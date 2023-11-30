Молись, чтобы эта гадость отстиралась! И еще 39 бессменных фраз наших родителей

Наверняка многие из нас смогут вспомнить ни одну занятную фразу, которые когда-то говорили нам наши родители, бабушки и дедушки. Вот подборка из таких 40 бессменных фраз.
Наверняка многие из нас смогут вспомнить ни одну занятную фразу, которые когда-то говорили нам наши родители, бабушки и дедушки. Вот подборка из таких 40 бессменных фраз.
А уроки Пушкин будет учить?
За гаражи не ходи.
Марш домой.
Шапку надень!
Когда я ем, я глух и нем.
Не говори с набитым ртом.
Потому что я так сказала.
Я тебе слово — ты мне десять.
Тебе о будущем думать надо, а ты всё в игрушки играешь.
На каникулах из учебников не вылезешь.
Чего сидишь?
Заняться нечем?
Ну так я найду сейчас тебе дело.
Сколько можно говорить: выключай свет!
Надень свитер, я же знаю, что тебе холодно.
А у тебя одно место не слипнется?
Ты для нас всегда будешь маленьким.
Все болезни от этого твоего компьютера.
А волшебное слово?
Если вы собрались поубивать друг друга, идите на улицу, я полы вымыла.
Молись, чтобы эта гадость отстиралась.
Вот я в твоём возрасте...
Не корчи рожи.
Щас тебя кто-нибудь напугает, и ты навсегда такая останешься!
Тебе что, одному в школе ничего не задают?
А если все с крыши прыгнут, ты тоже прыгнешь?
Я с кем разговариваю?
Дома поговорим.
Убери локти со стола.
Не бурчи под нос.
Пусть лучше с нами выпьет, чем где-то под забором.
У тебя что, дома своего нет?
Не дуйся как мышь на крупу.
Пока не доешь — никуда не пойдешь.
Доедешь — позвони.
Всю силу на дне тарелки оставляешь!
Не зевай — муха в рот залетит.
Не будешь учиться — пойдешь дворником.
Подрастешь — поймешь.
Сдачу вернешь.
Закругляйся.
Перехочется.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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