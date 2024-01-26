Я перестала пилить детей из-за этих 6 вещей – и мир не рухнул

Дети часто ленятся, капризничают и совершают абсолютно, на наш взгляд, нелепые поступки. Но так ли это все ужасно?..

Дети часто ленятся, капризничают и совершают абсолютно, на наш взгляд, нелепые поступки (чего стоит одно желание трехлеток везде и любое время года ходить в резиновых сапогах).

Но так ли это все ужасно?

Мама троих детей и колумнист Кэти Смит считает, что иногда лучше расслабиться, выдохнуть и промолчать

Некоторые вещи нужно просто отпустить

Мой материнский стаж – уже почти 13 лет. Когда родился мой первый ребенок, я делала все по книжке. График его колик был прикреплен у меня на холодильник. Мы никогда не пропускали дневной сон. Я регулярно купала его и одевала как с картинки. Клянусь, за первый год своей жизни мой сын не был в грязном памперсе дольше, чем две минуты подряд. Я соблюдала все необходимые правила ухода за младенцами.

Но потом у меня родился еще ребенок, и еще один. Они становятся старше, и я все больше понимаю, что переживала из-за вещей, которые на самом деле вообще не стоили моего внимания.

Я помню, как однажды ругалась с дочерью из-за того, что она хотела надеть разные носки. Боже, какая я была балда! Особенно учитывая, как горда моя дочь была, что ей удалось самой натянуть оба этих носка.

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В общем, с годами я поняла, что время, потраченное на нелепые споры с детьми, я могла бы потратить на что-то полезное – например, накрасить ногти на ногах или выщипать брови.

Некоторые вещи нужно просто отпустить. Со временем я перестала ворчать на детей из-за пустяков, просто потому, что это было полной бессмыслицей.

Итак, вот из-за чего я жутко бесилась раньше и на что не обращаю внимания сейчас:

1. Когда они халтурно выполняют домашние обязанности

Ну да, они не моют посуду и не складывают одежду так же аккуратно, как это делаю я, но они хотя бы это делают. И пусть не идеально, но их помощь дает мне возможность лишние полчаса посидеть в интернете и почитать какую-нибудь захватывающую дискуссию на сайте для родителей.

2. Когда они засиживаются допоздна, чтобы почитать

Хочет ребенок почитать – пусть читает. Раньше я ужасно ругалась и переживала, мол, ложитесь спать. А сейчас думаю: как хорошо, что мой ребенок так увлечен книгой, в конце концов это точно положительно влияет на его развитие. А сон – ну что ж, выспится в другой день, если повезет.

3. Когда они не хотят надевать какую-то одежду

Мой младший сын однажды сказал мне, что трусы – бессмысленный предмет одежды. Их слишком трудно надеть, и он не хочет тратить на это свое драгоценное время. Я постоянно проверяла, надел ли он трусы. А он в итоге жаловался и нудел, как он эти трусы ненавидит. Поэтому в какой-то момент я решила – ну пусть ходит без трусов. Меньше стирки.

4. Когда они хотят лечь в кровать в уличной одежде

Мои дети тут узнали от своего двоюродного брата один трюк. Если тебе лень тратить время на сборы утром, оденься с вечера. Поэтому они надевают все, включая пояс и кепку, и так ложатся. Не скрою, это действительно ускоряет утренние сборы. Хотя, вы понимаете, я нормальный человек и люблю пижамы – но тут я сдалась.

5. Когда они хотят отметить день рождения в Макдональдс

Ну да, мой сын мечтал об этом. Поэтому мы все нарядились, пригласили родственников и отлично отпраздновали. Сын был счастлив. Конечно, нам кажется, что Макдональдс – не лучший выбор, но сыну так этого хотелось, так почему бы и нет?

6. Когда они сидят в интернете дольше, чем рекомендованные 2 часа в день

Мы спорили из-за этого каждый божий день. И в какой-то момент мне надоело. Хотят сидеть – пусть сидят. В конце концов, их экранное время становится моим свободным временем.

Часто мы придаем безумное значение вещам, в которых нет вообще никакого смысла. Вот что действительно важно, так это то, что мы стали родителями и растим прекрасных новых людей. Людей, которые хотят учиться, развиваться, узнавать новое и чувствовать себя живыми.

Я хочу, чтоб мои дети были именно такими. И мне неважно – надели ли они трусы или хотят пойти в разных носках. Они – дети, их мозг сейчас впитывает информацию как губка, и моя энергия должна уходить в первую очередь на то, чтобы предоставить им возможность общаться с интересными людьми, ходить на интересные занятия, играть и получать удовольствие от жизни.

А не ныть по поводу плохо вымытой посуды.опубликовано econet

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