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Свекольная каша: рецепт быстрого и СУПЕР полезного завтрака

Источник: Econet 26 октября 2024 5880
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Такого вы ещё не пробовали! Это нечто! Этот рецепт займёт не больше времени, чем приготовление обычного омлета.

Свекольная каша: рецепт быстрого и СУПЕР полезного завтрака

Полезный веганский рецепт - свекольная овсянка с шоколадным соусом

Такого вы ещё не пробовали! Веганская свекольная овсянка с шоколадным соусом, орехами, изюмом и фруктами. Это нечто!

Более того, этот рецепт займёт не больше времени, чем приготовление обычного омлета. 

Свёкла содержит клетчатку, магний, железо, витамины В, Р, РР, рубидий, цезий, фолиевую кислоту и множество других элементов.

Она полезна при заболеваниях щитовидной железы, атеросклерозе, гипертонии, способствует здоровому кроветворению и правильному пищеварению. 

Для тех, кто хочет начать свой день ярко и правильно, это то, что нужно! 

Ингредиенты (на 1 большую порцию): 

  • 1 стакан овса
  • 1/4 стакана изюма
  • ¼ стакана измельчённых орехов (по вашему вкусу)
  • 2 стакана воды 
  • ½ стакана тертой свеклы

(По желанию: подсластитель по вкусу, например, кленовый сироп, стевия) 

Свекольная каша: рецепт быстрого и СУПЕР полезного завтрака

Как приготовить:

Соедините все ингредиенты в маленькой кастрюле. Доведите до кипения на низкой температуре. Варите, иногда помешивая, около 5 минут, пока каша не загустеет. Снимите с огня, насыпьте в миску, а сверху положите нужную начинку (например, шоколадный соус, свежие фрукты, орехи, семена). Наслаждайтесь! 

Примечание: 

Вы можете сделать легкий шоколадный соус, смешав 1 ст.л. какао-порошка, 1 ст.л. расплавленного кокосового масла и немного подсластителя на выбор.

Готовьте с любовью! econet

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Источник: https://econet.ua/

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