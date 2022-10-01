Как-то после службы к священнику подошел молодой человек и попросил разрешить ему сделать объявление в храме. Батюшка позволил. Тогда молодой человек, волнуясь, произнес...

Был такой случай. Как-то после службы к священнику подошел молодой человек и попросил разрешить ему сделать объявление в храме. Батюшка позволил.

Тогда молодой человек, волнуясь, произнес: «Братья и сестры, я математик по образованию, но работаю в одной компьютерной фирме, это мой хлеб. В принципе все, что я знаю в жизни, — это математика. Я хочу сделать что-то для Бога, для людей, но не могу ничего придумать, только вот в церковь хожу по воскресеньям. В общем, если у кого-то из вас дети имеют проблемы с математикой, я буду приходить к вам раз или два в неделю. Просто так, во славу Божию. И буду подтягивать по математике ваших детей. Это все, что я умею».

Просто так, во славу Божию

Сразу же отозвались какие-то папы и мамы, потому что у всех есть дети, и половина этих детей ни бум-бум в математике. Как в песне: «Папа у Васи силен в математике, учится папа за Васю весь год... »

На следующей неделе подошли несколько женщин с предложениями позаниматься иностранными языками, сказали, что тоже хотят ради Бога что-то делать. «Мне понравилась идея», — говорит одна. «Я тоже хочу для Бога уроки давать, — говорит другая. — Буду приходить к вашим детям, особенно если они живут в одном районе. Смогу подтянуть ваших детей по немецкому языку».

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Потом владельцы автотранспорта стали предлагать свои услуги по подвозу людей до церкви: «Если кто-нибудь из старичков ходит к нам в церковь, то имейте в виду, что каждое воскресенье в такое-то время я буду стоять со своим микроавтобусом на углу такого-то дома. Буду вас отвозить и привозить. Я буду делать это для Бога. Математику я не знаю, английского тоже, но у меня есть машина».

Затем возникла идея составить тетрадку, в которой написано с одной стороны: «Нуждаюсь в помощи», а с другой: «Могу помочь». И в графе «Могу помочь», например, какая-нибудь пенсионерка пишет: «Могу взять к себе одну-двух студенток бесплатно или за квартплату, есть свободная комната, живу одна».

Люди хотят делать что-то хорошее. Только сатана ненавидит всякое добро. Это ненависть, ужасная, упертая злоба ко всякого рода добру и желание погасить всякий разгорающийся добрый огонек. Люди гораздо лучше, чем они есть по факту. То есть внутри человек гораздо здоровее, гораздо красивее, он скрыт в своих силах души. Человек вообще феерически красив. опубликовано econet.ru.

©Протоиерей Андрей Ткачев

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