Рецепт идеальной женщины

Как выглядит идеальная женщина? Можно ли ее приготовить и с чем ее едят? Известная в народе поговорка «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок». В голове у каждого джентльмена всплывает картинка прекрасной дамы с кастрюлей ароматного борща в руках. Но борщ ли блюдо основное? А если в этой же картинке стояла бы 100-киллограммовая «бабёха», почесывая ляжку с громким хрустом и стандартной фразой «Садись жрать, оглоед!».

Как выглядит идеальная женщина? Можно ли ее приготовить и с чем ее едят?

Известная в народе поговорка «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок». В голове у каждого джентльмена всплывает картинка прекрасной дамы с кастрюлей ароматного борща в руках. Но борщ ли блюдо основное? А если в этой же картинке стояла бы 100-киллограммовая «бабёха», почесывая ляжку с громким хрустом и стандартной фразой «Садись жрать, оглоед!».

Из чего состоит идеальная женщина - рецепт!

Ну что, путь к сердцу до сих пор открыт? Хм. Не думаю. Борщ хоть и остался таким же вкусным, но он в таком качестве перестал играть роль проходного билета.

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Давайте рассмотрим основное блюдо — идеальную женщину. Итак, рецепт:

Красота - 300 гр.

Для лиц татарской национальности одним из самых мудрых и непререкаемых авторитетов является мулла. Часто на церемонии «Никах» (мусульманская аналогия помолвки/венчания) мулла произносит такую мысль «При заключении брака мужчина должен сделать подарок невесте. Невеста же дарит мужчине свою красоту. На протяжении всей жизни она радует и вдохновляет не только своими домашними делами и мудрыми советами, но и своей неземной красотой (авторский перевод с татарского).

Да уж, с этим фактом и не поспоришь. Издревле девушки пленяли сердца мужей и вдохновляли на подвиги. Это необходимый ингредиент в нашем блюде.

Мудрость - 200 гр.

В истории множество примеров, когда великие полководцы и правители признавали, что основа их побед и благополучия — это стоящая за их спинами женщина.

Да, мужики! Как бы мы не выпендривались, не строили из себя самых умных, не заигрывали с пустоголовыми куколками — мы всегда восхищаемся умными женщинами. Будь-то мама, жена, сестра иль подруга — абсолютно не важно.

Мы нуждаемся в их деликатном совете, необычном подходе к делу и мудрости не записывать это все только на свой счет. Да да, именно мудрости. Многим мужчинам сложно признать свою слабость по отношению к женщине и вопросам связанные с ней.

Мудрая женщина не претендует на сие признание и данной хитростью облегчает нам жизнь. Ведь мы такие гордые! Завоеватели! Львы! Этот ингредиент Добавим в список обязательных.

Хозяйственность - 300 гр.

Уход за ребенком, уборка дома, готовка и т.д. и т.п. «Я женщина, а не посудомойка!» дамы скажут недальновидные. Ну да! Поэтому мы и не признаемся в любви к посудомоечным машинам и не предпочитаем им Вас!

Все женские обязанности — это огромный труд! Никто с этим никогда не спорил и не будет спорить. Поэтому любовь к этим вещам и понимание их важность со стороны женщины — это дар божий. Ведь и мужчина доволен и женщина не чувствует себя несчастной рабыней.

Ну и опять же — борщ!

Эмоции - 400 гр.

Ну без этого у женщин никак. Это как кастрюля! На них вся эта канитель и заваривается.

Женщина — это буря эмоций, которая может взорваться как вглубь, так и наружу. Это то, что мужчине жизненно необходимо. Ведь он по своей натуре прагматичен и не может сам восполнить их нехватку.

Именно поэтому нужны все эти цветы, романтика, ссоры, расставания слезы, крики отчаяния и радости, безбашенные поступки и приключения.

Видели когда-нибудь ребенка на батуте? Чистое счастье излучают глаза ребенка. А нам от этого тепло на душе. Также и с женщиной. Мы побуждаем их поступками на эмоции, а они нам их дарят. Причем хотим мы этого, или нет.

Материнские чувства - 200 гр.

Почему всего лишь 200? Ведь это одно из самых сильных чувств!

Объясню свою точку зрения. Казалось бы, этот ингредиент могут почувствовать только мужья и дети конкретных женщин. А коллеги и друзья не поймут есть ли эта перчинка в блюде или нет.

Отнюдь! Мужчины, не входящие в семью, тоже чувствуют это. Особая нежность, деликатность и забота видна в девушке с первой секунды общения с ней.

Аналогия — попкорн. Такие маленькие зернышки на вид, но если жареным запахло, то происходит резкий взрыв и это чувство занимает собой все внутреннее пространство. Чисто на инстинктивном уровне мужчину радует сей факт.

Юмор - 100 гр.

Да, лучшие шутники, конечно же мужчины. С этим не поспоришь. Но если на твою шутку подруга или коллега женского пола отвечает кислой миной — задуматься стоит... А если и посмеется, и поддержит тему озорного шутника — то это ли не успех?

Женственность - 150 гр.

Не путать с красотой! Это совсем другой фрукт.

Настоящий подвиг для женщины после рождения ребенка и обретения семьи остаться настоящей женщиной и радовать окружающих всем своим шармом.

Развитие - 150 гр. (хобби, творчество, любимая работа).

Это как вода в аквариуме. Рыбка то хороша и красива собой. Но если воду не менять, то будет беда. Золотая рыбка начинает смотреть Дом2, сплетничать с рыбками из другого аквариума, разговаривать с телевизором и нудить без устали. Жалкое зрелище.

Специи - 50 гр.

Талант, успешность, самореализация по вкусу. Очень спорный ингредиент ведь каждый мерит его по-разному. Да и находит его в разных ипостасях. Успешная домохозяйка? Почему бы нет! Если к этому лежит сердце. Успешные всегда привлекают людей.

Все это в одну кастрюльку и варить! Варить, варить и варить. Без остановки.

Вот таков мой рецепт. Причем я не говорю о женщинах, в которых мы хотим состоять в романтических отношениях, а женщин вообще. Мы же постоянно с ними коммуницируем на улице, на работе, в фитнес-клубе и т.д.

Всегда приятно общаться вот с таким шедевром! Где бы это не происходило. Да да!

И что самое примечательное — это блюдо невозможно приготовить самостоятельно. Ни женщине, ни мужчине. Это продукт тесной взаимосвязи и огромного труда. Влияет на это и воспитание, и внутренний стержень, и окружение. А самое главное, сами мужчины, которые с ней коммуницирует, а тем более имеет какие-то личные отношения.

Поэтому готовки хорошей Вам, друзья! Приятного аппетита!опубликовано econet.ru.

Автор Линар Мухамадеев

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