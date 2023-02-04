Инструкция для мужчин: Любовь с нарциссической женщиной

Эта женщина не по зубам простому смертному мужчине. Без денег, статуса и амбиций даже не пытайтесь.

Приготовьтесь к американским горкам по вертикали

Эта женщина не по зубам простому смертному мужчине. Без денег, статуса и амбиций даже не пытайтесь. Она ценит себя высоко и обесценивает себя жестоко. Эту же процедуру про протоколу она выполнит и в отношении вас рано или поздно. Так что приготовьтесь к американским горкам по вертикали.

В любом случае, на начальном этапе отношений с этой женщиной не будет скучно. Фазы взлетов и падений сменяют одна другую, и в тот момент, когда фаза высокой самооценки достигает пика, обесценить критическим замечанием она захочет именно вас.

Но когда качели ее представлений о том, как все должно быть правильно, понесут ее вниз, она испепелит, сожжет себя на костре кары за несовершенство своего облика и личностных качеств, а вас вознесет до небес: вы же такой умный, такой гениальный, а она...

Ловите этот момент – сейчас вы для нее король, бог, эталон мужчины, наставник, гуру, учитель. Но если эта женщина застряла наверху или внизу траектории качелей, то либо вы навеки Бог для нее, либо она пожизненная Богиня, на которую вам положено молиться.

Это сложный случай, требующий вмешательства специалиста.

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Она очень ориентирована на социальные внешние ценности, внимательна к тому, как она выглядит в глазах других людей и собственно в ваших глазах тоже. Поэтому вам этот ее «синдром правильной девочки» только на руку. Она будет стараться быть хорошей во всем, удерживая себя от некрасивых (по ее мнению) поступков, некрасивость которых она будет определять в соответствии с религией, социальными установками или вбитыми ей в голову мамой ценностями.

У этой женщины огромная, гигантская совесть, в отличие от всех других структур характера. Поэтому за любой свой «нехороший» поступок она уничтожит себя. Вы часто будете слышать от нее слова «так неправильно, вот так будет правильно», «так не должно быть, это некрасиво». Она будет издавать нормативные акты и требовать исполнения их от себя и от вас. Она любит всякие инструкции про то, как правильно жить.

Она будет много и часто интерпретировать ваше поведение, давать оценки, вешать ярлычки, конкурировать с другими женщинами, а порой и с вами, сравнивая себя со всеми мухами и метеоритами, пролетевшими мимо. Она лучше знает, как устроен ваш мозг, что вы думаете и почему так или иначе поступаете. И вы не докажете ей, что она не ясновидящая.

Она ищет эталон, идеальный образ себя (и вас) и в диком напряжении пытается дотянутся до поставленной планки (и дотянуть вас). И при малейшем несоответствии ее идеалам она отравит ядом каракурта всех, кто помешал ей выглядеть в собственных и чужих глазах – совершенством.

Она склонна к мучениям зависти и ревности, хотя в большинстве случаев не осознает этого.

Из плюсов – она будет вас хвалить и гордиться вами, если почувствует свою значимость, нужность, важность для вас. И именно эта женщина будет давать вам наилучший стимул к достижениям хороших результатов в вашей работе, мотивировать вас, давать вам высококвалифицированные советы по продвижению вас к вершинам социального успеха.

Это именно та женщина, которая если и влюбится, то из подполковника сделает генерала.

Почему подполковника? Потому что, солдат ее не интересует. Она не пойдет за вас замуж, не рассмотрев в вас потенциал, не прочувствовав ваши высокие амбиции.

И она вложит в поддержку вас огромную энергию, чтобы вы стали тем, кого она хочет в вас видеть. И только попробуйте потом не сказать ей спасибо. Это очень важно для нее. Благодарность и признание ее заслуг, ее вклада в ваш карьерный рост – это то, ради чего она старается. Ради признания ее заслуг, она готова пойти на героизм. Но ей важно видеть результат своего героизма и своих усилий. Поэтому она часто думает о будущем. Она всегда на пол шага вперед и в «здесь и сейчас» - она редкая гостья. Процесс ее мало волнует, и она часто похожа на певицу, которая поет песню и думает о том, как она возьмет последнюю ноту, и зал ей будет рукоплескать. Именно эта ее особенность создает в ней значительное напряжение.

Единственное, как вы можете усмирить ее, успокоить, утешить, поддержать, когда она «сломалась», или когда ее качельки полетели вниз, – это восхищение и похвала. Это для нее питательный нектар. Хвалите ее почаще и побольше. При недостатке похвалы вы будете «отхватывать» от нее порцию язвительной критики, замечаний и нравоучений. Как только это началось, срочно хвалите. Это означает, вы недокормили свою любимую восхищением и признанием.

В жизненной истории такой женщины – критика, обесценивание и даже унижение от значимых взрослых в детстве.

Ею манипулировали на стыде: осуждали ее, высмеивали, сравнивали с другими девочками не в ее пользу и много рассказывали ей, какой она должна быть, чтобы родители были ею довольны.

Поэтому теперь или вы станете мишенью для отыгрывания ее детских травм или, чтобы этого не случилось, компенсируйте ей боль нарциссической травмы бесконечной искренней похвалой и восхищением.

Хвалите все, что в ней есть. Особенно внешность. Она это оценит. Некоторые из нарциссических женщин очень хотят восхищения и похвалы, но и взять от вас ее не могут: не верят. Это самый тяжелый вариант: голодна, а не ест. Но вы все равно неустанно хвалите. Она научится по крошечке брать, если со временем поверит в вашу искренность.

Это дочери, использованные своими родителями, вечные отличницы, вынужденные заслуживать чью-то любовь. Они убеждены в том, что любят за что-то, и любовь нужно заслужить.

Даже если такие женщины будут строить свою карьеру, то, как правило, они очень хорошие и правильные в социальном смысле жены, так как и здесь стараются достичь совершенства. Поэтому в сексе они мужчинам редко отказывают: это неправильно - морить мужчину голодом. Если и откажут, то найдут кучу самых веских причин, а не просто так, потому что «не хочу сегодня».

Они регулярно будут исполнять свой супружеский долг просто потому, что «так надо». Поэтому с ними тут мало проблем, в отличие, например, от шизоидных, к которым «на дикой козе не подъехать».

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С нарциссическими женщинами все будет по протоколу и правильно. Правда, пока вы дойдете до постели вас заставят три раза помыться или выполнить какой-нибудь причудливый ритуал. Все должно быть чистенько и красивенько.

Свет лучше выключить и убрать зеркала из спальни – не дай Бог она заметит на собственном животе лишнюю жировую складочку. Для нее это смерти подобно. Ей сложно расслабиться, так как во время секса она часто будет думать о том, насколько она красиво выглядит со стороны.

Плюсы этого явления – она будет следить за собой и стараться быть на высоте сексуальной привлекательности, чтобы избежать стыда и позора.

Показаться смешной, неуклюжей – для нее катастрофа всемирного масштаба. И если вас угораздило сделать ей во время секса замечание или подвергнуть ее действия насмешке или критике, считайте - все пропало. Она будет помнить это всю жизнь.

Критиковать можно только ей. Если вы ее хоть раз сравнили с другой женщиной не в ее пользу, то считайте, что вы разбили ей сердце на мелкие кусочки.

Склеить не получится.

Она будет всегда вспоминать вам ваши промахи, и секс с ней уже будет только формальным. Больше она не поверит вам, что она прекрасна. Но секса вас она лишать не станет, так как она обязана выполнять на отлично свой супружеский долг.

А инициативы в сексе после такого неумелого обращения с ней вы уже не дождетесь. И тогда в ваши отношения со временем придет скука. Хотя формально все будет выглядеть хорошо и стабильно.

Эта женщина рекомендована для мужчин, которые ценят стабильность и надежность, поддержку в социальном продвижении, и которые лояльны к критике в свой адрес. А к взлетам и падениям ее самооценки вы вскоре привыкнете, как к неотъемлемой части вашей совместной жизни. В этом она невероятно стабильна. опубликовано econet

Автор Юлия Латуненко

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