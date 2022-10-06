Так цветную капусту вы еще не ели! 2 рецепта потрясающих салатов

В сыром виде цветная капуста даже вкуснее, чем варенная, и к тому же сохраняет все полезные свойства. Она полезная, сочная и хрустящая. А если еще добавить овощи и заправить соусом, то получиться не только полезно, но и невероятно вкусно. Такой raw рецепт будет полезен людям, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим питанием. Салаты готовятся очень быстро и из продуктов, которые есть у каждой хозяйки.

В сыром виде цветная капуста даже вкуснее, чем варенная, и к тому же сохраняет все полезные свойства. Она полезная, сочная и хрустящая. А если еще добавить овощи и заправить соусом, то получиться не только полезно, но и невероятно вкусно.

Рецепты салатов из цветной капусты

Такой raw рецепт будет полезен людям, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим питанием. Салаты готовятся очень быстро и из продуктов, которые есть у каждой хозяйки.

Давайте готовить!

Сочный свежий салат с нетривиальным вкусом

Ингредиенты:

цветная капуста - 500 гр

лук - 50 гр

огурец - 1 шт (небольшой)

укроп - 1 пучок

Соус:

домашний майонез - 70 г (рецепт приготовления домашнего майонеза можно почитать тут )

сметана - 70 г

соевый соус - 1 ст. л.

соль

перец

Как приготовить:

Цветную капусту необходимо вымыть и порезать на мелкие соцветия. И чем мельче порезать, тем лучше. Салат от этого только выигрывает - получается нежнее.

Далее режем лук и укроп. Порезать желательно очень мелко.

Потом режем огурец на мелкие кусочки.

Теперь приступим к соусу. Все компоненты для соуса в отдельной емкости тщательно перемешиваем до однородности. В соус можно добавить чеснок, предварительно измельченный, и другие специи на ваш вкус.

Все порезанные ингредиенты выкладываем в салатник и заправляем соусом. Хорошо перемешиваем. Если необходимо - посолить.

Быстрый салат из цветной капусты

Ингредиенты:

цветная капуста - 1 головка (небольшая)

помидоры - 2 шт. (крупных)

чеснок - 1 зубчик

домашний майонез - 2-3 ст.л.

соль - по вкусу

перец - по вкусу

Как приготовить:

Капусту цветную помыть и порезать на мелкие соцветия.

Помидоры режем кубиками.

Далее смешиваем ингредиенты и добавляем домашний майонез и аккуратно перемешиваем. При необходимости посолить и поперчить по вкусу. По желанию можно добавить чеснок.

Салат готов! Ешьте на здоровье.

Приятного аппетита. Готовьте с любовью!econet.ru

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