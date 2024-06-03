4 типичные модели отношений людей с проблемами в личной жизни

Люди, у которых никак не складываются отношения, часто прибегают к одним и тем же моделям поведения. Расскажем о них в нашей статье.

Люди, у которых никак не складываются отношения

Люди, у которых никак не складываются отношения, часто прибегают к одним и тем же моделям поведения. Расскажем о них в нашей статье.

МОДЕЛЬ 1. Поймать журавля.

Один из способов избегать искренних близких отношений — постоянно мечтать о заведомо недосягаемых партнёрах. Например, о женатом мужчине или о топ-модели с обложки журнала.

Некоторые люди влюбляются исключительно в тех, кто к ним равнодушен. Сначала такой человек определяет, насколько интересен потенциальному партнёру. Если в глазах избранника нет огня, то человек начинает разжигать себя, фантазируя о том, как прекрасно могли бы сложиться их отношения. Но как только на горизонте появляется кто-то, кто проявляет искренний интерес к нашему герою, его охватывает страх и он начинает игру «Найди в этом человеке пять недостатков, с которыми никогда не сможешь смириться». Сказанное верно как для мужчин, так и для женщин.

МОДЕЛЬ 2. Спасти партнёра от одиночества.

Некоторые из нас ищут отношений с теми, кто не способен на искреннюю привязанность и ничего не может нам дать. Мы мечтаем, что избранник втайне всё же нуждается в нашей любви и заботе, и желание осчастливить его будоражит наше воображение.

Мы уверены, что новый партнёр, избавленный нами от одиночества, будет нам бесконечно благодарен и никогда нас не покинет. А значит — такие отношения будут для нас безопасными. К сожалению, в реальной жизни осчастливить человека без его желания нельзя. Если он не ищет близких отношений, то вы вряд ли сможете изменить эту ситуацию.

МОДЕЛЬ 3. Стать идеалом самому.

Если вы стараетесь соответствовать неким стандартам, чтобы вас было проще полюбить, то вы попали в ловушку. Даже если вы станете идеалом женщины (мужчины), то это вовсе не гарантирует вам прочных отношений. У избранника в любой момент могут измениться предпочтения и планы на будущее, и вы перестанете быть для него идеалом. Единственная гарантия для близких отношений — искренность и верность самому себе.

МОДЕЛЬ 4. Оправдывать партнёра во всём.

Дети, не уверенные в материнской и отеческой любви, научаются всегда принимать сторону родителей, чтобы таким образом создать иллюзию близости, которой им не хватает. При этом они часто выступают против самих себя. Это стратегия защиты называется «идентификация с агрессором» и во взрослом возрасте сильно осложняет отношения в паре. Люди, которые к ней прибегают, не замечают, что нелюбимы, и годами состоят в отношениях, которые не приносят им счастья.

Если родители не считаются с чувствами ребёнка, то он, вырастая, даёт другим людям право обращаться с собой как с вещью. Иногда бывает обратная реакция — он сам начинает обращаться с другими, как с вещами, заставляя их переживать то, что пережил в детстве.

ПРИМЕР. Игорь завязывал отношения с женщинами, которые его не ценили. Они не просили, а требовали, чтобы он решал их проблемы, и никогда не благодарили за оказанную помощь. Игорь недоумевал, что он делает не так. Особенно, когда наблюдал за семейной жизнью своих друзей: жёны заботились о них и старались им угодить. С ним такого никогда не случалось.

В детстве отец бил Игоря, и он вытеснил негативные чувства. Он научился считать, что сам заслуживает наказания. Понять, что он всегда принимал сторону отца, чтобы избежать острого внутреннего конфликта, Игорь смог лишь в ходе психотерапии. Осознав свою привычку входить в альянс с агрессором, он сумел разглядеть, что схожую стратегию использует в отношениях с женщинами. Отказавшись от привычной стратегии защиты, Игорь пообещал себе, что больше не позволит другим помыкать собой. С тех пор окружающие почувствовали эту внутреннюю перемену и действительно стали проявлять к Игорю больше уважения.

Чаще всего стратегии самозащиты перестают действовать сами, после того как мы их осознаём. Как только мы начинаем отдавать себе отчёт в том, что вводим себя в заблуждение, автоматические стратегии теряют свою силу. После такого прорыва мы начинаем особенно остро ощущать как радость, так и боль.опубликовано econet

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