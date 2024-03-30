Михаил Литвак: Если тебе человек помог вчера, это не значит, что он поможет сегодня

Если тебе человек помог вчера, это не значит, что он поможет сегодня. Скажи ему спасибо за то, что помог вчера. Очень ценное правило. К сожалению, многие считают, что если ему человек сделал что - то хорошее, то теперь он обязан делать это всю жизнь.
Если тебе человек помог вчера, это не значит, что он поможет сегодня. Скажи ему спасибо за то, что помог вчера
Очень ценное правило. К сожалению, многие считают, что если ему человек сделал что-то хорошее, то теперь он обязан делать это всю жизнь.
За всю многолетнюю работу по семейному консультированию, я только один раз слышал благородную речь. Когда одной женщине предложили принять меры по возвращению в лоно семьи мужа, с которым она прожила 30 лет, она сказала примерно следующие: «Он мне дал счастье в течение тридцати лет. Он тоже имеет право на счастье».
Невротики – народ неблагодарный и нелогичный: ругают своих детей, мужей и вообще близких и просят их вернуть, вместо того, чтобы радоваться, что эти плохие люди от них ушли.
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Многих моих подопечных это правило не раз выручало. Послушайте один рассказ: «У меня сложились хорошие деловые взаимовыгодные отношения с сотрудником одной фирмы. Я привык к этому сотрудничеству, рассчитывал на него. Но однажды получил немотивированный отказ без каких либо объяснений и явно выраженное нежелание общаться.
Я не стал требовать объяснений, поблагодарил за плодотворное длительное сотрудничество, извинился за невольно причиненный непонятный для меня ущерб. Просил располагать мною, если возникнет нужда во мне, и попрощался.
Года через два этот человек обратился ко мне за помощью. Я сделал все, что мог. Сотрудничество опять наладилось. За что он на меня обиделся, я не знаю до сих пор. Не думаю, что это было бы возможно, если бы я требовал бы каких либо объяснений». опубликовано econet
©Михаил Литвак, "Принцип сперматозоида"
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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