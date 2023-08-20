Романтикам это не понравится! Как вызвать ответные чувства

Когда отношения строятся в балансе, и люди взаимно обмениваются эмоциями, то такие отношения гармоничны и красивы...

Техника вызывания ответных чувств

Взаимоотношения, к которым стремится каждый без исключения человек, должны, в первую очередь, как можно эффективнее обеспечивать его эмоциональные потребности.

И любовные отношения в этом плане дают наибольший спектр эмоций, которые невозможно получить где-либо еще.

Романтикам это не понравится, но любовные отношения в контексте удовлетворения эмоциональных потребностей являются отношениями по принципу «ты мне – я тебе». И другой человек, прежде всего, воспринимается как источник получения новых интересных эмоций и удовлетворения эмоциональных потребностей.

Когда отношения строятся в балансе, и люди взаимно обмениваются эмоциями, то такие отношения гармоничны и красивы.

Но, большинство отношений скатывается в дисбаланс, взаимные претензии, и поиску способов побольнее ударить «любимого».

Поэтому у того, кто оказался в роли «груши» часто возникает вопрос – а как же вызвать ответные чувства? Как вызвать любовь, симпатию у определенного человека и что для этого нужно сделать?

Основа этого вопроса всегда одна и та же. Например, у партнера никогда не было ответных чувств, но хочется, чтобы они возникли, или раньше у партнера были чувства, но теперь исчезли, или до секса мужчина был внимательный и заботливый, а после секса исчез.

Вообще при таких раскладах нужно не вызывать ответные чувства, а растождествляться и восстанавливать границы, но ведь не объяснишь это человеку, который слышать ничего не хочет, а хочет получить ответные чувства?

Поэтому в статье будет два блока. Про технику вызывания ответных чувств и про то, что делать, когда хочется вызвать ответные чувства.

Блок: Техника вызывания ответных чувств

Желание вызвать ответные чувства возникает тогда когда:

Человек хочет освободиться от сложившихся отношений, но выйти из них победителем. Попросту – влюбить в себя и бросить.

Конечно же мало кто себе в этом признается, будут говорить что-то о «высокой» любви, но Эго человека не настолько глупо, чтобы держать того в деструктивных отношениях годами. Скорее только скрытое стремление человека к реваншу удерживает его в таких отношениях.

Когда находиться рядом с человеком хочется безо всякой «задней» мысли. Но этот период длится очень короткое время, и называется «вспышкой симпатии», но никак не отношениями.

И как только вспышка симпатии через пару встреч переходит в отношения – запускается «отношенческий» энергообмен, по принципу «ты — мне, я — тебе». А может и не переходит – тогда люди просто расстаются и все.

Но кто-то может быть не согласен расставаться, так как «вспышка симпатии» уж очень зацепила, и тогда он может попытаться воспользоваться техникой вызывания ответных чувств.

В любом случае, применять или не применять технику остается на совести того, кто задается таким вопросом.

Строго говоря, техникой это сложно назвать, но пусть будет так.

Все без исключения эмоциональные потребности удовлетворяются посредством создания дестабилизации.

Дестабилизация – выведение человека из ровного эмоционального состояния.

И для того, чтобы вызвать у человека ответные чувства необходимо оказать на этого человека дестабилизирующее эмоциональное воздействие, вывести его из ровного эмоционального состояния.

Это необходимое, но недостаточное условие для того, чтобы получить НУЖНЫЕ чувства.

Оказав на партнера дестабилизирующее воздействие, мы точно получим от него какие-то ответные чувства, но не факт, что именно те, которые нам нужны.

И с одной стороны всегда есть риск, что тот, кто делает технику, получит в ответ не то, что нужно, а, с другой стороны, если не делать дестабилизаций – отношения однозначно сойдут на «нет».

Никто не даст никаких гарантий, и стопроцентных техник, чтобы заставить другого влюбиться без памяти, но шансы при использовании техники – повышаются. Потому что никогда не может быть такого, чтобы мы не оказывали никакой дестабилизации, а партнер вдруг понял, что больше всего на свете он хочет быть с нами, и больше никто ему не нужен.

Есть еще одно условие, такое же необходимое, как и первое, – в процессе оказания дестабилизаций нужно находиться в растождествленном состоянии. Если вы не растождествлены с партнером, то вы сами находитесь в состоянии дестабилизации.

И проводя дестабилизацию вы сами можете попасть под ее «разгон».

То есть, пытаясь «разогнать» партнера на чувства вы сами попадете в ловушку, и создадите себе чувства, которых раньше то и не было. И партнер будет чувствовать это как нелепые потуги допрыгнуть до него, сидящего высоко на дереве, с земли без всяких приспособлений.

И партнер «отомстит» вам за такое «покушение» на его свободу, и создаст дестабилизаций в 10 раз больше. А когда наиграется, и ему станет скучно, отношения закончатся окончательно и бесповоротно.

По сути растождествление – это защита, если проводить аналогии с футболом, а дестабилизация – атака.

И если в футболе защитник и атакующий – это два разных человека, то в связке «растождествление-дестабилизация» каждый играет в одном лице.

Нельзя вызвать у партнера серьезных чувств, оказывая на него непрерывную дестабилизацию, и ни разу не растождествившись с этими отношениями. Как и нельзя вызвать серьезных чувств, если полностью растождествиться и не оказывать на него никаких дестабилизирующих действий.

Во всем нужно соблюдать «золотую середину», понимать, что существует некая мера, которая поможет определить, где нужно убавить, а где прибавить, чтобы выровнять отношения.

Выводить человека из себя можно активно и пассивно, положительно и отрицательно.

Допустим, девушка постоянно интересуется жизнью мужчины, пишет ему сообщения, звонит, и ее поведение воспринимается как «шум», «фон», как «бубнящий телевизор». Но стоит девушке замолчать, перестать активничать, это окажет дестабилизирующее воздействие на мужчину. Чем дольше будет молчание, тем больше будет беспокойство на том конце провода, и, в конце концов, партнер не выдержит, звонит и спрашивает «как дела?».

Понятно, что бездействие может сработать только в паре с активностью, и наоборот.

Теперь что касается положительной и отрицательной дестабилизации.

Положительная дестабилизация увеличивает чувство собственной важности человека, отрицательная – его дискредитирует.

Они одинаково эффективно вызывают ответные чувства, но положительные дестабилизации «одноразовы».

Конечно, всем хочется слышать комплименты, но если на нас будут смотреть обожающими глазами и говорить только самые прекрасные слова, нам быстро станет скучно, и мы пойдем искать тех, кто задаст жару и подсыплет перца в отношениях.

И для этого не нужно бессмысленной ругани или оскорблений. Достаточно сказать НЕТ.

Вспомните, как вы реагировали, и как возмущались на любое «нет» в отношениях. Столкнувшись в «нет» мы сами себя накрутим так, что партнеру и не снилось.

Или вспомните, как при знакомстве вам явно или завуалировано дали понять, что вы – не самое лакомое «блюдо», и что есть и другие кандидаты на отношения. И вам пришлось проглотить эту «новость», а партнер тут же приобрел в ваших глазах дополнительную привлекательность.

Или уже во время отношений вы с партнером спорили, интриговали и провоцировали друг друга. Добавляя в отношения элементы экстрима и приключений. Это так же отрицательные дестабилизации.

Без них «роман» не был бы «романом».

Отрицательная дестабилизация оказывается более эффективной и создает более устойчивые и прочные чувства, чем положительная.

Почему нельзя использовать только положительную дестабилизацию? Делать подарки, говорить комплименты? А потому, что тогда чувство собственной важности у человека вырастет настолько, что превратиться в уродливое образование.

Чтобы такого не произошло, кто-то или что-то должно контролировать этот процесс и держать его в определенных рамках.

Самое интересное, что говорить комплименты и делать подарки могут кто угодно и кому угодно. А вот монополия на отрицательные дестабилизации есть только у родителей, партнеров, близких. Всем остальным «унижать» человека вроде как запрещено этическими нормами (правда этот запрет, формально присутствующий на бумаге в виде конституций, законов и подзаконных актов спокойно нарушается в реальной жизни, так как потребность в этом никуда не исчезает, но это уже другая история).

Вообще, разницы между положительной и отрицательной дестабилизацией нет. Для удовлетворения эмоциональных потребностей хороши обе.

Этим можно пользоваться. Сначала «кнут», потом «пряник». С точки зрения рационального сумма всех этих движений равна нулю, но вот на эмоциональном уровне произойдет удвоение. Как говорится: «Милые бранятся – только тешатся».

Большинство влюбленных и тех, кто мечтает получить ответные чувства, оказываются не в силах применить отрицательную дестабилизацию к своим партнерам. Хотя весь арсенал комплиментов они давно выработали, и уже не производят впечатления на партнера.

Но подумать о том, чтобы сделать что-то такое отрицательно-дестабилизирующее мешает СТРАХ.

Страх, что партнер не оценит старания и прервет отношения насовсем.

Страх, что партнер пойдет «навстречу» и откровенно скажет, что думает о них и об их отношениях. И после такого останется только уйти самостоятельно.

И при этом останется конфликт и самообвинения в том, что ты сам сделал что-то не так, а нужно было по-другому. И эта мысль будет постоянно побуждать вернуться к партнеру и переиграть все по-новому. А вернуться – означает, что ты принял его условия, и ничего другого в этих отношениях уже «не светит».

Поэтому применять или нет дестабилизации, для того чтобы добиться ответных чувств в свой адрес – решать вам.

Но, даже если вы сможете, дозируя «кнут» и «пряник», вызвать ответные чувства, то эти чувства будут силиконовые.

Даже если все получится так, как вы мечтаете сейчас, партнер придет к вам — это будет уже не тот человек, который вдохновляет вас сейчас. И вы сами будете знать, что чувства «накрученные». Они могут быть настоящие, но они возникли из-за применения техники, а не потому, что вы сами изначально вызвали их.

Один и тот же человек, когда его хотят и все время от него чего-то ждут, и когда он хочет и ждет от другого каких-то чувств к себе – очень сильно отличаются друг от друга.

«Накрутив» чувства можно получить человека, зависимого от вас, и это только сыграет с вами злую шутку. Потому что любить, ценить и уважать можно равного, но не зависимого. А как только у партнера, к которому применяется «накрутка», появятся какие-то чувства и самые серьезные намерения для продолжения – он перестанет быть для вас привлекательным.

Это один из законов мира взаимоотношений: нам нравятся только такие партнеры, которые мало нуждаются в нашем обществе. Более того, именно за эту независимость от нас они нам и нравятся.

«Накрутка» как средство «лечения» проблемных взаимоотношений не рекомендуется.

Но если вы хотите выйти из отношений, максимально отыграв свое назад, вы можете использовать эту технику.

Для этого достаточно просто дать себе обещание, что вы не будете рассчитывать на серьезные и долговременные отношения, кто бы что ни говорил, кто бы что не обещал, и как бы все ни повернулось в дальнейшем.

После чего можно будет делать что вздумается: задавать любые вопросы, говорить все, что считаете нужным сказать, можно просить или даже требовать у партнера все что угодно (кроме стабильных отношений).

Если сделать все правильно, то часть «зажатых» эмоциональных потребностей компенсируется, и болезненная зависимость от этих отношений уменьшиться.

Блок два: что делать, когда хочется вызвать ответные чувства?

Остановиться в своем желании.

Растождествиться.

Сепарироваться.

Восстановить границы.

Заняться собой.

По пунктам.

Остановиться в своем желании вызвать чувства у другого полезно не только по причине того, что чувства, вызванные техниками – силиконовые, но и по причине того, что человек, применяющий техники перестает адекватно оценивать себя в этих отношениях.

Вместо того, чтобы сместить фокус на себя, стать интересней, привлекательней в глазах противоположного пола, научиться не проваливаться в зависимость, человек направляет внимание на партнера, который уже один раз СДЕЛАЛ ВЫБОР. И выбор не «в пользу».

Вот это бывает осознать сложнее всего. Раз у партнера к вам не возникло ответных чувств, или чувства были, но пропали — значит, выбор сделан в пользу других потенциальных отношений.

С этим нужно смириться, и направить свою энергию в сторону максимально быстрого и максимально безболезненного выхода из отношений.

И перво-наперво, что нужно сделать – растождествиться.

Нужно понимать, что сначала любой человек – ЧУЖОЙ и НЕНУЖНЫЙ. И чтобы человек стал нужным и близким – нужны усилия С ДВУХ СТОРОН.

И на начальном этапе любые отношения происходят без особого интереса и страсти. И даже есть что-то противоестественное, когда на начальном этапе чужой человек вызывает сильные чувства.

Это может означать, что у этого человека уровень личной силы, объективная значимость и потенциал намного превышают ваши. На которые вы и запали со своей «романтикой».

И вызывать ответные чувства на «романтике» глупо.

Для нормальных отношений нужен равноценный энергообмен, нужен поток внимания, направленный на партнера, а от партнера к вам. И этот поток внимания должен подкрепляться реальным общением, взаимодействием на хотя бы первых двух уровнях энергообмена.

В случае, если в отношениях пропали чувства у одного из партнеров, то так же глупо пытаться их реанимировать с помощью техник. Да, возможны камбэки, возможны даже долгие счастливые отношения после применения техник. Но это единичные случаи, это индивидуальная история двух человек, которая в принципе не может повториться у других, или с другими. Самонадеянно думать, что вы – исключение – это продлить себе мучения в этих отношениях.

Нужно отделить себя от партнера, перестать воспринимать себя и партнера как единое целое, как что-то, у чего есть будущее.

Нужно восстановить свои границы. Почему-то это делать очень сложно.

Ведь что хотят сделать те, кто хочет техниками «накрутить» чувства партнёра. Они попросту влезают в его границы и буквально заставляют делать то, что тот не хочет.

Они «вламываются» в чужой дом и начинают там хозяйничать, роясь в белье, кухонных шкафах и ища, чем бы поживиться.

А представить себя на месте партнера почему-то не приходит в голову. А почему? Потому что свои границы нарушены, и нарушение чужих не воспринимается как нечто «противозаконное», за которое можно получить неприятностей.

Человек, мечтающий «накрутить» чувства партнёра, принимает свои интересы за интересы партнера. И что естественно, партнёр будет сопротивляться тому, что без спросу влезли в его дом, и шерудят там. И как только он очнется от дестабилизаций, он сделает все, что бы от чувства собственной важности накручивающего партнера камня на камне не осталось.

Поэтому правильней сделать все, чтобы восстановить свои границы. Перестать ДУМАТЬ за другого, делать за другого, чувствовать за другого.

Нужно отказаться от человека, сделавшего выбор не «в пользу». Как бы тяжело не было. Нужно сделать выбор в пользу СЕБЯ в долгосрочной перспективе. Не надо стремиться к единству, когда единства нет. Нет его, есть разница интересов, надо увидеть это, принять и решить проблему.

И, в конце концов, нужно заняться собой.

Телом, делом, душой.

Без сопливых мыслей от том, что «я такого как он/она никогда не встречу».

Без сожалений, оглядываний назад и бесконечного монолога и воспоминаний о прошлых отношениях.

И еще.

Нужно помнить, что все без исключения люди могут создавать дестабилизации для других, но для себя это не очень получается. Но удовлетворять эмоциональные потребности — это необходимая часть жизни. Поэтому люди знают и готовы, а многие даже ждут того, чтобы кто-то оказал на них желаемую дестабилизацию.

И в наших силах помочь другому человеку достичь некоторых своих эмоциональных целей.

И если мы сделаем все правильно, то взамен получим от него самые искренние чувства в свой адрес – как своего рода плату за наши услуги.

И только таким образом можно добиться ответных чувств от другого человека.опубликовано econet

Автор: Ольга Цыбакина

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