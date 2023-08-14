Аарон Бек: 8 признаков невротической личности

Если хотя бы половина тут про вас - есть, о ЧЕМ подумать! Американский психиатр Аарон Бек, основатель когнитивной психотерапии, собрал признаки
Аарон Бек, американский психиатр, основатель когнитивной психотерапии, собрал признаки невротической личности. Если хотя бы половина тут про вас - есть, о чем подумать.
1. Чтобы я мог чувствовать себя счастливым, меня должны любить (принимать, восхищаться) все и всегда.
2. Чтобы быть счастливым, я должен быть удачливым во всех своих начинаниях.
3. Если я допускаю ошибку, значит, я глупый.
4. Если я не достиг вершины, то потерпел провал.
5. Как чудесно быть популярным, известным, богатым; как ужасно быть обычным, посредственным человеком.
6. Моя ценность как личности определяется тем, что думают обо мне другие люди.
7. Я не могу жить без любви. Если мой муж (жена, ребенок, любовник, начальник) меня не любят, я ни на что не годен, я ничтожество.
8. Если кто-то со мной не соглашается, значит, он не любит меня.
Поэтому…
Иллюстрации ©Daehyun Kim
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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