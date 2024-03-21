2 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ Человека

Почему человеку так трудно определить своё предназначение? Потому что у него их два! Откуда два и почему два? Например, когда мать думает: "Вот вырастет мой малыш и будет мне опорой в старости", она закладывает в него предназначение его жизни быть опорой родителям в старости. И ребенок, хочет он того или нет, теперь вынужден будет

Почему человеку так трудно определить своё предназначение? Потому что у него их два!

Откуда два и почему два? Слово "предназначение" буквально означает "предназначен для чего-то". Например, предназначение автомобиля - перевозить грузы и пассажиров. Изобретатель, а по сути, творец автомобиля задумал своё творение именно для этих целей.

Также и с человеком. Каждый из нас был задуман своими родителями для какой-то определенной цели и эта цель является его первым предназначением.

Когда женщина беременеет, она, несомненно, представляет жизнь своего будущего ребенка, и своими мечтами и ожиданиями закладывает в него программу, которую он должен для нее выполнить.

Например, когда мать думает: "Вот вырастет мой малыш и будет мне опорой в старости", она закладывает в него предназначение его жизни быть опорой родителям в старости. И ребенок, хочет он того или нет, теперь вынужден будет всю жизнь быть привязанным к родителям, иначе чувство вины и стыда заставит его страдать, если он вдруг решит отдалиться от них.

Если отцу нужен мальчик, а родилась девочка, то ее предназначением в жизни будет доказательство родителям, что она лучше мальчика. Став мужественной женщиной, она будет страдать от отсутствия женственности, но в то же время испытывать чувство удовлетворения от того, что делает то, что нужно маме и папе.

Первое предназначение человека, заложенное эгоистическими ожиданиями его родителей мешает проявиться второму предназначению, которое можно назвать божественным.

Божественное предназначение всегда связано с творчеством и говорит своему владельцу, как и что ему творить, приближаясь к состоянию Творца, который сотворил человечество, как вид по образу своему и подобию.

Толковательные системы помогают человеку приблизиться к пониманию его божественного предназначения. Знать свой профиль по этим системам никогда не вредно, потому что информация о себе никогда не бывает лишней.



Но правда в том, что первое предназначение не даст воплотить второе.

Потому что

первое служит эгоизму родительской семьи, а второе должно послужить всему человечеству, что может показаться незрелым родителям чистым предательством их интересов.

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Истинное счастье, конечно, будет испытывать тот, кому в течение своей жизни удастся выполнить оба предназначения. Но для этого надо научиться видеть себя, как звено между далеким прошлым и далеким будущим. Во всей широте и глубине истинного образа своего Я.



Надеюсь, у моего читателя такое видение потихоньку появляется. опубликовано econet

©Марк Ифраимов

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