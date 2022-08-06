11 вопросов, которые помогут ребенку лучше понимать себя, человеческие потребности и эмоции...
Любой здравомыслящий человек скажет, что грамотно заданный вопрос будет полезней 10 готовых ответов. Почему? Все просто.
Когда мы находим ответы сами - нам хочется реализовывать свои открытия и убеждаться в их правильности. Когда мы получаем готовый ответ - мы испытываем сопротивление, это сопротивление нашего Эго, которое создает у нас ощущение значимости и важности. Особенно оно усиливает эти ощущения у тех, кто раздает советы.
Мы понимаем, что сейчас даем эти советы, и некоторые из них не будут реализованы. И все-таки мы верим, что взрослый человек, имеющий цели и ясность относительно своих успешных стратегий, сначала обязательно попробует, чтобы потом сделать обоснованные выводы.
1.Что ты чувствуешь, когда у тебя получается/не получается?
2.Что с тобой происходит, когда ты не получаешь желаемого?
3.Что тебя делает счастливым и радостным?
4.Ты доволен/не доволен тем, что произошло?
5.Как думаешь – к чему это приведет?
6.Как можно порадовать /расстроить человека?
7.Что делает тебя счастливым/несчастным?
8.Для чего ты делаешь/не делаешь … (что-либо)?
9.Что заставляет тебя чувствовать себя лучше/хуже?
10.Как думаешь – по поводу чего мы можем/не можем договориться?
11.Как думаешь – в чем нуждается человек, когда испытывает эмоцию … (гнев, обида, страх, вина)?
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Задавайте их чаще, чтобы ребенок мог научиться распознавать эмоции и потребности.
А заодно задавайте их себе, чтобы иметь ответы, когда вашему ребенку будут нужны подсказки и личный пример.опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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