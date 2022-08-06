11 вопросов, которые помогут ребенку лучше понимать себя, человеческие потребности и эмоции...

Любой здравомыслящий человек скажет, что грамотно заданный вопрос будет полезней 10 готовых ответов. Почему? Все просто.

Когда мы находим ответы сами - нам хочется реализовывать свои открытия и убеждаться в их правильности. Когда мы получаем готовый ответ - мы испытываем сопротивление, это сопротивление нашего Эго, которое создает у нас ощущение значимости и важности. Особенно оно усиливает эти ощущения у тех, кто раздает советы.

Мы понимаем, что сейчас даем эти советы, и некоторые из них не будут реализованы. И все-таки мы верим, что взрослый человек, имеющий цели и ясность относительно своих успешных стратегий, сначала обязательно попробует, чтобы потом сделать обоснованные выводы.

Сильные и глубокие вопросы, помогающие встретиться с собой настоящим

Вопросы, которые помогут ребенку лучше понимать себя, человеческие потребности и эмоции:

1.Что ты чувствуешь, когда у тебя получается/не получается?

2.Что с тобой происходит, когда ты не получаешь желаемого?

3.Что тебя делает счастливым и радостным?

4.Ты доволен/не доволен тем, что произошло?

5.Как думаешь – к чему это приведет?

6.Как можно порадовать /расстроить человека?

7.Что делает тебя счастливым/несчастным?

8.Для чего ты делаешь/не делаешь … (что-либо)?

9.Что заставляет тебя чувствовать себя лучше/хуже?

10.Как думаешь – по поводу чего мы можем/не можем договориться?

11.Как думаешь – в чем нуждается человек, когда испытывает эмоцию … (гнев, обида, страх, вина)?

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Задавайте их чаще, чтобы ребенок мог научиться распознавать эмоции и потребности.

А заодно задавайте их себе, чтобы иметь ответы, когда вашему ребенку будут нужны подсказки и личный пример.опубликовано econet.ru.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet