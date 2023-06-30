Часто люди сами не в состоянии объяснить, почему им так плохо. Вроде все хорошо, но почему-то все это "хорошо" не дает удовлетворения, не наполняет жизнь смыслом.

Тоска по самому себе

Кризис бессмысленности – одна из самых актуальных проблем на сегодняшний день. Все больше людей обращающихся с этой проблемой. Они говорят, что испытывают состояние упадка сил, внутренней апатии, отсутствия каких-либо ярко выраженных желаний и стремлений.

Часто люди сами не в состоянии объяснить, почему им так плохо.

Бывает, что этому вообще нет логического объяснения, ведь их объективная реальность благополучная: высокий социальный статус, карьера, семья, нормальное здоровье.

Вроде все хорошо, но почему-то все это не дает удовлетворения, не наполняет жизнь смыслом. Они чувствуют отсутствие душевных сил на что-либо.

Они никого особо не рады видеть, их ничего по настоящему не интересует.

Они могут сидеть часами уткнувшись в телевизор, при этом не вникая в смыслы звучащие с экрана. Этим людям еще более пусто на душе, чем тем, кто считает себя неудачниками, которые по крайне мере могут объяснить свое состояние отсутствием социального успеха.

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Что же это за механизм стоит за этим явлением?

Есть много научно обоснованных данных, о том что с повышением уровня жизни в странах падает рождаемость и повышается количество депрессий и самоубийств.

Конечно в психологической литературе рассматривается эта проблема кризиса смысла, но когда я сама столкнулась с подобным внутренним состоянием, то не нашла для себя помощи и подходящих ответов ни в одном из психологических направлений. Я лишь успела убедиться на опыте в том, что тут не может быть универсальных решений.

Однажды приходит время, когда человек духовно и психологически взрослеет, он достигает границы своих житейских желаний и обретает тяжкое бремя свободы. Ему вдруг приходится самому решать, в чем теперь будет смысл его жизни, чему её посвятить. Он просто не в состоянии дальше жить по шаблонам предлагаемым религией и обществом.

Иногда конечно помогает рождении очередного ребенка, социально-значимая деятельность, рвануть в Индию… Это помогает, но не долго.

Эрих Фромм часто подчеркивает в своих трудах, что смысл это не данность, каждый человек должен сам найти его для себя.

Я склонна доверять глубинной природе человека и убеждена, что не бывает случайных или лишних психических состояний сознания. Наверное поэтому мне пришелся по душе подход, который нашла в одной из идей древних трактатов мудрецов Израиля.

В нем само по себе состояние поиска смысла представляет из себя генеральную ценность и благословение, и называется “хисарон” (недостача).

Мудрецы пишут, что это состояние начинается с небольших признаков, с маленькой точки в сердце, которую мы ощущаем как пустоту и отсутствие интереса к повседневной жизни. Они призывают к взращиванию “хисарона” и глубокому его осознанию как тоски по смыслу и свету, тоски по себе самому более совершенному.

Это в свою очередь приводит к тому, что в нем рождаются желания принципиально иного порядка, не имеющие отношения к обыденным желаниям этого мира. Так постепенно меняется природа человека, с увеличением “хисарона” меняется и его качество, внутри созревает нечто новое, то, чем он не являлся ранее.

Это есть акт чистого творчества – самосотворения уровня “Человек” в себе самом.

Мышление человека становится более системным, ему начинает раскрываться свое место в мире, своя мета-функция. Вся природа мироздания помогает ему обрести знание о том, в чем его подлинная роль, его уникальное полезное действие.

Зарожденные таким образом желания противоположных всему, к чему мы привыкли проживая в обществе потребления.

И лишь в этом мире “иных” желаний проявляется подлинное предназначение, индивидуальность и продуктивность Человека.

Мудрецы древности заметили, что собираясь группами себе подобных, созерцая и размышляя над смыслами своего бытия, персональные “хисароны” сливаются и увеличиваются до огромных размеров и мы тем самым получаем возможность раскрыть подлинный масштаб своей духовной личности. Отражаясь в зеркалах сознания себе подобных, мы можем найти свой путь намного быстрее. Ближние, в такой ситуации, помогают нам понять, что именно мы способны дать другим.

С тех пор как в моей жизни появился «хисарон» я культивирую его, всматриваюсь в него, отдаюсь этой тоске по смыслу всей душой. И активно создаю вокруг себя среду для осмысленного общения и развития. Мне стало очевидно – наши мудрецы правы, помогая другим в поиске себя и смысла бытия, мы неизбежно находим и собственную тропу…опубликовано econet

Автор Леа Веденски

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