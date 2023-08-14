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Аарон Бек: 8 признаков невротической личности

Источник: liwli.ru 14 августа 2023 5570
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Если хотя бы половина тут про вас - есть, о ЧЕМ подумать! Американский психиатр Аарон Бек, основатель когнитивной психотерапии, собрал признаки

Аарон Бек: 8 признаков невротической личности

Моральный кодекс невротика

Аарон Бек, американский психиатр, основатель когнитивной психотерапии, собрал признаки невротической личности. Если хотя бы половина тут про вас - есть, о чем подумать.

1. Чтобы я мог чувствовать себя счастливым, меня должны любить (принимать, восхищаться) все и всегда.

2. Чтобы быть счастливым, я должен быть удачливым во всех своих начинаниях.

3. Если я допускаю ошибку, значит, я глупый.

4. Если я не достиг вершины, то потерпел провал.

5. Как чудесно быть популярным, известным, богатым; как ужасно быть обычным, посредственным человеком.

6. Моя ценность как личности определяется тем, что думают обо мне другие люди.

7. Я не могу жить без любви. Если мой муж (жена, ребенок, любовник, начальник) меня не любят, я ни на что не годен, я ничтожество.

8. Если кто-то со мной не соглашается, значит, он не любит меня.

Поэтому…

Аарон Бек: 8 признаков невротической личности

  • я должен быть самым щедрым, тактичным, благородным, мужественным, самоотверженным и красивым.
  • я должен быть идеальным любовником, другом, родителем, учителем, студентом, супругом.
  • я должен справляться с любыми затруднениями легко и с полным самообладанием.
  • я должен всегда уметь быстро найти решение любой проблемы.
  • я никогда не должен страдать; я всегда должен быть счастливым и безмятежным.
  • я должен все знать, понимать и предвидеть.
  • я должен всегда владеть собой и управлять своими чувствами.
  • я всегда должен считать виновным себя; я не имею права причинять боль никогда и никому.
  • я никогда не должен испытывать усталости и боли.
  • я должен быть всегда на пике эффективности.опубликовано econet

Иллюстрации ©Daehyun Kim 

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Источник: https://econet.ua/

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