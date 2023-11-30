Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Жизнь
  4. Молись, чтобы эта гадость отстиралась! И еще 39 бессменных фраз наших родителей

Молись, чтобы эта гадость отстиралась! И еще 39 бессменных фраз наших родителей

Источник: go-up.ru 30 ноября 2023 6194
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Наверняка многие из нас смогут вспомнить ни одну занятную фразу, которые когда-то говорили нам наши родители, бабушки и дедушки. Вот подборка из таких 40 бессменных фраз.

Молись, чтобы эта гадость отстиралась! И еще 39 бессменных фраз наших родителей

Легендарные фразы наших родителей и бабушек

Наверняка многие из нас смогут вспомнить ни одну занятную фразу, которые когда-то говорили нам наши родители, бабушки и дедушки. Вот подборка из таких 40 бессменных фраз.

А уроки Пушкин будет учить?

За гаражи не ходи.

Марш домой.

Шапку надень!

Когда я ем, я глух и нем.

Не говори с набитым ртом.

Потому что я так сказала.

Я тебе слово — ты мне десять.

Тебе о будущем думать надо, а ты всё в игрушки играешь.

На каникулах из учебников не вылезешь.

Чего сидишь?

Заняться нечем?

Ну так я найду сейчас тебе дело.

Сколько можно говорить: выключай свет!

Надень свитер, я же знаю, что тебе холодно.

А у тебя одно место не слипнется?

Молись, чтобы эта гадость отстиралась! И еще 39 бессменных фраз наших родителей

Ты для нас всегда будешь маленьким.

Все болезни от этого твоего компьютера.

А волшебное слово?

Если вы собрались поубивать друг друга, идите на улицу, я полы вымыла.

Молись, чтобы эта гадость отстиралась.

Вот я в твоём возрасте...

Не корчи рожи.

Щас тебя кто-нибудь напугает, и ты навсегда такая останешься!

Тебе что, одному в школе ничего не задают?

А если все с крыши прыгнут, ты тоже прыгнешь?

Я с кем разговариваю?

Дома поговорим.

Убери локти со стола.

Молись, чтобы эта гадость отстиралась! И еще 39 бессменных фраз наших родителей

Не бурчи под нос.

Пусть лучше с нами выпьет, чем где-то под забором.

У тебя что, дома своего нет?

Не дуйся как мышь на крупу.

Пока не доешь — никуда не пойдешь.

Доедешь — позвони.

Всю силу на дне тарелки оставляешь!

Не зевай — муха в рот залетит.

Не будешь учиться — пойдешь дворником.

Подрастешь — поймешь.

Сдачу вернешь.

Закругляйся.

Перехочется.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

жизнь детство родители бабушки фразы семья дети

Еще от go-up.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Женщины способны на все, мужчины — на все остальное. Анри Ренье
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.