выполнить эту элементарную рекомендацию. Тело не позволяет. Вернее, мышечные зажимы этого тела. Что они собой представляют, чем досаждают и как от них надёжно избавиться, мы и разберёмся.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Если кто-то кое-где у нас застрял…
Мышечный зажим – это когда мышца напряглась, а потом не расслабилась. Как бы застряла.
Проблема в том, что она может в напряжении оставаться сколько угодно: от нескольких минут до долгих десятилетий.
Только представьте, многие всю жизнь, каждую сознательную секунду мучаются от боли, неудобства, невозможности расслабиться по-настоящему, лишь оттого, что мышце не поступает сигнал: «Отбой! Отдыхай!»
Сознание, разумеется, такой сигнал посылает, но до адресата он не доходит. Его блокирует подсознание.
Что-то в потаённых глубинах психики убеждено, что мышца должна оставаться сжатой. И вот по каким причинам это бывает:
Поисковая экспедиция в тело
Прежде чем прорабатывать мышечные зажимы, их следует отыскать.
С одной стороны, это просто – расслабляешь всё тело. И там, где не расслабилось – вот тебе и зажим!
С другой стороны, кое-что мешает их находить:
Полумеры: 9 халтурных попыток снять мышечные зажимы
Есть зажимы настолько сильные и неприятные, что их и искать не надо.
Тогда люди пытаются их снимать:
Массаж – если не сопровождается глубинной психологической проработкой зажима, то эффект временный.
Алкоголь, курево, тазик оливье, «успокоины» и т.п. – так же позволяют временно снимать (или не замечать) зажимы. Кроме того, обладают кучей побочных эффектов.
Пирсинг – как правило, делается по месту мышечного зажима. Помимо средненькой эффективности, это – битва с подсознанием.
Смирительная рубашка – тесные одежды, украшения, аксессуары, давящие именно на мышечные зажимы. Та же ерунда, что и с пирсингом, только помягче.
Клин клином вышибить – напрячь-загрузить всё тело так, чтобы стало не до зажимов.
Тяжёлая работа, спорт до предельной усталости и т.п. После восстановления сил зажимы напоминают о себе с новой силой.
Поплакаться, выговориться – подруге, попутчику или психологу. Временно полегчает…
Адреналин – выброс коего помогает, опять-таки временно, снять напряжение в мышцах. Сгодится и бурная ссора с супругой, и ставка последней копейки на тотализатор, и много ещё чего.
Два оставшихся пункта, полезны и необходимы, но как способы избавиться от зажимов навсегда – не работают…
Оздоровительные практики (цигун) – как и массаж, без дополнительной психологической проработки, снимают зажимы лишь временно. Только на довольно продвинутых уровнях практики возможно настоящее избавление (но возможно, а не обязательно).
Секс – естественный, необходимый и полезный для здоровья расслабитель. Снимает общее напряжение, смягчает мышечные зажимы. На время…
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Эффект луковицы.
Мышечный зажим часто бывает вызван несколькими проблемами, подобно двери на несколько замков запертой. Они наслаиваются друг на друга. Одну проработаешь, но зажим чуть погодя возвращается. Но это – другая проблема (хотя и на том же участке тела окопавшаяся), более глубинный слой «луковицы».
В моей практике и по пять слоёв одного зажима встречалось. И ничего – прорабатывался как миленький, в итоге - всё равно растворялся бесследно.опубликовано econet.ru.
Автор Олег Колмычок
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий