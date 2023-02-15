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Поправь, подними, убери… Меньше засоряйте детский эфир!

Источник: vaseleese.com 15 февраля 2023 5776
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Объективно, всё равно большинство замечаний — в пустоту. Поправь, подними, убери… Он маленький еще, или не совсем взрослый, как для того, чтобы самому понимать причины замечаний. Он всё равно не многозадачный компьютер, и не может среагировать на каждое требование.

Поправь, подними, убери… Меньше засоряйте детский эфир!

Януш Корчак, педагог и писатель, отличную идею продвинул в массы, но почему-то не был услышан большинством тех, кто так или иначе соприкасается с детьми.

Идея такая: если ребенку часто и много рассказывать что нужно делать, как это нужно делать, и как это нужно не делать, — эти слова превращаются в шум.

Обычный фоновый шум.

Это возле детских площадок можно услышать примерно такой монолог бабушки: «Маша (Саша, Паша, Миша, Даша), я не лезь туда! Не бросайся песком! Не иди на горку! Слезь с дерева! Ну я же говорила чтобы ты не лезла! Сколько еще повторить! Я предупреждаю!» — и все такое.

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Оно даже для стороннего наблюдателя превратится в шум. Что говорить про ребенка, который слышит это так же часто, как в Макдональсе что-то противно пищит за кассами. Вот этот вот характерный пищащий звук посетители замечают первые три минуты.

Ребенок так же обращает внимание на замечания. Первые три минуты. Потом — производственный шум, сопровождающий ожидание гамбургера. Или воспитательный шум в ожидании взросления.

«А что тогда делать?» — хороший вопрос. Действительно, если прислушаться к себе и своим замечаниям, можно сразу поделить на два а то и на три, и рационально прикинуть, к чему из этого прислушается ребенок, а что придется все таки переждать. Объективно, всё равно большинство замечаний — в пустоту. Поправь, подними, убери… Он маленький еще, или не совсем взрослый, как для того, чтобы самому понимать причины замечаний. Он всё равно не многозадачный компьютер, и не может среагировать на каждое требование.

Родительское «разве я много прошу?», имеет единственный правильный ответ: «да, много»

Видимо, еще не пришло время это услышать и обработать.

Поправь, подними, убери… Меньше засоряйте детский эфир!©Lisa Visser

Слезет ли он с дерева по первому зову, или лучше молча идти ловить. Вымоет ли чашку за собой, или проще уже купить посудомойку, и не создавать шум. Всё просто — чем меньше засорять эфир, тем ценнее будет текст. Родители, терпения вам!опубликовано econet

Автор Василиса Левченко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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Василиса Левченко ребенок замечания терпение родители воспитание семья

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