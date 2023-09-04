Только ТЫ можешь ВСЕ изменить

Можешь "воевать с окружающей действительностью" - по возможности, не вставая с дивана и так, чтобы действительность об этом не подозревала. Но не обманывай себя: это твой выбор.

Все границы ты ставишь себе сам

Не говори: "Я несчастлив в любви". Скажи: "Я не могу заинтересовать собой любимого".

Не говори: "Меня предали". Скажи: "Я поверил тому, кому доверять не стоило, а он оказался сильнее и хитрее меня".

Не говори: "Меня все время задвигают". Скажи: "Я позволяю с собой не считаться".

Не говори: "Мне не повезло". Скажи: "Я допустил ошибку - и нужно понять, какую".

Не говори: "В наше время все деньги достаются жуликам". Скажи: "Я отказался от денег в пользу чего-то другого, а теперь в этом раскаиваюсь".

Не говори: "Мое дело обречено на поражение". Скажи: "Я не хочу побеждать".

Не говори: "Это нерешаемая проблема". Скажи: "Это проблема, с которой мне удобнее жить, чем без нее".

Не говори: "Я чужд этому отвратительному миру". Скажи: "Жизнь в этом мире требует сил и умений, которых у меня нет".

Ты сам себе все это сделал. Все твои неприятности, неудачи, несчастья - это твой собственный выбор, либо творимый сейчас, либо сделанный когда-то в прошлом.

Все границы ты ставишь себе сам. И только ты сам можешь все изменить.

Или хотя бы попытаться. Это трудно. Это больно. Это грозит провалом.

Но и приносит высочайшее счастье. Это и есть жизнь.





Можешь, конечно, сидеть и жаловаться на злых людей, неправильно устроенный мир, дурную карму. Можешь "воевать с окружающей действительностью" - по возможности, не вставая с дивана и так, чтобы действительность об этом не подозревала. Но не обманывай себя: это твой выбор.﻿ опубликовано econet

Автор: Яна Ярмоленко

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