Мудрые ответы монаха Симеона Афонского на простые вопросы жизни

Эти мудрые ответы не изменят мир, однако, если вы осознаете даже малую частичку этих ответов - весь мир изменится вслед за вами. Когда человек только слышит об Истине, ему совершенно не понятно, что это такое. Но как только он постигнет Истину, – ему все становится ясно.
Святой старец (Силуан) Симеон Афонский, автор многих книг, философ, причисленный к лику святых через 50 лет после своей смерти. Его простые и мудрые жизненные советы наполнены глубокой любовью к людям и указывают путь к душевному просветлению. Эти мудрые ответы не изменят мир, однако, если вы осознаете даже малую частичку этих ответов - весь мир изменится вслед за вами.
Как стать добрее? - Разделить с ближним его беду.
Как стать скромнее? - Разделить с ближним свою славу
Как стать смиреннее? - Разделить с ближним его немощь.
Как стать честнее? - Не забывать о своих долгах.
Какое умение самое редкое? - Умение отдавать.
Какое умение самое лучшее? - Умение прощать.
Какое умение самое трудное? - Умение молчать.
Какой человек быстрее приходит к Богу? - Милосердный.
Какой человек самый богатый? - Который больше всего любит Бога.
Какой человек самый бедный? - Который больше всего любит деньги.
От чего труднее всего отречься? - От привязанности.
От чего труднее всего отказаться? - От наслаждения.
Какое умение самое важное? - Умение спрашивать.
Какое умение самое нужное? - Умение слушать.
Какая привычка самая неприятная? - Спорливость.
Какая привычка самая вредная? - Болтливость.
Какой человек самый сильный? - Который способен постичь Истину.
Какой человек самый слабый? - Который надеется на свою силу.
Какой человек самый разумный? - Который следит за своим сердцем.
Какая привязанность самая опасная? - Привязанность к своему телу.
Какая надежда самая лучшая? - Христос.
опубликовано econet
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